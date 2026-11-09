Jason Bourne: Matt Damon potrebbe tornare per il sesto capitolo (ma solo a una condizione)

Pubblicazione: 09 novembre alle 17:11

Il ritorno di Matt Damon nei panni di Jason Bourne si fa più concreto, ma la strada verso il sesto capitolo della saga rimane condizionata a un fattore decisivo: la qualità della storia. Secondo le ultime dichiarazioni dello sceneggiatore Joe Barton, creatore della serie Black Doves, l'attore sta attivamente leggendo le nuove pagine del copione e la sua reazione è stata più che positiva. Tuttavia, Damon ha posto un paletto chiaro: tornerà solo se la sceneggiatura e la narrazione raggiungeranno un livello tale da giustificare pienamente un nuovo capitolo della franchise. In un'intervista rilasciata a Radio Times, Barton ha rivelato dettagli inediti sullo sviluppo del progetto., ha spiegato lo sceneggiatore.

"Per Matt è una questione di arrivare a un punto in cui non può dire di no. Se riusciamo a portare la sceneggiatura e la storia a quel livello, dove lui sente che si giustifica tornare, allora sarà disposto a farlo. E sento che ci stiamo avvicinando sempre di più, si spera". -Joe Barton a Radio Times

Jason Bourne - Universal Pictures

Attualmente il team creativo dietro al nuovo capitolo sta lavorando, inviandogli regolarmenteLe risposte dell'attore, secondo Barton,, segno che la direzione intrapresa potrebbe essere quella giusta. A dirigere il film sarà, il regista tedesco che ha conquistato critica e pubblico con, vincitore di. Un nome prestigioso chesul tono e sulla qualità del progetto.

Durante il tour promozionale di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, Damon ha ribadito il suo interesse per il franchise ma ha anche chiarito le sue aspettative. Ha dichiarato che, se Jason Bourne 6 dovesse concretizzarsi, vorrebbe che il film recuperasse lo spirito della trilogia originale. Un aspetto cruciale sottolineato dall'attore riguarda la natura stessa della saga, dove ogni film presenta una missione autoconclusiva, i film di Bourne raccontano una storia continua, interconnessa, dove ogni capitolo si intreccia con gli altri.

Barton e Berger dovranno bilanciare l'esigenza di innovare con la necessità di rimanere fedeli al DNA della saga: action crudo e realistico, trame di spionaggio intricato, dilemmi morali sul potere e la responsabilità. Il coinvolgimento di Berger, con il suo approccio viscerale e umano alla violenza bellica dimostrato in Niente di nuovo sul fronte occidentale, potrebbe portare una profondità inedita. Immaginate le sequenze action signature di Bourne filtrate attraverso uno sguardo registico che non si limita all'adrenalina ma esplora il peso psicologico dell'azione. Potrebbe essere la chiave per differenziare questo capitolo dai precedenti.

Jason Bourne - Universal Pictures

Nonostante i segnali incoraggianti, il progettodalla Universal Pictures. Non esiste, néformale sulla. Siamo ancora nella fase delicata, quella in cuidefinitivamente. La cautela di Damon non è capriccio da divo, mameglio non tornare affattodi un personaggio iconico con un sequel forzato.

Il franchise di Jason Bourne ha significato molto per Damon, accompagnandolo per oltre vent'anni di carriera. Barton lo ha sottolineato nell'intervista, riconoscendo quanto questo ruolo sia parte dell'identità artistica dell'attore. Non si tratta solo di girare un action movie in più, ma di aggiungere un capitolo degno a una saga che ha ridefinito gli standard del genere spy-thriller all'inizio del millennio.