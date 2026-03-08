Jacob Elordi, i nuovi film dell'attore in lizza per l'Oscar: cosa farà dopo Cime Tempestose

Pubblicazione: 08 marzo alle 21:30

Dopo il grande successo con Cime tempestose, Jacob Elordi si prepara a conquistare ancora una volta il grande schermo. L’attore, ormai un volto riconosciuto e amato dal pubblico internazionale, continua a sorprendere con il suo talento in evoluzione, guadagnandosi anche la candidatura agli Oscar 2026.

è nato ailin una famiglia di origini operaie, ma ha mostrato presto interesse per la recitazione partecipando a musical scolastici e coltivando una passione che lo ha portato a trasferirsi aper inseguire il sogno di una carriera internazionale.

La sua prima notorietà è arrivata con il ruolo di Noah Flynn nella saga Netflix The Kissing Booth, che lo ha proiettato all’attenzione globale, seguito dal personaggio più complesso di Nate Jacobs nella serie Euphoria, che ha consolidato la sua reputazione di attore versatile e richiesto. Oggi Elordi è considerato una delle nuove stelle di Hollywood, con una carriera che spazia dal cinema al piccolo schermo.

È con Cime tempestose che ha raggiunto una nuova dimensione artistica, guadagnando l’attenzione di critica e pubblico. La sua performance nel ruolo di, ha convinto anche i più scettici, mostrando la sua versatilità nel dare vita a personaggi complessi e intensi.

La sua prima nomination agli Oscar è arrivata grazie a Frankenstein, l’adattamento diretto da Guillermo del Toro del celebre romanzo di Mary Shelley, in cui Elordi interpreta la Creatura con una profondità emotiva che ha conquistato critica e accademia. Il film ha ottenuto nove candidature all’Academy Awards 2026, tra cui Miglior Film e Miglior Attore non protagonista per Elordi.

La sua interpretazione – già premiata con il Critics’ Choice Award come Miglior Attore non protagonista – è vista come un punto di svolta nella sua carriera: l’attore, con il volto e il corpo plasmati da un make‑up impegnativo, ha dato alla Creatura una complessità rara, fatta di dolore e vulnerabilità, ma non ha intenzione di fermarsi.

I prossimi film: la carriera di Jacob Elordi si espande

L'attore Jacob Elordi sarà il protagonista di Outer Dark, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Cormac McCarthy, pubblicato nel 1968. Il film sarà diretto da László Nemes, regista ungherese premiato con l'Oscar al Miglior Film Straniero per il suo esordio Il Figlio di Saul. Outer Dark segna il debutto dello stesso nella lingua inglese e, descritto come una "favola dark", è attualmente in fase di sviluppo. Secondo indiscrezioni, le riprese inizieranno nei prossimi mesi.

Jacob Elordi, i nuovi film - MovieStillsDB.com

La pellicola è ambientata negli Appalachi durante la Grande Depressione e la trama segue la storia di una giovane donna che scopre che il fratello ha abbandonato il suo bambino appena nato nel bosco, sostenendo che il piccolo sia morto per cause naturali.

Determinata a scoprire la verità, la protagonista intraprende un viaggio alla ricerca del figlio, con tre misteriosi sconosciuti che la inseguono, seminando morte e distruzione ovunque si trovino. Nel cast anche Lily-Rose Depp.

Il secondo progetto cinematografico di Jacob Elordi è Dog Stars, un adattamento del romanzo The Dog Stars di Peter Heller, pubblicato nel 2012. Il film, un thriller sci-fi post-apocalittico, sarà diretto da Ridley Scott, una delle figure più iconiche nel panorama cinematografico. La sceneggiatura è firmata da Mark L. Smith e Christopher Wilkinson.

Dog Stars è ambientato in un futuro prossimo devastato da una pandemia misteriosa che ha decimato gran parte della società. Jacob Elordi interpreta Hig, un pilota civile che vive in solitudine in una base aerea abbandonata, insieme al suo cane e a un ex marine.

La sua esistenza tranquilla viene interrotta da una trasmissione radio che gli fa sperare in una possibilità di vita migliore. Deciso a cambiare il suo destino, Hig intraprende un viaggio verso l’ignoto, affrontando sfide e pericoli. Nel cast anche attori di spicco come Guy Pearce, Josh Brolin, Margaret Qualley e Benedict Wong. Il film uscirà il 28 agosto 2026 ed è il frutto di un budget stimato di 110 milioni di dollari.