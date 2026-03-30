Jack Ryan: in arrivo in streaming su Paramount+, il miglior film del franchise (con Harrison Ford)

Pubblicazione: 30 marzo alle 11:00

Il franchise di Jack Ryan ha dimostrato nel corso dei decenni una capacità camaleonica notevole. Diversi attori, diverse epoche, diverse ansie politiche: il personaggio creato da Tom Clancy si è reinventato più volte, adattandosi a quello che il pubblico cercava di volta in volta da uno spy-thriller. Eppure, quando la conversazione vira sul miglior film dedicato all'analista della CIA, Clear and Present Danger finisce regolarmente ai primi posti. Non per nostalgia cieca, ma per ragioni concrete che hanno a che fare con il mestiere del cinema.



Diretto da Phillip Noyce e basato sul romanzo di Clancy, il film segue Ryan mentre viene trascinato in una guerra segreta contro i cartelli colombiani della droga, dopo l'assassinio di un amico del Presidente degli Stati Uniti. Man mano che scava più a fondo, Ryan scopre di essere usato come facciata rispettabile di un'operazione che è andata ben oltre quanto gli era stato comunicato. Questo impianto narrativo conferisce al film sia l'adrenalina dell'azione sia il morso della critica politica, trasformandolo in uno degli adattamenti più soddisfacenti delle opere di Clancy.



Harrison Ford interpreta per la seconda volta Jack Ryan dopo Patriot Games del 1992, e la differenza si sente. Roger Ebert lo notò all'epoca, dichiarando che Clear and Present Danger rappresentava un miglioramento rispetto al primo tentativo e che Ford si era finalmente ambientato nel ruolo. Il critico scrisse che questo secondo capitolo era "molto migliore", lodando la capacità del regista Noyce di divertirsi nello svelare gli strati della corruzione americana. Ford appare più a suo agio, meno rigido, capace di incarnare sia l'integrità morale del personaggio sia la crescente disillusione di un uomo che scopre quanto possano essere sporchi i giochi di potere.

Clear and Present Danger - Paramount Pictures

Il cast che lo circonda è di quelli che oggi farebbero impallidire qualsiasi produttore per il budget richiesto. Willem Dafoe interpreta John Clark, l'operativo sul campo che diventerà centrale nell'universo di Clancy. Anne Archer torna nei panni di Cathy Ryan, la moglie del protagonista. Joaquim de Almeida porta sullo schermo Félix Cortez con la giusta dose di ambiguità. E poi ci sono Henry Czerny come Robert Ritter, Harris Yulin nei panni di James Cutter, Donald Moffat come Presidente Bennett e Miguel Sandoval come Ernesto Escobedo. Un ensemble che funziona perché ogni pezzo ha il suo peso specifico, senza riempitivi.



Ma cosa rende Clear and Present Danger ancora rilevante nel 2026, in un panorama dominato da franchise super-eroi e action movie calibrati per il pubblico globale? Probabilmente il fatto che appartenga a una categoria in via d'estinzione: il thriller politico per adulti che non ha paura di affrontare temi spinosi. Il film non cerca di semplificare la geopolitica per renderla più digeribile, non trasforma i cattivi in caricature monodimensionali, non risolve tutto con un pugno ben assestato. Certo, c'è azione – e di quella buona – ma è al servizio di una storia che pone domande scomode sulla responsabilità governativa, sulle operazioni segrete e sui limiti dell'etica quando lo Stato decide che il fine giustifica i mezzi.



La pellicola arriva su Paramount Plus in un momento particolare. Le piattaforme di streaming stanno riscoprendo il valore dei cataloghi profondi, di quei film che un tempo dominavano il box office ma che rischiano di perdersi nel mare infinito dei contenuti disponibili. Clear and Present Danger non è un cult da riscoprire, è un blockbuster che ha incassato oltre 200 milioni di dollari nel 1994. Ma appartiene a un'era cinematografica che sembra lontanissima, quando gli studios investivano cifre importanti in progetti destinati a un pubblico maturo, scommettendo sulla qualità della scrittura e sulla regia tanto quanto sugli effetti speciali.

Clear and Present Danger - Paramount Pictures

L'interpretazione di Ford in questo capitolo della saga Ryan merita un discorso a parte. L'attore all'epoca aveva già alle spalle Indiana Jones e Han Solo, aveva già dimostrato di saper essere l'eroe d'azione per eccellenza. Ma Jack Ryan richiedeva qualcosa di diverso: un'intelligenza più cerebrale, una vulnerabilità morale, la capacità di trasmettere il conflitto interiore di chi deve scegliere tra obbedire agli ordini e fare la cosa giusta. Ford ci riesce senza sforzi apparenti, costruendo un personaggio che non ha nulla dell'invincibile action hero ma tutto dell'uomo comune costretto in situazioni straordinarie.



Il ritorno su una piattaforma come Paramount Plus offre anche l'occasione per chi non lo conosce di capire perché il franchise di Jack Ryan ha continuato a reinventarsi. Dopo Ford è toccato a Ben Affleck con The Sum of All Fears, poi a Chris Pine con Shadow Recruit, fino alla serie Amazon con John Krasinski. Ognuna di queste incarnazioni ha portato qualcosa di diverso, ma tutte devono qualcosa a questa versione. Clear and Present Danger ha stabilito lo standard per quello che un film di Jack Ryan poteva essere quando puntava in alto.