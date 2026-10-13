IULM Sognielettrici: il programma della 5 edizione del festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza

Pubblicazione: 13 ottobre alle 16:00

Milano, 12 ottobre 2026. Il conto alla rovescia alla V edizione di Sognielettrici - Festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza si è messo in moto. Al grido di riprendiamoci il futuro l’appuntamento torna da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 a riempire di immaginazione lo IULM Open Space dell’Università IULM di Milano (IULM Edificio 6, Via Carlo Bo 7) con un programma aperto al pubblico a ingresso libero e gratuito, che quest’anno ha come parola d’ordine weird.

Questa è la nuova missione di, ben rappresentata dalla locandina ideata da Silvia Califano che ci porta in una wunderkammer di artefatti e creature sconcertanti, pronte a risvegliarsi. Per centrare l’obiettivo, il festival - promosso dall’Università IULM sotto la direzione artistica di- proponee un. Tre direzioni che partono dal cinema per indagare l’immaginazione contaminandosi con altri media e discipline.

Primo piano tra le proiezioni per il Concorso internazionale che propone 10 lungometraggi e 26 cortometraggi appartenenti ai generi fantasy, fantascientifico, weird e sovrannaturale, tra cui 2 anteprime mondiali, 2 europee e 27 italiane provenienti da 23 paesi, che si contenderanno i Premi Ciciarampa, che saranno consegnati venerdì 30 ottobre, nel corso della Cerimonia di premiazione che si terrà nella Sala dei 146 dell’Università IULM a partire dalle 20.00 alla presenza della Giuria Lungometraggi - formata dalla critica cinematografica Fiaba Di Martino, dall’attore e doppiatore Claudio Moneta e dal regista e disegnatore Federico Sfascia assegnerà i premi al Miglior Film, Miglior Regia, Migliori effetti speciali e al Film più originale - e della Giuria Cortometraggi composta da studentesse e studenti del corso di Laurea magistrale in Televisione, Cinema e New Media dell’Università IULM coordinati dalla docente Annalisa Pellino decreterà il Miglior corto e il Corto più originale.

Il Concorso Lungometraggi offre una fantastica panoramica sulle produzioni contemporanee di speculative fiction, alla ricerca di punti di vista al di là del mainstream, spaziando tra generi e budget, con una prevalenza di personaggi femminili: c’è Zélie alle prese con un’epidemia e un padre violento nel dramma sovrannaturale in costume The Ones Who Grieves dell’autore francese Quarxx (Pandemonioum), c'è la romantica distopia coreana Niko di Julien Levy con il primo ruolo da protagonista per Tiffany Young della leggendaria band K-pop Girls Generation, ci sono le perturbanti protagoniste del distopico Steal Away di Clement Virgo regista di origine giamaicana naturalizzato canadese e considerato tra i filmmaker più importanti in patria, c’è la tormentata liceale di The Invisible Half riuscito omaggio ai classici J-horror del giapponese Masaki Nishiyama, c’è l’eroina della fiaba dark basca The Night di Paul Urkijo. A loro si affiancano i lavoratori di un fabbrica dove è vietato dormire nella satira sovrannaturale Sleep No More dell’acclamato indonesiano Edwin, l’animazione iberica Decorado di Alberto Vázquez già celebre per Unicorn Wars, l’indie messicano Matapanki con cui l'esordiente Diego ‘Mapache’ Fuentes ci regala supereroi punk contro il Presidente USA, l’action fantasy tailandese God Skin di Paween Purijitpanya in cui tatuaggi speciali regalano poteri straordinari a lottatori clandestini e il mistico indie americano Godhead dell’incatalogabile Mark H. Rapaport.

Una ricerca filmica che continua anche nelconinediti provenienti da 18 paesi, tra cui 2 anteprime mondiali, nel corso ditra film narrativi, sperimentazioni, animazione, visioni distopiche e fantastiche con cui scoprire i talenti di domani, tra cui l’italianoche con[Comparse] ci porta su un set grottesco e spaventoso. Molte le variazioni sull’intelligenza artificiale, dalle distopie immaginate sui suoi usi, dal sistema giudiziario dello statunitenseall’entertainment del polacco, fino all’animazione sperimentale. E poi gli omaggi al cinema weird - l’indipendente sauditae il tenero iraniano- il cyberpunk filippino, il fulminantee l’animazione turca

Un programma a cui si aggiungono 3 cortometraggi Fuori concorso scelti in collaborazione con altrettanti festival fantastici europei - il Fancine - Fantastic Film Festival di Málaga, il Galician Freaky Film Festival di Vigo e il Trieste Science+Fiction Festival - che saranno anche protagonisti di incontro e confronto tra kermesse dedicate alla cinematografia fantastica.

