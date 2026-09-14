Italia Shore 4 tra ritorni e clamorose novità: quando esce su Paramount+ e chi c'è nel cast. Perché è diverso dal GF
Italia Shore 4 si prepara a tornare su Paramount+. Dalle riprese a Fregene alle anticipazioni sul cast con Floriana Secondi: ecco tutte le novità.
I fan del divertimento e delle dinamiche di gruppo senza filtri possono iniziare il conto alla rovescia: Italia Shore 4 sta ufficialmente scaldando i motori. La versione italiana del celebre franchise targato MTV, prodotta da Fremantle, è pronta a riaprire le sue porte per regalare al pubblico una nuova stagione ricca di colpi di scena, serate movimentate e dinamiche imprevedibili. Le registrazioni sono attualmente in corso nella consueta cornice di Fregene, sulla costa laziale.
Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli elementi più chiacchierati di questa quarta stagione spicca un'ipotesi che sta già accendendo i social: il coinvolgimento di Floriana Secondi. L'ex vincitrice del Grande Fratello potrebbe infatti ricoprire il ruolo di "boss della villa", un compito di gestione e supervisione che la vedrebbe fare da ponte tra i ragazzi e la produzione. Una figura carica di energia e temperamento, perfetta per gestire la vivacità tipica del gruppo.
A differenza delle storiche mura del Grande Fratello, dove l'isolamento forzato e la clausura scandiscono ogni ora della giornata, Italia Shore stravolge le regole del reality tradizionale trasformando la casa in un semplice punto di partenza. La villa non è una prigione dorata, ma una base operativa da cui il gruppo parte continuamente alla conquista della vita notturna, tra locali esclusivi, feste scatenate ed esplorazioni del territorio che azzerano ogni barriera con il mondo esterno. In questo contesto, la narrazione si libera della solita routine fatta di nomination, televoti ed eliminazioni settimanali.