Iva Zanicchi senza filtri su Mediaset: "Per il ritorno di Ok il prezzo è giusto una telefonatina..."
Ospite a Domenica In, Iva Zanicchi commenta il possibile ritorno di Ok il prezzo è giusto con Ilary Blasi e lancia una frecciata (con tanto di imprecazione) a Mediaset per la mancata telefonata.
Il ritorno in tv di un cult assoluto come "Ok il prezzo è giusto!" sta già facendo discutere, e a infiammare il dibattito ci ha pensato una delle sue conduttrici storiche più amate: Iva Zanicchi. Ospite nel salotto di Domenica In condotto da Mara Venier, la celebre cantante e presentatrice ha commentato senza filtri le voci insistenti sul revival del celebre game show di Canale 5, che secondo i rumor potrebbe essere affidato alla guida di Ilary Blasi.
"Farai Ok in modo splendido. È una trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni. Sono contenta, avrà successo". Tuttavia, il tono si è immediatamente acceso quando il discorso si è spostato sul mancato coinvolgimento — o perlopiù sulla mancata cortesia istituzionale — da parte dei vertici del Biscione: "L'unica cosa, dato che non mi tengo un cecio in bocca… avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina per informarmi: 'Guarda, rifacciamo Ok il prezzo è giusto'... Ma andate a fanc...o, va!".
La reazione spontanea e colorita della cantante, pronunciata in diretta televisiva, ha spiazzato e divertito il pubblico in studio e la stessa Mara Venier. La padrona di casa, tra le risate generali, ha cercato di stemperare la tensione esclamando: "Ti prendi tutte le responsabilità", raccogliendo l'ennesima uscita ironica e senza filtri della sua ospite.