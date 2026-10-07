James Bond potrebbe aver trovato il suo nuovo villain: nel mirino una nota star di House of the Dragon
Ewan Mitchell, Aemond Targaryen in House of the Dragon, sarebbe tra i nomi valutati per interpretare il villain del prossimo James Bond.
Mentre continua l'attesa per scoprire chi raccoglierà l'eredità di Daniel Craig nei panni di James Bond, Amazon MGM potrebbe aver cominciato a guardare anche dall'altra parte dello scontro. Le ultime indiscrezioni indicano infatti Ewan Mitchell, il principe Aemond Targaryen di House of the Dragon, tra i nomi presi in considerazione per interpretare il villain del prossimo film di 007. La voce è partita dal Sun ed è stata successivamente ripresa da diverse testate internazionali, tra cui The Independent e NME.
A soli 29 anni, l'attore britannico risponde perfettamente a questo identikit. Il grande pubblico lo conosce soprattutto come Aemond Targaryen in House of the Dragon, uno dei personaggi più minacciosi e imprevedibili del prequel di Game of Thrones, ma Mitchell è apparso anche in The Last Kingdom, World on Fire e nel Saltburn di Emerald Fennell. L'indiscrezione potrebbe inoltre fornire qualche indizio sulla direzione scelta per il nuovo corso di James Bond, con la produzione che starebbe guardando a un cast complessivamente più giovane, una scelta che potrebbe mettere in discussione il ritorno di alcuni volti dell'era di Daniel Craig.
Per ora, tuttavia, non risultano decisioni ufficiali nemmeno su questo fronte e sarebbe prematuro considerare definitivamente fuori dai giochi personaggi già conosciuti dal pubblico. Ricordiamo comunque che il nuovo film segnerà una vera ripartenza per la saga, con Denis Villeneuve, regista di Dune, scelto per dirigere il prossimo capitolo, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Amazon MGM aveva inoltre confermato nei mesi scorsi che la ricerca del nuovo James Bond è ufficialmente in corso, senza però voler commentare pubblicamente i singoli nomi coinvolti nel casting.
Per quanto riguarda Ewan Mitchell, invece, bisognerà aspettare ulteriori conferme, con il passaggio da Aemond Targaryen a un nemico di James Bond che sarebbe però tutt'altro che difficile da immaginare: dopo essere diventato uno dei volti più inquietanti di Westeros, l'attore potrebbe presto trovarsi davanti un avversario completamente diverso, questa volta armato di smoking e licenza di uccidere. Il tutto mentre il casting del prossimo James Bond è entrato nel vivo.