Alle proiezioni si aggiunge anche la retrospettiva tematica Red-Fi: la fantascienza oltre la Cortina di ferro, in collaborazione con Riccardo Caccia, Elena Gipponi e Rocco Moccagatta, un insolito viaggio nel tempo alla scoperta della storia produttiva fantascientifica dell’ex blocco sovietico, dal kolossal muto russo Aelita di Yakov Protazanov all’ermetico On the Silver Globe del polacco Andrzej Żuławski passando per il cecoslovacco Ikarie XB-1 di Jindřich Polák, tra gli anticipatori di 2001 Odissea nello spazio, fino all’imprescindibile Stalker di Andrej Tarkovskij.

Percorsi culturali e di ricerca che vanno oltre il risaputo, esattamente come glidiche anche quest’anno propongono tavole rotonde tematiche e panel con esperti e professionisti, come sempre inaugurati da un approfondimento dedicato alla retrospettivaa cura dei docenti di Storia del cinema. Si continua con due importanti celebrazioni. Nell’incontroripercorreremo i viaggi dell’Enterprise con lo storico curatore del doppiaggio italiano della serie, in compagnia della fumettista, alle matite della serie a fumetti, didi FantascientifiCast e didi Fantasy Magazine . Nel panelci addentreremo nella storia dell’indagatore dell’incubo con i fumettisti Paolo Bacilieri, Silvia Califano e il coordinatore editoriale

Torna anche il tradizionale appuntamento con le voci dell'immaginario fantastico in La magia del doppiaggio, da Doraemon a Borderlands 4 con gli attori e doppiatori Pietro Ubaldi (Doraemon, Dragon Ball e voce di Uan) e Cristina Rossi (X-Men Evolution, Naruto, Borderlands 4). Da segnare l’appuntamento con la tavola rotonda Weird: il genere degenere in cui il giornalista e critico cinematografico Paolo Nizza, il narrative designer di videogiochi Riccardo Reina (Saturnalia, Horses), l’illustratore Carlo Schievano in arte Fatgomez (Final Fentanyl) e lo scrittore e fondatore/direttore della casa editrice Edizioni Hypnos Andrea Vaccaro si confronteranno sulle declinazioni artistiche della corrente. E se il lato festivaliero sarà rappresentato da Immaginari senza confini: i festival europei del fantastico incontro aperto tra Sognielettrici e i colleghi Rocío Moreno del Fancine - Fantastic Film Festival di Málaga, Miriam Álvarez del Galician Freaky Film Festival di Vigo e Francesco Ruzzier del Trieste Science+Fiction Festival, il mondo degli appassionati non potrà perdersi Lo sguardo alieno. Darko Suvin ad Apice, tra fantascienza, teatro e mondi possibili presentazione della collezione dedicata a Darko Suvin al Centro APICE, uno dei massimi teorici della fantascienza a livello mondiale, con la scrittrice e docente Nicoletta Vallorani, i docenti Roberta Cesana e Vincenzo Pernice e la bibliotecaria del fondo librario al centro APICE Valentina Zanchin.

L’ospite della 5 edizione di IULM Sognielettrici Franco Busatta Fonte IULM Sognielettrici

Ci godremo anche Il cinema di Satana spiegato da Dio grazie all’estro di George Rohmer, Stanlio Kubrick e Xena Rowlands della rivista da combattimento I400Calci. Il perturbante continua anche in Fantasmi nella macchina: fantascienza e lavoro nella serialità contemporanea in cui il docente e critico Matteo Berardini e la critica Alice Cucchetti ci accompagneranno tra i luminosi corridoi di Scissione e altre serie disumanizzanti. Finale a effetto, anzi a Effetti visivi vs Effetti speciali, dove scopriremo le nuove frontiere degli effetti speciali con Francesco Grisi, CEO di EDI Effetti Digitali, azienda leader in Italia per la produzione di VFX al cinema e in tv vincitrice di tre David di Donatello, e Andrea Leanza, prostetic make up artist di fama internazionale, ha lavorato alle creature di Resident Evil: The Final Chapter, come prosthetics key sculptor per The Substance e su tanti set italiani come in La valle dei sorrisi, vincendo il David per il trucco di Hammamet.

