James Bond potrebbe aver trovato il suo nuovo villain: nel mirino una nota star di House of the Dragon

Pubblicazione: 07 ottobre alle 08:45

Mentre continua l'attesa per scoprire chi raccoglierà l'eredità di Daniel Craig nei panni di James Bond, Amazon MGM potrebbe aver cominciato a guardare anche dall'altra parte dello scontro. Le ultime indiscrezioni indicano infatti Ewan Mitchell, il principe Aemond Targaryen di House of the Dragon, tra i nomi presi in considerazione per interpretare il villain del prossimo film di 007. La voce è partita dal Sun ed è stata successivamente ripresa da diverse testate internazionali, tra cui The Independent e NME.

Al momento è importante sottolinearlo:, e nemmenoo i suoi rappresentanti hanno commentato il possibile coinvolgimento. Il suo nome sarebbe però effettivamente finito sul tavolo della produzione. Secondo una fonte citata dal quotidiano britannico,rappresenterebbe una scelta particolarmente interessante perché ha già costruito un curriculum importante senza essere ancora diventato. La produzione starebbe infatti valutando nomi emergenti anziché interpreti già affermatissimi, cercando inoltre qualcuno dotato di un aspetto immediatamente riconoscibile.

A soli 29 anni, l'attore britannico risponde perfettamente a questo identikit. Il grande pubblico lo conosce soprattutto come Aemond Targaryen in House of the Dragon, uno dei personaggi più minacciosi e imprevedibili del prequel di Game of Thrones, ma Mitchell è apparso anche in The Last Kingdom, World on Fire e nel Saltburn di Emerald Fennell. L'indiscrezione potrebbe inoltre fornire qualche indizio sulla direzione scelta per il nuovo corso di James Bond, con la produzione che starebbe guardando a un cast complessivamente più giovane, una scelta che potrebbe mettere in discussione il ritorno di alcuni volti dell'era di Daniel Craig.

Ewan Mitchell is rumored to play a James bond villain in Denis Villeneuve’s upcoming film. 🔗 https://t.co/58RcXc6WOb https://t.co/WmpIGnJO5D — Film Crave (@_filmcrave) October 5, 2026

Per ora, tuttavia, non risultano decisioni ufficiali nemmeno su questo fronte e sarebbe prematuro considerare definitivamente fuori dai giochi personaggi già conosciuti dal pubblico. Ricordiamo comunque che il nuovo film segnerà una vera ripartenza per la saga, con Denis Villeneuve, regista di Dune, scelto per dirigere il prossimo capitolo, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Amazon MGM aveva inoltre confermato nei mesi scorsi che la ricerca del nuovo James Bond è ufficialmente in corso, senza però voler commentare pubblicamente i singoli nomi coinvolti nel casting.

Ed è proprio l'identità dela rimanere il grande mistero. Negli ultimi mesi sono stati accostati al ruolo diversi attori britannici, con Jack Lowden, Callum Turner e Jack O'Connell tra i nomi circolati con maggiore insistenza. Quest'ultimo ha ricevuto, che lo ha indicato come la propria scelta ideale per il personaggio. Nessuno di loro, però, è stato annunciato ufficialmente da Amazon MGM. Curiosamente, proprioha recentemente lasciato intendere di sapere chi interpreterà Bond, spiegando che lavorare alla sceneggiatura diventa in parte più semplice quando si conosce l'attore destinato al ruolo. Una dichiarazione cheche la scelta possa essere ormai molto più avanti di quanto lasci intendere il silenzio ufficiale dello studio.

Per quanto riguarda Ewan Mitchell, invece, bisognerà aspettare ulteriori conferme, con il passaggio da Aemond Targaryen a un nemico di James Bond che sarebbe però tutt'altro che difficile da immaginare: dopo essere diventato uno dei volti più inquietanti di Westeros, l'attore potrebbe presto trovarsi davanti un avversario completamente diverso, questa volta armato di smoking e licenza di uccidere. Il tutto mentre il casting del prossimo James Bond è entrato nel vivo.