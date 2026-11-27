Pubblicazione: 27 novembre alle 12:30

A oltre cinque mesi dal debutto, il remake televisivo di Cape Fear prodotto da Apple TV ha raggiunto un traguardo significativo nel panorama dello streaming. La serie, che reinterpreta il classico thriller psicologico del 1991 diretto da Martin Scorsese con Robert De Niro, si è conquistata il nono posto nella classifica globale 2026 di Apple TV, diventando uno degli show più visti della piattaforma quest'anno. Il risultato assume ancora più valore se contestualizzato: la miniserie in dieci episodi ha superato produzioni consolidate come For All Mankind, il dramma fantascientifico che da anni rappresenta uno dei pilastri del catalogo Apple. Un'impresa notevole per una serie al debutto, che si posiziona dietro colossi come Ted Lasso, che domina la classifica al primo posto, seguito da titoli come Shrinking, Silo, Slow Horses e Hijack.





La genesi del progetto affonda le radici nel capolavoro cinematografico di Scorsese, a sua volta basato sul romanzo The Executioners di John D. MacDonald del 1957.. La performance valse a De Niro nomination ai Golden Globe e agli Oscar come miglior attore protagonista. Questa versione televisiva vedee ancora una volta Martin Scorsese tra i produttori esecutivi, affiancato da Steven Spielberg. Un pedigree creativo di altissimo livello che ha generato aspettative considerevoli.La risposta critica e del pubblico si è rivelata polarizzata., con Bardem capace di offrire una reinterpretazione magistrale di Max Cady. Tuttavia, il punteggio del pubblico racconta un'altra storia: appena il 52%, segno di una divisione netta tra chi ha apprezzato l'approccio della serie e chi l'ha trovata eccessivamente lenta o convoluta nei suoi colpi di scena.. Se nel film del 1991 il personaggio era stato condannato per violenza sessuale, in questa versione Bardem interpreta un uomo incarcerato per l'omicidio della moglie incinta e del figlio non ancora nato.

Un cambio di prospettiva che altera profondamente la psicologia del protagonista e la dinamica della vendetta. La storia ruota attorno a due avvocati sposati la cui esistenza apparentemente perfetta viene sconvolta dall'arrivo di questo killer noto, determinato a vendicarsi per il ruolo che hanno avuto nella sua incarcerazione durata 17 anni. Il cast corale include nomi di peso come Amy Adams e Patrick Wilson nei ruoli dei due protagonisti, affiancati da Joe Anders, Lily Collias, CCH Pounder, Malia Pyles, Jamie Hector, Anna Baryshnikov, Ron Perlman, Geneva Carr ed Ethan Embry. Particolarmente significativo è il ritorno di Juliette Lewis, che nel film di Scorsese interpretava Danielle Bowden, figlia della famiglia terrorizzata da Max Cady. La sua performance le valse nomination agli Oscar e ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista.

Prima di conquistare il nono posto nella classifica annuale globale,, mantenendo la posizione per diverse settimane prima di scivolare temporaneamente fuori dai radar. Questo ritorno prepotente nei ranghi alti della classifica annuale, a quasi quattro mesi dalla conclusione della messa in onda, testimonia una longevità inaspettata e un passaparola che ha continuato ad alimentare l'interesse degli spettatori. Il fenomeno Cape Fear solleva interrogativi interessanti sul rapporto tra qualità percepita e successo di pubblico nello streaming contemporaneo., anche quando il consenso critico non è unanime.