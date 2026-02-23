It: Welcome to Derry 2, il twist temporale di Pennywise cambia tutto: i possibili scenari

Pubblicazione: 23 febbraio alle 12:03

La prima stagione di It: Welcome to Derry ha fatto molto di più che terrorizzare il pubblico con le sue scene brutali e la fedeltà all'immaginario horror di Stephen King. Negli episodi finali, la serie HBO ha introdotto un colpo di scena che potrebbe ridefinire l'intero universo narrativo di Pennywise: il clown danzante ha la capacità di percepire e manipolare il tempo in modo non lineare. Un twist che non solo riscrive parte della mitologia del romanzo originale, ma apre scenari narrativi affascinanti e complessi per la stagione 2.



Mentre gli esseri umani nella serie sono intrappolati in una percezione lineare del tempo, Pennywise opera su un piano completamente diverso. Sa che il Club dei Perdenti lo sconfiggerà in futuro, e proprio per questo decide di viaggiare nel passato per ribaltare il proprio destino. Non si tratta di una semplice fuga: è un tentativo consapevole di alterare la catena di eventi che lo porterà alla morte. Questa rivelazione trasforma Pennywise da mostro archetipico a villain quasi tragico, intrappolato in una lotta contro un futuro che conosce già.

It: Welcome to Derry - HBO





Il potenziale narrativo di questa svolta è enorme. Se Pennywise può saltare indietro nel tempo ogni volta che viene sconfitto, significa che è praticamente immortale. Gli esseri umani, invece, sono condannati a combatterlo generazione dopo generazione, bloccati in un loop temporale che ricorda le dinamiche di Dark, la serie Netflix che ha esplorato con maestria i paradossi del viaggio nel tempo. La differenza qui è che It: Welcome to Derry porta questi concetti all'interno di un contesto horror, creando un senso di inevitabilità e disperazione che amplifica la tensione.



Fin dal primo episodio, la serie ha dimostrato di non avere paura di osare. L'uccisione di quasi tutti i giovani personaggi introdotti inizialmente è stata un segnale chiaro: nessuno è al sicuro. Questo approccio senza compromessi ha permesso alla produzione di esplorare le origini di Pennywise in modo più maturo e stratificato rispetto ai film. E ora, con il twist temporale, la porta è spalancata verso territori ancora più ambiziosi.



La stagione 2 potrebbe sfruttare questa nuova direzione per introdurre idee da fantascienza concettuale, mantenendo però l'anima horror che ha reso celebre il franchise. Immaginate una narrazione che gioca con le linee temporali sovrapposte, dove azioni compiute in un'epoca influenzano eventi in un'altra, dove i personaggi scoprono tracce delle battaglie future contro Pennywise e devono interpretarle senza comprenderne appieno il significato. Oppure scenari in cui diverse versioni del Club dei Perdenti, provenienti da epoche differenti, si trovano a collaborare inconsapevolmente attraverso il tempo.



Le implicazioni filosofiche sono altrettanto intriganti. Se Pennywise è intrappolato in un ciclo di sconfitte e ritorni, non è forse anche lui una vittima della propria natura? La sua immortalità diventa una maledizione, un'esistenza condannata a ripetere lo stesso schema all'infinito. Questo aggiunge profondità al personaggio, trasformandolo da semplice incarnazione del male a figura complessa, quasi esistenzialista.



Sul fronte della produzione, le notizie riguardo alla stagione 2 sono state altalenanti. HBO non ha ancora confermato ufficialmente il rinnovo, ma i segnali sono più che positivi. I creatori della serie hanno dichiarato di avere già pianificato una storia articolata su tre stagioni. Fonti vicine alla produzione riportate da The Hollywood Reporter suggeriscono che i lavori per la seconda stagione potrebbero essere già in corso. Casey Bloys, CEO di HBO, ha rassicurato i fan attraverso Deadline affermando che il progetto non è affatto in stand-by e che la rete è completamente a bordo.



Uno degli aspetti più interessanti è come la serie sia riuscita a bilanciare fedeltà e innovazione rispetto al materiale originale di King. Riscrivere elementi consolidati di un'opera tanto amata è sempre rischioso, ma It: Welcome to Derry lo ha fatto con rispetto e intelligenza. Il viaggio nel tempo non tradisce lo spirito della storia originale, anzi lo espande, offrendogli nuove dimensioni da esplorare. È un esempio perfetto di come un adattamento possa essere contemporaneamente omaggiante e rivoluzionario.



Ora la domanda che tutti si pongono è se la stagione 2 sfrutterà appieno il potenziale narrativo aperto dal twist temporale. Ci sono così tanti percorsi possibili: dalla narrazione circolare alla moltiplicazione delle linee temporali, dall'esplorazione delle origini ancora più remote di Pennywise alla rivelazione di altri esseri come lui sparsi attraverso il tempo. La serie ha già dimostrato di avere l'ambizione e il coraggio necessari per tentare l'impossibile.



