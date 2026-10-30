Jasmine Carrisi senza filtri da Caterina Balivo: la verità inaspettata sul rapporto con Al Bano

Pubblicazione: 30 ottobre alle 12:54

Il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo continua a regalare momenti di grande televisione e confessioni intime. Ospite negli studi de La Volta Buona, Jasmine Carrisi è tornata a parlare al cuore del pubblico, affrontando uno dei temi più discussi del momento: il suo legame speciale, ma non privo di complessità, con il celebre padre Al Bano Carrisi.

La giovane artista, figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso, ha scelto di aprirsi senza filtri, toccando tasti delicati legati alla gestione della popolarità familiare e alle recenti polemiche che hanno travolto la dinastia Carrisi. Nel corso dell'intervista, Jasmine non ha nascosto un pizzicosotto i riflettori. Pur confermando un affetto smisurato e una stima profonda per il genitore, definito più volte come una persona di un'incredibile bontà e generosità, la ragazza si è dettache continuano ad alimentare la morsa del gossip.

La tempesta mediatica che negli ultimi tempi ha interessato la famiglia del leone di Cellino San Marco ha inevitabilmente richiesto un lavoro di equilibrio emotivo da parte dei figli. Tuttavia, Jasmine ha voluto lanciare un messaggio di grande maturità, smorzando i toni delle polemiche e ribadendo la solidità del legame che la unisce ad Al Bano, difendendolo ancora una volta dalle strumentalizzazioni esterne. La presenza di Jasmine Carrisi nei talk show televisivi conferma la sua capacità di bucare lo schermo, conquistando gli spettatori non solo per la somiglianza fisica con i genitori, ma soprattutto per una spontaneità disarmante.

Messa alle strette dalle domande di Caterina Balivo, la giovane ha dimostrato di saper gestire i riflettori con la giusta dose di eleganza, ponendosi come una voce saggia e ponderata all'interno di un nucleo familiare spesso al centro dell'attenzione mediatica. L'intervista a La Volta Buona rappresenta così un nuovo tassello nel percorso di crescita di Jasmine, divisa tra la carriera nel mondo dello spettacolo e la costante esposizione derivata dall'essere una "figlia d'arte".

I fan del programma e del celebre cantante di Cellino San Marco hanno apprezzato la sua sincerità, consacrando l'ennesimo momento TV imperdibile della stagione.