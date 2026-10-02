Italia e Francia si sfidano in Nations League, F1 e MotoGp vanno in Oriente nel lungo weekend dello sport in TV
Francia-Italia, MotoGP, Formula 1, ciclismo, Eurolega e Nations League: tutti gli eventi sportivi dal 2 al 4 ottobre 2026 e dove vederli in TV e streaming.
Senza il campionato di serie A è la UEFA Nations League a soddisfare la voglia di calcio dei tifosi italiani che questa sera, venerdì 2 ottobre 2026, potranno seguire una delle sfide classiche del pallone, Francia-Italia. Ma non sarà l’unico appuntamento sportivo del fine settimana, caratterizzato anche da due importanti appuntamenti per Formula 1 e MotoGp. Ecco, dunque i principali eventi sportivi del fine settimana, con il dettaglio delle tv che li trasmetteranno.
Venerdì 2 ottobre 2026
Roberto Mancini contro Zinédine Zidane; gli Azzurri, rinvigoriti dal bel successo esterno in Turchia, opposti a una delle squadre più forti d’Europa (anche se non ci sarà Mbappé): Francia-Italia non sarà mai una partita come le altre ed è una delle gare più interessanti della terza giornata di UEFA Nations League. Fischio d’inizio allo Stade de France alle 20:45 per una sfida che promette spettacolo e che sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, con diretta streaming disponibile anche su RaiPlay. Lunedì, ultimo appuntamento di questa fase di Nations League per l’Italia che a Bologna affronterà la Turchia.
Si passa poi ai motori. A Motegi è già iniziato il weekend del Gran Premio del Giappone: il venerdì ha aperto il programma del Motomondiale con le sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP, fino alle prequalifiche delle 8:00. Anche a Sepang è già entrato nel vivo il weekend del Gran Premio del Bahrain, che si correrà in Malesia come recupero della gara originariamente prevista a Sakhir. Oggi, prime due sessioni di prove libere, in diretta su Sky Sport F1 (207) e in streaming su NOW.
A Lubiana scattano anche gli Europei di ciclismo su strada, in programma fino a mercoledì 7 ottobre. La giornata si apre alle 9:00 con la prova in linea U23 donne, seguita alle 13:30 dalla gara U23 uomini. Diretta su Rai Sport HD e streaming su RaiPlay.
Sabato 3 ottobre 2026
Si ricomincia da Motegi dove si decide la griglia del Gran Premio del Giappone; nella notte italiana ci saranno le seconde prove di Moto3 e Moto2, poi alle 3:10 tocca alla MotoGP con le ultime prove libere. Alle 3:50 scattano le qualifiche MotoGP, seguite alle 5:45 da quelle della Moto3 e alle 6:40 circa dalla Moto2. Alle 8:00, infine, spazio alla Sprint Race MotoGP, sulla distanza di 12 giri. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (208); qualifiche e Sprint sono visibili anche in chiaro su TV8.
Per la Formula 1 a Sepang, in Malesia, si celebra la giornata di qualifiche del GP del Bahrain, così strutturate: alle 6:30 sono in programma le Prove Libere 3, mentre alle 10:00 scattano le qualifiche vere e proprio. Diretta su Sky Sport F1 (207) e in streaming su NOW; le qualifiche saranno trasmesse anche in differita su TV8 dalle 14:00.
Alle 15:30 si corre invece la prova in linea élite femminile degli Europei di ciclismo su strada di Lubiana. La gara è trasmessa in diretta su Rai 2 ed Eurosport.
Per la serie C di calcio, doppio appuntamento alle 20:30: Catania-Crotone è trasmessa su Sky Sport Arena (204), mentre Pro Vercelli-Carpi va in onda su Sky Sport Max (206).
Domenica 4 ottobre 2026
È il momento dei verdetti per MotoGP e F1. Si comincia in Giappone con alle 4:00 con il Gran Premio della Moto3, seguito alle 5:15 dalla Moto2. Alle 7:00 arriva il momento della classe regina con il Gran Premio del Giappone della MotoGP. Tutte le gare sono in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su NOW. TV8 propone invece le differite: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00.
Il tempo di un caffè e di una ricca colazione e alle 9:00 si spengono i semafori a Sepang per il Gran Premio del Bahrain di Formula 1. La gara è trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (207) e in streaming su NOW, con la differita in chiaro su TV8 dalle 16:30.
Il programma degli Europei di ciclismo su strada di Lubiana prosegue con la prova in linea élite maschile. La gara è trasmessa in diretta su Eurosport, con la diretta su Rai 2 dalle 14:45.
Domenica ricca anche per il basket di casa nostra con la seconda giornata di campionato italiano: alle 16:00 si gioca BC Roma-Derthona Tortona, seguita alle 17:00 da Scafati-Varese, alle 17:30 da Trieste-Venezia e alle 18:15 da Virtus Bologna-Maxima Roma. Le gare sono disponibili su LBATV; Roma-Tortona e Virtus Bologna-Maxima Roma sono trasmesse anche su Sky Sport Basket (205).
Fonte immagine: Depositphotos.com