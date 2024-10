James Dean: in sviluppo un biopic incentrato sulla vita privata dell'iconico attore

Pubblicazione: 01 ottobre alle 11:59

THR riporta che lo sceneggiatore e regista Guy Guido ha acquisito i diritti dell'autobiografia Surviving James Dean, scritta nel 2006 da William Bast, con l'intenzione di realizzare un biopic dallo stesso titolo sull'iconico attore. Dopo aver completato la sceneggiatura, Guido ha iniziato a incontrare potenziali produttori e sta cercando ora di trovare gli interpreti per i ruoli principali.

Nel suo libro, Bast narra del suo incontro con Dean all'età di 19 anni in occasione del corso teatrale dell'UCLA, dopo il quale, secondo la sua versione, divenne compagno di stanza, amico intimo e infine amante della futura star. Bast ha dichiarato di aver mantenuto la loro relazione privata per evitare di danneggiare la carriera di Dean, mentre quest'ultimo aveva relazioni con star femminili, continuando a sperare che avrebbero presto vissuto di nuovo insieme. Nel 1955, Dean morì in un incidente d'auto all'età di 24 anni, mentre due suoi film, Gioventù bruciata Il gigante , uscirono postumi.

Il biopic coprirà questo lasso di tempo e si concentrerà sull'evoluzione del rapporto tra Bast e Dean. In un comunicato, Guido ha spiegato:

Sono un appassionato e uno storico di James Dean da quando avevo 18 anni, quindi conoscevo il suo “amico” Willie, anche quando le informazioni sulla loro relazione venivano cancellate dalla macchina di Hollywood. Come regista, amo raccontare la vita di una celebrità nel periodo della sua maturità. In quanto gay, sono stato particolarmente attratto dalla storia unica di Bast. Quando si tratta di fare il casting e di dirigere un film su una persona famosa, sono ossessionato dal fare le cose per bene. Voglio che alle persone sembri di guardare il vero James Dean sullo schermo.

Fonte / THR

Ricordiamo che, in precedenza, Dean è stato portato sullo schermo da James Franco nel film TV James Dean - La storia vera , uscito nel 2001.