Sognielettrici 25 - Stefano Locati direttore artistico Fonte: IULM Sognielettrici

Cinque giorni per riscoprire la centralità dell’immaginazione e il suo ruolo fondamentale nella costruzione del futuro. Per farlo,ospita anche unadedicata al cosiddetto, a cura dei docenti dell’Università IULMdel Dipartimento di Studi Umanistici, durante la quale ricercatrici e ricercatori si confronteranno per, focalizzandosi sull’iconografia, oltre a individuarne le principali caratteristiche, analizzando la produzione in ambito inglese, italiano e tedesco.

«Visto che la razionalità genera mostri, affrontiamo il perturbante con l’imprevedibile. - Spiega il direttore artistico Stefano Locati - In un mondo sempre più omologato, sentiamo impellente l’esigenza di uscire fuori dai margini del risaputo, di scompaginare i nostri sogni con l’inquietudine dell’imprevisto. È il momento di guardare al lato strano della nostra passione per la speculative fiction».

Riprendiamoci il futuro! Sognielettrici vi aspetta dal 26 al 30 ottobre all’Università IULM di Milano: gli appuntamenti sono aperti a tutti e a ingresso gratuito. Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli italiani.

Una scena di Decorado Fonte: IULM Sognielettrici

Giovedì 29 ottobre ore 20.45 c/o Auditorium

Decorado di Alberto Vázquez (Spagna/Portogallo, 2025, 95’): Arnold, un topolino di mezza età in crisi esistenziale, inizia a credere che la realtà sia una simulazione. Inizia così un viaggio alla ricerca della verità. Il regista di Unicorn Wars (2022) torna con una nuova avventura animata, già vincitrice di un Goya.

Martedì 27 ottobre ore 18.30 c/o Sala dei 146

Anteprima italiana:

di Paween Purijitpanya (Thailandia, 2026, 127’)Per salvare la madre, un rider combatte in un’arena clandestina dove tatuaggi speciali sbloccano poteri e ricevono impulsi dai fan. Un action fantasy ricco di humor e invenzioni visive e con un protagonista per cui è impossibile non fare il tifo.

Martedì 27 ottobre ore 20.45 c/o Sala dei 146

Godhead di Mark H. Rapaport (USA/UK, 2026, 99’) Anteprima italiana: Un prete di campagna si ritrova coinvolto in una contorta situazione quando riceve la visita di una coppia di strani gemelli che sostengono di essere emissari di Dio. Una parabola weird in bianco e nero dal regista dell’incatalogabile Hippo (2023).

Lunedì 26 ottobre ore 19.00 c/o Sala dei 146

The Invisible Half [Inbijiburu Hafu] di Masaki Nishiyama (Giappone, 2025, 106’) Anteprima italiana: Una liceale per metà giapponese, tormentata a causa delle sue origini straniere, scopre di essere seguita da un mostro che può essere percepito solo attraverso il suo smartphone. Un omaggio al J-horror capace di rinnovarne le tematiche.

Venerdì 30 ottobre ore 21.00 c/o Sala dei 146

di Diego ‘Mapache’ Fuentes (Cile, 2026, 71’): Cile. Il punk Ricardo passa le giornate con gli inseparabili amici Mella e Claudia, ma quando il trio acquisisce dei superpoteri capisce che è arrivato il momento di cambiare il mondo. Un’opera do-it-yourself libera e spericolata, presto in Italia con Minerva Pictures.

Venerdì 30 ottobre ore 18.00 c/o Sala dei 146

The Night [Gaua] di Paul Urkijo Alijo (Spagna, 2025, 87’) Anteprima italiana: Paesi Baschi, XXVII secolo. Kattalin fugge dal marito violento, rifugiandosi nella notte. Persa nella foresta buia, avverte una presenza sinistra che la insegue. Un folk horror che si muove tra la realtà e la fantasia della mitologia basca.

