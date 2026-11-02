Iva Zanicchi senza filtri su Mediaset: "Per il ritorno di Ok il prezzo è giusto una telefonatina..."

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:22

Il ritorno in tv di un cult assoluto come "Ok il prezzo è giusto!" sta già facendo discutere, e a infiammare il dibattito ci ha pensato una delle sue conduttrici storiche più amate: Iva Zanicchi. Ospite nel salotto di Domenica In condotto da Mara Venier, la celebre cantante e presentatrice ha commentato senza filtri le voci insistenti sul revival del celebre game show di Canale 5, che secondo i rumor potrebbe essere affidato alla guida di Ilary Blasi.

Se da un lato la Zanicchi ha speso parole di grande affetto ed elogio nei confronti della collega designata, dall'altro non ha per nulla gradito la gestione "silenziosa" da parte dell'azienda. Iva ha condotto il programma per ben undici anni, legando indissolubilmente il suo volto al celebre format basato sul costo dei prodotti e alle urla festose del pubblico in studio.ha dichiarato la Zanicchi rivolgendosi direttamente alla conduttrice romana dagli schermi Rai.

"Farai Ok in modo splendido. È una trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni. Sono contenta, avrà successo". Tuttavia, il tono si è immediatamente acceso quando il discorso si è spostato sul mancato coinvolgimento — o perlopiù sulla mancata cortesia istituzionale — da parte dei vertici del Biscione: "L'unica cosa, dato che non mi tengo un cecio in bocca… avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina per informarmi: 'Guarda, rifacciamo Ok il prezzo è giusto'... Ma andate a fanc...o, va!".

La reazione spontanea e colorita della cantante, pronunciata in diretta televisiva, ha spiazzato e divertito il pubblico in studio e la stessa Mara Venier. La padrona di casa, tra le risate generali, ha cercato di stemperare la tensione esclamando: "Ti prendi tutte le responsabilità", raccogliendo l'ennesima uscita ironica e senza filtri della sua ospite.

Le parole della Zanicchi riaccendono i riflettori su uno dei titoli più nostalgici e fortunati della televisione italiana, confermando quanto l'affetto dei vecchi conduttori per i. Resta ora da capire se Mediaset replicherà alle dichiarazioni della cantante o se l'attenzione rimarrà focalizzata unicamente sull'attesissimo debutto della nuova edizione guidata da Ilary Blasi.