Javier Bardem da Oscar in questo intenso dramma familiare: ecco dove vederlo e perché

Pubblicazione: 12 novembre alle 15:30

C'è qualcosa di profondamente cinematografico nell'idea di mettere in scena un confronto che nella vita reale non si riesce ad affrontare. È questa la scommessa di Rodrigo Sorogoyen con L'essere amato, il suo settimo lungometraggio e probabilmente il più ambizioso: 135 minuti in cui il set di un film diventa il palcoscenico di una resa dei conti familiare, dove finzione e realtà si sovrappongono fino a rendersi indistinguibili. Il film arriva nelle sale italiane oggi, 12 novembre 2026, dopo aver attraversato il circuito festivaliero più prestigioso del panorama internazionale. Prima la selezione in concorso al Festival di Cannes 2026, dove ha concorso per la Palma d'oro facendosi notare per la sua potenza emotiva e la sua consapevolezza formale.





in quello che molti critici hanno già definito uno dei ruoli più maiuscoli della sua carriera. Esteban è un regista affermato, reduce da anni di silenzio creativo,, attrice dal percorso professionale incerto e segnato da un periodo difficile. L'attrice è interpretata da Victoria Luengo, che con Bardem costruisce un duello attoriale fatto di sguardi, silenzi e tensioni trattenute.. Quello che sulla carta dovrebbe essere un semplice ingaggio professionale diventa invece un confronto inevitabile.

La macchina da presa di Sorogoyen non si limita a registrare questa dinamica: la amplifica, la mette a fuoco, la trasforma in un corpo a corpo emotivo che non concede vie di fuga. La scelta di Sorogoyen di girare in bianco e nero e su pellicola fotochimico non è un vezzo estetico. Il regista spagnolo, che con As Bestas aveva già dimostrato una capacità rara di costruire tensione attraverso il realismo, qui cambia registro. Vuole sperimentare, esplorare territori sconosciuti, spingere la forma oltre i suoi confini abituali. Alterna obiettivi diversi durante le riprese, inventa situazioni e dialoghi che non erano nel copione, spinge gli attori verso l'improvvisazione. Il risultato è un film che respira, che sembra catturare momenti di verità assoluta, in cui la recitazione smette di essere tale e diventa pura emozione allo stato grezzo.

Bardem compie un lavoro di scavo impressionante. Il suo Esteban è un uomo che ha costruito la propria identità sull'arte, sacrificando tutto il resto. È un padre assente non per cattiveria, ma per scelta, o forse per incapacità. E quando si ritrova di fronte a sua figlia, scopre che non ha gli strumenti per comunicare con lei al di fuori del linguaggio cinematografico. La sua disperazione è silenziosa, contenuta, ma devastante. Si legge negli occhi, nei gesti misurati, nella rigidità del corpo che cerca di trattenere un'emozione troppo grande per essere espressa. Il film si muove sul filo sottile tra dramma intimista e riflessione metacinematografica. Il set diventa una metafora della vita stessa: un luogo dove si recita, dove si costruiscono finzioni, ma dove emergono anche verità ineluttabili. E dove il confine tra ciò che è vero e ciò che è recitato si fa sempre più labile.

In questo senso, L'essere amato è anche un film sul cinema, sul potere delle immagini, sulla capacità dell'arte di rivelare ciò che la vita nasconde., che nel 2019 era stato candidato all'Oscar per il cortometraggio Madre, conferma. È un regista che sa dove guardare, che non ha paura del silenzio, che costruisce la tensione attraverso l'accumulo progressivo di piccoli dettagli. E che riesce a trasformare una storia familiare in un racconto universale,