Mercoledì 28 ottobre ore 18.30 c/o Auditorium

Niko di Julien Levy (Corea del Sud, 2026, 111’) Anteprima italiana: Alla sceneggiatrice squattrinata Niko la città non basta più per soddisfare il proprio immenso bisogno di romanticismo e troverà il modo più stravagante per rimediare. Esordio come protagonista per Tiffany, della band K-pop Girl's Generation.

Giovedì 29 ottobre ore 18.30 c/o Auditorium

Anteprima italiana:

[Les âmes en peine] di Quarxx (Francia, 2026, 116’)Mentre una misteriosa malattia conosciuta come il “Velo Nero” devasta un’isolata campagna del XIX secolo, Zélie lotta per preservare la propria umanità e rivendicare la propria libertà dal padre violento. Il ritorno del regista di Pandemonium.

Mercoledì 28 ottobre ore 20.45 c/o Auditorium

Sleep No More [Monster Pabrik Rambut] di Edwin (Indonesia/Singapore/Giappone/Germania/Francia, 2026, 96’): Nella fabbrica di Maryati gli operai conoscono bene l’unica vera regola da seguire: riposarsi è un tradimento. Una fiaba nera per tutti i lavoratori, diretta da una degli autori più importanti del cinema indonesiano, già presentata alla Berlinale.

Lunedì 26 ottobre ore 21.00 c/o Sala dei 146

Steal Away di Clement Virgo (Canada/Belgio, 2025, 113’) Anteprima italiana: In un universo alternativo simile al profondo Sud degli USA, due ragazze adolescenti, una debuttante e una rifugiata, stringono un legame torbido e ossessivo. Una stilosa fiaba distopica su disparità sociale e desiderio.

SOGNIELETTRICI26 - CONCORSO CORTOMETRAGGI

Una scena di Extras (Comparse) Fonte: IULM Sognielettrici

Mercoledì 29 ottobre ore 9.00 c/o Sala dei 146 CONCORSO CORTOMETRAGGI #1

When She Sings di Paul Holbrook (UK, 2026, 24’) Anteprima Italiana: Un artista con la sindrome dell’impostore è perseguitato da memorie represse e da una sinistra sirena.

Frankenstein’s Dream di Simon Pummell (Belgio/Olanda, 2025, 14’) Anteprima Italiana: Il mito della creazione nel mondo dell’AI, dove strane creature accettano le mutazioni imposte dalle macchine.

The Waking Dark: Leumas di Anirudh Menon (Emirati Arabi Uniti, 2026, 13’) Anteprima Italiana: Uno sceneggiatore ha 24 ore per finire una sceneggiatura, ma strane interruzioni gli impediscono di lavorare.

Frozen Fiancee [Viyōsāṁkā] di Seya Nimnadi Bellanage (Sri Lanka, 2026, 13’) Anteprima Italiana: Thomas si trova profondamente intrappolato nel ricordo di Emma, la sua defunta giovane promessa sposa.

Remembered If Outlived di Keita Prokopčenko (Irlanda/Lettonia, 2026, 11’) Anteprima Italiana: Irlanda, 1800. La disperazione di Nora per il matrimonio combinato fa manifestare una figura spettrale.

In the Valleys [En los valles] di Emanuel Alejandro Figueroa (Argentina, 2026, 10’) Anteprima Italiana: Delle misteriose luci invadono il cielo notturno nella valle e una coppia vuole scoprirne di più.

Giovedì 29 ottobre ore 9.00 c/o Sala dei 146 CONCORSO CORTOMETRAGGI #2

Clean Slate di Alex Geffen e Cass Huckabay (USA, 2025, 15’) Anteprima Italiana: In un prossimo futuro, il carcere per i colpevoli di omicidio viene sotituito da un programma di cancellazione della memoria.

Scrounger di Fred Stanton (UK, 2026, 9’): L'ultima detenuta rimasto in una prigione fatiscente lavora per sopravvivere, sotto lo sguardo vigile del direttore del carcere

Those Little Things di Poli Gonzales e Massah Gonzales-Gamboa (Filippine, 2025, 20’) Anteprima Italiana: Nel 2222, nella città cyberpunk di Bacolod, un’adolescente non sa che sta per ricevere la sorpresa più bella della sua vita.

The Tribute [La ofrenda] di Josué Sánchez Reyes (Messico, 2026, 5’) Anteprima Italiana: Spinto dal desiderio di rivedere il padre defunto, un giovane si addentra nella foresta per compiere un antico rituale.

