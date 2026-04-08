James Wan e il film maledetto: Cthulhu esiste, ma c’è un ostacolo enorme (e i fan sono terrorizzati)

Pubblicazione: 08 aprile alle 14:12

Il mondo dell’horror potrebbe presto accogliere uno dei progetti più ambiziosi e inquietanti degli ultimi anni. James Wan, regista dietro successi come The Conjuring e Saw, sta cercando da tempo di portare al cinema The Call of Cthulhu, tratto dall’opera di H. P. Lovecraft. Un film attesissimo, ma anche estremamente complesso, che dopo quasi un decennio di sviluppo continua a incontrare ostacoli. Il più grande? Un problema che nel cinema pesa più di qualsiasi mostro: il budget.

Wan ha confermato che il progetto esiste ancora ed è qualcosa chei. Tuttavia, ha spiegato chiaramente che i film lovecraftiani “non sono economici” e che proprio questo rende difficile trovare produttori disposti a investire. Il motivo è semplice:significa mettere in scena, atmosfere surreali e scenari complessi, elementi che richiedono effetti speciali avanzati e quindi costi molto elevati.

Questo non è un problema nuovo. Anche altri grandi registi hanno provato a portare Lovecraft sul grande schermo senza successo. Un esempio famoso è quello di Guillermo del Toro, che aveva lavorato a lungo su un adattamento di At the Mountains of Madness, poi cancellato proprio per i costi troppo alti e per i rischi commerciali. Il genere lovecraftiano, infatti, pur essendo molto amato, non ha prodotto grandi successi al botteghino negli ultimi anni, rendendo gli investimenti ancora più incerti.

The Call of Cthulhu, fonte: Focus Home Interactive

Alcuni film ispirati a questo universo, come Underwater o The Empty Man, non hanno ottenuto risultati soddisfacenti, mentre altri, pur apprezzati dalla critica, non hanno avuto grande visibilità. Questo crea un paradosso: storie affascinanti e innovative, ma difficili da trasformare in successi commerciali. Ed è proprio questo il nodo centrale del progetto di Wan.

Il report esclusivo di ScreenRant riporta che nonostante le difficoltà, però,. Ha dichiarato che continuerà a lavorare sul film, cercando di trovare il. La sua esperienza gioca a suo favore: i suoi film hanno incassatoe molti dei suoi horror sono diventati. Questo lascia aperta la possibilità che il progetto possa, prima o poi,

C’è poi un altro elemento da considerare: Wan è attualmente impegnato in altri progetti cinematografici, il che potrebbe rallentare ulteriormente lo sviluppo di Cthulhu. Tuttavia, proprio il fatto che continui a parlarne dimostra che l’idea è ancora viva. In conclusione, nell’industria del cinema non basta avere una buona idea o un grande regista: servono anche condizioni economiche favorevoli, un pubblico disposto a seguire il progetto e un equilibrio tra creatività e mercato. Il film su Cthulhu, quindi, esiste davvero… ma il vero “mostro” da affrontare non è quello sullo schermo, bensì il costo per portarlo in vita.