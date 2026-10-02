Italia e Francia si sfidano in Nations League, F1 e MotoGp vanno in Oriente nel lungo weekend dello sport in TV

Pubblicazione: 02 ottobre alle 09:00

Senza il campionato di serie A è la UEFA Nations League a soddisfare la voglia di calcio dei tifosi italiani che questa sera, venerdì 2 ottobre 2026, potranno seguire una delle sfide classiche del pallone, Francia-Italia. Ma non sarà l’unico appuntamento sportivo del fine settimana, caratterizzato anche da due importanti appuntamenti per Formula 1 e MotoGp. Ecco, dunque i principali eventi sportivi del fine settimana, con il dettaglio delle tv che li trasmetteranno.

Roberto Mancini contro Zinédine Zidane; gli Azzurri, rinvigoriti dal bel successo esterno in Turchia, opposti a una delle squadre più forti d’Europa (anche se non ci sarà Mbappé): Francia-Italia non sarà mai una partita come le altre ed è una delle gare più interessanti della terza giornata di UEFA Nations League. Fischio d’inizio allo Stade de France alle 20:45 per una sfida che promette spettacolo e che sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, con diretta streaming disponibile anche su RaiPlay. Lunedì, ultimo appuntamento di questa fase di Nations League per l’Italia che a Bologna affronterà la Turchia.

Si passa poi ai motori. A Motegi è già iniziato il weekend del Gran Premio del Giappone: il venerdì ha aperto il programma del Motomondiale con le sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP, fino alle prequalifiche delle 8:00. Anche a Sepang è già entrato nel vivo il weekend del Gran Premio del Bahrain, che si correrà in Malesia come recupero della gara originariamente prevista a Sakhir. Oggi, prime due sessioni di prove libere, in diretta su Sky Sport F1 (207) e in streaming su NOW.

A Lubiana scattano anche gli Europei di ciclismo su strada, in programma fino a mercoledì 7 ottobre. La giornata si apre alle 9:00 con la prova in linea U23 donne, seguita alle 13:30 dalla gara U23 uomini. Diretta su Rai Sport HD e streaming su RaiPlay.

Sabato 3 ottobre 2026

Spazio anche per il, la Champions League della Pallacanestro. Doppio appuntamento da seguire per gli appassionati: alle 19:00 si gioca, mentre alle 20:30 tocca a. Entrambe le sfide sono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Si ricomincia da Motegi dove si decide la griglia del Gran Premio del Giappone; nella notte italiana ci saranno le seconde prove di Moto3 e Moto2, poi alle 3:10 tocca alla MotoGP con le ultime prove libere. Alle 3:50 scattano le qualifiche MotoGP, seguite alle 5:45 da quelle della Moto3 e alle 6:40 circa dalla Moto2. Alle 8:00, infine, spazio alla Sprint Race MotoGP, sulla distanza di 12 giri. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (208); qualifiche e Sprint sono visibili anche in chiaro su TV8.

Per la Formula 1 a Sepang, in Malesia, si celebra la giornata di qualifiche del GP del Bahrain, così strutturate: alle 6:30 sono in programma le Prove Libere 3, mentre alle 10:00 scattano le qualifiche vere e proprio. Diretta su Sky Sport F1 (207) e in streaming su NOW; le qualifiche saranno trasmesse anche in differita su TV8 dalle 14:00.

C’è spazio anche per la UEFA: Si parte alle 15:00 con Finlandia-Albania, in diretta su Sky Sport Calcio (202). Alle 18:00 è il turno di, su Sky Sport Uno (201), mentre Sky Sport Calcio (202) propone la Diretta Gol. Alle 20:45, infine,, visibile in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno (201), con la Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202).

Alle 15:30 si corre invece la prova in linea élite femminile degli Europei di ciclismo su strada di Lubiana. La gara è trasmessa in diretta su Rai 2 ed Eurosport.

Per la serie C di calcio, doppio appuntamento alle 20:30: Catania-Crotone è trasmessa su Sky Sport Arena (204), mentre Pro Vercelli-Carpi va in onda su Sky Sport Max (206).

È il momento dei verdetti per MotoGP e F1. Si comincia in Giappone con alle 4:00 con il Gran Premio della Moto3, seguito alle 5:15 dalla Moto2. Alle 7:00 arriva il momento della classe regina con il Gran Premio del Giappone della MotoGP. Tutte le gare sono in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su NOW. TV8 propone invece le differite: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00.

Il tempo di un caffè e di una ricca colazione e alle 9:00 si spengono i semafori a Sepang per il Gran Premio del Bahrain di Formula 1. La gara è trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (207) e in streaming su NOW, con la differita in chiaro su TV8 dalle 16:30.

Il programma degli Europei di ciclismo su strada di Lubiana prosegue con la prova in linea élite maschile. La gara è trasmessa in diretta su Eurosport, con la diretta su Rai 2 dalle 14:45.

Laaccompagna tutta la domenica calcistica. Si parte alle 15:00 con Azerbaijan-Lituania, in diretta su Sky Sport Calcio (202). Alle 18:00 tocca a Kosovo-Austria, sempre su Sky Sport Calcio (202). In serata, alle 20:45, doppio appuntamento:su Sky Sport Max (206) esu Sky Sport Arena (204) e TV8, sfida questa da vedere per capire come reagirà la squadra lusitana all’assenza di Cristiano Ronaldo che ha lasciato il ritiro in aperto contrasto con il CT Jorge Costa.

Domenica ricca anche per il basket di casa nostra con la seconda giornata di campionato italiano: alle 16:00 si gioca BC Roma-Derthona Tortona, seguita alle 17:00 da Scafati-Varese, alle 17:30 da Trieste-Venezia e alle 18:15 da Virtus Bologna-Maxima Roma. Le gare sono disponibili su LBATV; Roma-Tortona e Virtus Bologna-Maxima Roma sono trasmesse anche su Sky Sport Basket (205).

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