Summer Fling di Krit Komkrichwarakool (Canada, 2025, 13’) Anteprima Europea: Un uomo si ritrova con una sua fiamma estiva - che può vedere solo una volta all'anno - ma l’incontro è quello che sembra..

You Must See It [Tenéis que verlo] di Nacho Solana (Spagna, 2025, 17’) Anteprima Italiana: Una coppia va a trovare degli amici appena diventati genitori, ma la visita si trasforma in una strana esperienza.

Playing Movies On Repeat di Aaron Wheeler (UK, 2026, 10’) Anteprima Mondiale: Una donna carica un autostoppista. Un atto di gentilezza che lentamente si trasforma in una inquietante consapevolezza.

Giovedì 29 ottobre ore 13.30 c/o Sala dei 146 - CONCORSO CORTOMETRAGGI #3

A Dream Like a Dream di Lingjie Sheng (Cina, 2026, 13’) Anteprima Europea: Ignaro della propria morte, un uomo scopre che la sua anima indugia tra i vivi, fino all’arrivo di una telefonata…

Frostbite [Il mostro delle nevi] di Mirko Fois (Italia, 2026, 10’): In una fredda landa desolata post-apocalittica, un sopravvissuto intercetta un segnale radio da un altro umano.

AI’s Favorite Actress [Ulubiona Aktorka AI] di Marek Suchenia (Polonia, 2026, 26’) Anteprima Italiana: Ewa, una vera attrice, cerca di trovare il proprio spazio in un mondo ormai dominato dall'Intelligenza artificiale.

A Matter of Candy di Halim Yentür (Turchia, 2026, 6’) Anteprima Italiana: E se il lupo cattivo suonasse alla porta del Mostro di Frankenstein nella notte di Halloween?

Domestic di Nima Abdolazimi (Iran, 2025, 20’) Anteprima Italiana: In una notte di plenilunio, Afshin scopre un rimedio magico in grado di riportare in vita i morti.

Due To Delay [Tuōyán yǒngshuǐ] di Xianzhi Zhang (Cina, 2026, 4’) Anteprima Italiana: Una persona si trova su un treno che sembra non partire mai, mentre viene trascinato una foresta di pensieri.

Bait [Señuelo] di Martha G. Ayerbe (Spagna, 2025, 16’) Anteprima Italiana: Martín, un ragazzino timido e sensibile, accompagna suo padre durante una battuta di caccia con il suo capo.

Venerdì 30 ottobre ore 13.00 c/o Sala dei 146 CONCORSO CORTOMETRAGGI #4

Right To Time [Derecho al tiempo] di Martin Pizarro Veglia (Cile, 2026, 7’) Anteprima Mondiale: In un mondo in cui il tempo va pagato, una giovane coppia vive i propri ultimi istanti dopo non aver pagato l’ultima rata.

The New Flesh [O novo corpo] di Luciana Malavasi (Brasile, 2025, 22’) Anteprima Italiana: Nel pollaio di una fattoria isolata, una donna trova una ragazza ferita. Aiutandola non sa che risveglierà segreti sepolti.

Extras [Comparse] di Francesco Aiello (Italia, 2026, 19’) Anteprima Italiana: Un giorno di lavoro sul set si trasforma gradualmente in qualcosa di distorto.

La noche de anoche di Emma Jorgensen (Spagna, 2026, 14’) Anteprima Italiana: Dopo aver accettato un drink da una sconosciuta, una studentessa rimane intrappolata in un loop temporale.

Mirror Illusions [Jìngxiàng huànxiǎng] di Zhong Long (Cina, 2026, 3’) Anteprima Italiana: Uno spirito si libra nel cielo fluttuando tra la folla, alla disperata ricerca di qualcosa di importante che ha smarrito.

Bye Bye Garbage [Khodahafez ashghal] di Bahman Ark e Bahram Ark (Iran, 2026, 24’) Anteprima Italiana: Sola e anziana, una donna crede che sussurrando i propri incubi all’acqua, questi spariscano, ma qualcosa la ascolta...

