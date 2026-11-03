James Bond, Callum Turner sempre più vicino al ruolo di 007? Un nuovo indizio potrebbe cambiare tutto

Pubblicazione: 03 novembre alle 08:15

La lunga ricerca del nuovo James Bond potrebbe essere arrivata a un momento decisivo e dopo mesi di indiscrezioni, nomi accostati alla saga e ipotesi sul futuro dell'agente segreto più famoso del cinema, Amazon MGM Studios sarebbe ormai vicina alla scelta dell'attore destinato a raccogliere l'eredità di Daniel Craig. E nelle ultime ore un nome sembra aver guadagnato particolare attenzione: quello di Callum Turner, protagonista di Masters of the Air e Animali fantastici. A rendere ancora più interessante la situazione sono alcuni movimenti professionali dell'attore britannico, interpretati dalla stampa inglese come possibili segnali di un imminente accordo. Ma la domanda rimane una: Turner è davvero a un passo dal diventare il settimo James Bond della storia del cinema?

Secondo quanto riportato da Variety,sarebbe entrata nella fase conclusiva già durante l'ultima settimana di ottobre.una serie di provini decisivi per valutare gli interpreti ancora in corsa, con l'obiettivo di restringere ulteriormente la lista dei candidati. Le audizioni sarebbero cominciate intorno al 23 ottobre, proseguendo nei giorni successivi e proprio durante questo periodo, nel Berkshire, venerdì 30 ottobre, per sostenere uno degli ultimi provini.

La notizia è stata rilanciata anche da NME, secondo cui alcuni osservatori dell'industria cinematografica sarebbero sempre più convinti che il trentaseienne britannico possa essere il candidato destinato a ottenere il ruolo ed a far crescere le indiscrezioni è soprattutto una recente decisione professionale. Turner avrebbe infatti lasciato la carica di amministratore di Twentytwo Films, la società di produzione fondata nel 2025 insieme alla cantante Dua Lipa, sua moglie. Una scelta che la stampa britannica ha interpretato come un possibile tentativo di alleggerire i propri impegni in vista di un progetto particolarmente importante.

THE NEXT JAMES BOND MAY HAVE BEEN FOUND! Callum Turner has reportedly been cast as 007 in Denis Villeneuve's upcoming Bond 26. Amazon MGM Studios has not officially confirmed the casting. Would Turner make a good Bond? #CBR #JamesBond #007 #CallumTurner https://t.co/UIhBDOEBpw https://t.co/bWjmeYq2Bv — CBR (@CBR) November 2, 2026

Interpretare James Bond, del resto, significa assumersi una responsabilità destinata a influenzare diversi anni di carriera. La produzione di un nuovo capitolo della saga comporta lunghi periodi di preparazione fisica, riprese internazionali e attività promozionali, senza considerare l'eventuale partecipazione ai film successivi. La decisione di Turner potrebbe quindi essere compatibile con un impegno di questo tipo, ma non rappresenta una conferma del suo coinvolgimento nella saga. Non esistono infatti dichiarazioni ufficiali che colleghino direttamente le dimissioni dalla società all'assegnazione del ruolo.

L'attore, peraltro, è da tempo uno dei nomi più discussi tra i possibili successori di Craig. Già nei mesi precedentiera stato indicato tra i favoriti dei bookmaker, mentre l'attenzione mediatica era cresciuta anche per la sua relazione con. Alcuni appassionati avevano persino immaginato la possibilità che la cantante potesse interpretare, una tradizione che negli anni ha coinvolto artisti come Adele, Sam Smith e Billie Eilish.

Interrogato in passato sulla possibilità di diventare James Bond, Turner aveva preferito non alimentare le speculazioni, evitando di confermare o smentire eventuali contatti con la produzione. Ma Callum Turner non sarebbe l'unico attore ancora in corsa, visto che secondo le ricostruzioni pubblicate da Deadline e The Hollywood Reporter, tra i candidati che avrebbero ricevuto un invito per i provini finali figurano anche Jack Lowden e Josh O'Connor. Lowden, conosciuto soprattutto per la serie Slow Horses, è stato recentemente al centro di numerose indiscrezioni, anche grazie ad alcune dichiarazioni del collega Gary Oldman.

Daniel Craig come James Bond in 007, fonte: Amazon MGM

L'attore scozzese, inoltre, si prepara a interpretare Mr. Darcy nel nuovo adattamento di Orgoglio e pregiudizio prodotto da Netflix. Josh O'Connor, invece, ha conquistato particolare attenzione grazie a film come Challengers di Luca Guadagnino e Wake Up Dead Man – Knives Out, dimostrando una notevole versatilità interpretativa. Le indiscrezioni parlano inoltre di almeno un quarto candidato, la cui identità non sarebbe stata resa pubblica. Al contrario, alcune fonti di settore hanno escluso la partecipazione ai provini finali di Jacob Elordi e Jack O'Connell, nonostante i loro nomi siano stati ripetutamente associati alla produzione.

Callum Turner in Masters of the Air, fonte: Apple TV

La composizione definitiva della rosa dei candidati non è comunque stata confermata da, che continua a mantenere il massimo riserbo sull'intero processo. Una certezza riguarda invece la squadra creativa incaricata di rilanciare il franchise. Il prossimo film disarà diretto da, regista di Dune, Arrival e Blade Runner 2049. La sceneggiatura è affidata a, creatore di Peaky Blinders, mentre la produzione sarà curata da Amy Pascal e David Heyman. A guidare la ricerca del nuovo protagonista è, direttrice del casting che ha lavorato a produzioni di grande successo, tra cui Il trono di spade e

Il progetto rappresenterà inoltre il primo capitolo della saga realizzato dopo il passaggio del controllo creativo ad Amazon MGM Studios, avvenuto nel 2025 attraverso un accordo con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Un cambiamento particolarmente significativo, considerando che per decenni la famiglia Broccoli ha esercitato un ruolo fondamentale nella gestione cinematografica del personaggio creato da Ian Fleming. Il prossimo interprete avrà il compito di inaugurare questa nuova fase, raccogliendo un'eredità che comprende nomi come Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Quest'ultimo ha concluso la propria esperienza con No Time to Die, uscito nel 2021, dopo aver interpretato il personaggio per quindici anni.

Quando arriverà l'annuncio ufficiale del nuovo James Bond? Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa internazionale, la scelta potrebbe essere comunicata entro la fine del 2026, con alcuni osservatori che ipotizzano una decisione già nelle prossime settimane. Al momento, tuttavia, Amazon MGM Studios non ha confermato alcuna scadenza e non è possibile stabilire se il ruolo sia già stato assegnato. Il nome di Callum Turner rimane quindi uno dei più interessanti, soprattutto alla luce dei presunti provini e della recente riorganizzazione dei suoi impegni professionali. Ma fino all'annuncio ufficiale, la corsa per diventare il nuovo 007 resta aperta. E dopo cinque anni dall'addio di Daniel Craig, la scelta del suo successore potrebbe finalmente essere più vicina che mai.