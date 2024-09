Last Train From Hiroshima: James Cameron dirigerà un film sulla bomba atomica non appena la produzione di Avatar glielo permetterà

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:25

Deadline riporta che, mentre procedono i lavori per la saga di Avatar, James Cameron ha trovato un nuovo film di cui occuparsi. Il cineasta ha infatti acquistato i diritti del prossimo libro di Charles Pellegrino, Ghosts of Hiroshima, che sarà pubblicato da Blackstone Publishing nell'agosto del 2025 (l'80° anniversario del lancio della bomba atomica nel 1945).

Il volume sarà unito a opera di Pellegrino uscita nel 2015, e i due saranno adattati in un unico film, che avrà il titolo del primo volume e verrà girato quando la produzione del franchise di Avatar lo permetterà.

Il film si concentrerà in parte sulla storia vera di un giapponese che durante la Seconda guerra mondiale sopravvive all'esplosione atomica a Hiroshima e poi a quella a Nagasaki. Entrambi i libri di Pellegrino, che ha lavorato come consulente scientifico per Titanic e Avatar, si avvalgono delle testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona questa esperienza: i civili giapponesi a terra e i piloti americani in volo.

È un argomento su cui da anni volevo fare un film cercando di capire come farlo. Ho incontrato Tsutomu Yamaguchi, un sopravvissuto sia di Hiroshima che di Nagasaki, pochi giorni prima che morisse. Era in ospedale, ci stava tramandando la sua storia personale, quindi devo farlo. Non posso tirarmi indietro.

Si tratta di un tema su cui Cameron stava lavorando da molto tempo:

La paura del nucleare, argomento oggi caldissimo dopo il successo di Oppenheimer, era al centro dei primi due film della saga di Terminator, diretti dal regista nel 1984 e nel 1991.

Ricordiamo che Avatar 3, che si intitolerà Avatar: Fire and Ash (fuoco e cenere), uscirà al cinema a Natale 2025. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul film nella nostra scheda.