Martredì 27 ottobre ore 9.30 c/o Sala dei 146 CORTOMETRAGGI | FUORI CONCORSO FANTASTIC FESTIVALS’ CHOICHES

Amira di Javier Yáñez Sanz | Spagna, 2025, 15’ : Nel XVIII secolo c'è una scuola di musica dove è sempre buio. In collaborazione con il Galician Freaky Film Festival di Vigo

Il criaturo sintetico di Sarah Narducci | Italia, 2024, 16’: In un mondo dove le nascite sono controllate, una coppia tenta il test per la patente di genitorialità. In collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival

The Old Lady & Eternity di Marc Martínez Jordán | Spagna, 2026, 12’: I filmati d’archivio della nonna del regista diventano la storia di un’anziana che rifiuta di essere caricata in un aldilà digitale. In collaborazione con il Fancine - Fantastic Film Festival di Málaga

RETROSPETTIVA - RED-FI: LA FANTASCIENZA OLTRE LA CORTINA DI FERRO

Assuefatti dall’immaginario fantascientifico occidentale, spesso associamo la sci-fi all’avventura e alle esplosioni. Per i sovietici invece l’esplorazione spaziale era una potente metafora per creare nuovi scenari da cui partire per riflettere, principalmente, sull’essere umano. Limiti e paure, opportunità ed etica, un’introspezione che ha accompagnato la corsa allo spazio, vinta inizialmente proprio dai sovietici, e che ha prodotto centinaia di titoli provenienti da ognuno dei paesi che formavano l’ex blocco sovietico. Con questa rassegna ripercorriamo l’evoluzione della fantascienza prodotta oltre la Cortina di ferro, dalla Rivoluzione d’ottobre fino a pochi anni prima della caduta del Muro.

Venerdì 30 ottobre ore 09.00 c/o Sala dei 146

Aelita di Yakov Protazanov (URSS, 1924, 111’): Tratto dal romanzo omonimo di Aleksej Nikolaevič Tolstoj, è considerato il primo colossal sovietico di fantascienza.

Giovedì 29 ottobre ore 11.30 c/o Sala dei 146

Ikarie XB-1 di Jindřich Polák (Cecoslovacchia, 1963, 86’) Versione restaurata: Il viaggio stellare della nave Ikarie XB-1 verso il misterioso "pianeta bianco" in orbita intorno alla stella Alpha Centauri.

Martedì 27 ottobre ore 11.00 c/o Sala dei 146

On the Silver Globe di Andrzej Żuławski (Polonia, 1989, 157’) Versione restaurata: Un gruppo di scienziati recupera una trasmissione che testimonia la storia di umani stabilitosi su un altro pianeta.

Lunedì 26 ottobre ore 15.00 c/o Sala dei 146

Stalker di Andrej Tarkovskij (URSS, 1979, 163’): Nessuno che sia mai entrato nella Zona è mai tornato indietro, ma questo non frena molti nel tentare l’impresa.

INCONTRI

L’ospite della 5 edizione di IULM Sognielettrici Pietro Ubaldi Fonte: IULM Sognielettrici

Lunedì 26 ottobre ore 14.00 c/o Sala dei 146

INCONTRO #1 | RED-FI: LA FANTASCIENZA OLTRE LA CORTINA DI FERRO: I professori dell’Università IULM Riccardo Caccia (cattedra di Storia del cinema e Laboratorio di streaming), Rocco Moccagatta (cattedra di Storia del cinema e Business televisivo e cross-mediale) e la ricercatrice Elena Gipponi presentano le tematiche legate alla retrospettiva cinematografica dedicata alla produzione fantascientifica dell’ex blocco sovietico.

Lunedì 26 ottobre ore 17.30 c/o Sala dei 146

INCONTRO #2 | FESTIVAL FANTASTICI UNITI: Festival di cinema fantastico e dove trovarli. A Sognielettrici! Dove con i colleghi Rocío Moreno del Fancine - Fantastic Film Festival di Málaga, Miriam Álvarez del Galician Freaky Film Festival di Vigo e Francesco Ruzzier del Trieste Science+Fiction Festival ci chiederemo a cosa servono, dove vanno e come possono collaborare questi fantastici appuntamenti culturali.

Martedì 27 ottobre ore 14.30 c/o Sala dei 146

INCONTRO #3 | STAR TREK: 60 ANNI DOVE NESSUNO È MAI GIUNTO PRIMA: Il viaggio sessantennale dell’astronave Enterprise (ma anche Voyager, Discovery, stazioni spaziali DS9…) diventato uno dei più longevi e influenti programmi tv di sempre. Ripercorreremo alcuni dei viaggi più importanti degli equipaggi di Star Trek con lo storico curatore del doppiaggio italiano Marcello Rossi e la disegnatrice Silvia Califano storica collaboratrice della serie a fumetti, in compagnia dei divulgatori fantascientifici Omar Serafini e Veruska Sabucco di FantascientifiCast e il giornalista e scrittore Emanuele Manco di Fantasy Magazine.

Martedì 27 ottobre ore 15.30 c/o Sala dei 146

INCONTRO #4 | WEIRD: IL GENERE DEGENERE: Che cos’è il weird? È un genere, una tendenza, una corrente. Esiste una definizione possibile? Lo scopriremo nel confronto tra esperti e professionisti provenienti da ambiti diversi: il giornalista e critico cinematografico Paolo Nizza, il narrative designer di videogiochi Riccardo Reina, l’illustratore Carlo Schievano in arte Fatgomez e lo scrittore e fondatore/direttore della casa editrice Edizioni Hypnos Andrea Vaccaro.

Martedì 27 ottobre ore 17.00 c/o Sala dei 146

INCONTRO #5 | MOSTRI, INCUBI E STRANEZZE: 40 ANNI CON DYLAN DOG: Incursioni weird, pennellate di perturbante, deviazioni comiche, vecchi e nuovi mostri, romanticismo e paura. Tutto questo è Dylan Dog che 40 anni fà arrivò nelle edicole senza sapere che di lì a breve sarebbe diventato uno dei personaggi più amati dell’immaginario collettivo. Celebriamo i suoi primi 40 anni con alcuni dei protagonisti della sua storia: il coordinatore Franco Busatta e i disegnatori Paolo Bacilieri e Silvia Califano.

Giovedì 29 ottobre ore 15.30 c/o Sala dei 146

INCONTRO #6 | IL CINEMA DI SATANA SPIEGATO DA DIO: Come è stato rappresentato il diavolo al cinema? Un viaggio tra gironi infernali della Settima arte in compagnia di Stanlio Kubrick, George Rohmer e Xena Rowlands, tra i redattori di I400Calci, la rivista di cinema da combattimento che ha reinventato il modo di fare critica e di approcciarsi ai generi, da cui il loro ultimo libro Il male spiegato bene (Rizzoli Lizard).

Giovedì 29 ottobre ore 17.00 c/o Sala dei 146

INCONTRO #7 | LO SGUARDO ALIENO. DARKO SUVIN AD APICE, TRA FANTASCIENZA, TEATRO E MONDI POSSIBILI: Il Centro APICE dell'Università degli Studi di Milano conserva il prestigioso Fondo Darko Suvin, costituito dalla donazione dell'intera biblioteca e delle carte biografiche del celebre critico letterario, accademico e studioso di fantascienza e teatro. Un lascito inestimabile che ci sarà presentato dalla professoressa Roberta Cesana, dalla bibliotecaria e conservatrice Valentina Zanchin, dal professor Vincenzo Pernice e dalla docente e scrittrice Nicoletta Vallorani.

Venerdì 30 ottobre ore 11.00 c/o Sala dei 146

INCONTRO #8 | VFX vs. SFX: GLI EFFETTI DEL CINEMA FANTASTICO: Le nuove sfide dell’effettistica al cinema tra le conquiste del mondo digitale e l’artigianalità della prostetica, per una collaborazione al servizio dell’immaginazione. Gli effetti visivi VFX saranno rappresentati da Francesco Grisi di EDI Effetti Digitali, società leader in Italia nel settore, e da Andrea Leanza, truccatore e mago della prostetica, già vincitore di un David di Donatello per Hammamet e complice di opere come La valle dei sorrisi e L’estranea di Paolo Strippoli.

Venerdì 30 ottobre ore 15.00 c/o Sala dei 146

INCONTRO #9 | FANTASMI NELLA MACCHINA: FANTASCIENZA E LAVORO NELLA SERIALITÀ CONTEMPORANEA: Il docente e saggista Matteo Berardini e la critica Alice Cucchetti ci accompagneranno tra i luminosi corridoi di Scissione e altre serie disumanizzanti per capire come le serie tv negli ultimi anni abbiano usato i codici della speculative fiction per rappresentare il rapporto uomo/macchina nell’inquietante mondo del lavoro.