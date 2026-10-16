Je so’ pazzo, chi è Massimiliano Caiazzo: da Mare Fuori al ruolo di Pino Daniele, la trasformazione che sorprende

Pubblicazione: 16 ottobre alle 12:08

Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele nel film Je so’ pazzo, diretto da Nicola Prosatore e arrivato nelle sale il 15 ottobre 2026. Per l’attore campano, diventato popolare grazie al personaggio di Carmine Di Salvo in Mare Fuori, si tratta di una prova particolarmente impegnativa: interpretare un musicista amatissimo, la cui voce e le cui canzoni appartengono ai ricordi di intere generazioni. Il film non vuole limitarsi a ripercorrere le tappe di una carriera straordinaria. Al centro ci sono gli anni della formazione, le contraddizioni di Napoli, la ricerca di una propria identità musicale e una ferita familiare che, secondo la lettura del regista, avrebbe contribuito a plasmare l'uomo dietro il cantautore. Ma chi è Massimiliano Caiazzo, l'attore scelto per raccogliere questa eredità artistica?

Nato a Castellammare di Stabia il 28 agosto 1996,, un territorio che ritrova oggi al centro del suo percorso professionale. Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana, ha costruito la propria formazione attraverso lo studio e il lavoro sul campo. Dopo il diploma al liceo scientifico, nella sua città, si è avvicinato alla recitazione frequentando la scuola di cinema Méliès. Ha poi proseguito la preparazione a Roma, dove ha iniziato anche un percorso universitario in biotecnologie, interrotto per dedicarsi completamente alla professione di attore. I primi passi risalgono ai cortometraggi, tra cui Sorrentum e Il simposio di Platone. Esperienze che gli hanno permesso di familiarizzare con il linguaggio cinematografico prima dell'approdo alla televisione, avvenuto nel 2016 con la serie Furore.

La sua crescita professionale è stata accompagnata da riconoscimenti e occasioni importanti. Nel 2018 è stato selezionato tra i giovani talenti italiani segnalati da Officine Lab durante la Festa del Cinema di Roma. Nel 2020 ha ricevuto il premio Kinéo Giovani Rivelazioni alla Mostra del Cinema di Venezia e il Giffoni Explosive Talent Award, conferme di un percorso che stava attirando l'attenzione degli addetti ai lavori. La vera svolta arriva con Mare Fuori, la serie ambientata nell'istituto penale minorile di Napoli. Dal 2020 al 2024, Caiazzo interpreta Carmine Di Salvo, un ragazzo cresciuto in una famiglia legata alla criminalità organizzata che desidera sottrarsi a quel destino.

Il personaggio conquista il pubblico grazie al contrasto tra il contesto violento dal quale proviene e il desiderio di costruirsi una vita diversa. Attraverso Carmine, l'attore riesce a esprimere fragilità, rabbia, tenerezza e determinazione, dando profondità a una figura che avrebbe potuto facilmente ridursi a uno stereotipo. La popolarità della fiction gli apre nuove possibilità: nel 2021 prende parte a School of Mafia, commedia diretta da Alessandro Pondi, mentre nel 2022 lavora nuovamente con Nicola Prosatore per Piano Piano. In quest'ultimo film interpreta Ciro, un ruolo che gli vale il Premio Fondazione Claudio Nobis ai Nastri d'argento 2023.

Nello stesso anno veste i panni di Riccardo Degli Espositi nella trasposizione televisiva di Filumena Marturano, diretta da Francesco Amato. Nel 2023 arriva anche il Ciak d'oro come miglior protagonista pubblico under 30 per Mare Fuori. Negli anni successivi amplia ulteriormente il proprio repertorio, partecipando a Uonderbois e a Storia della mia famiglia, serie Netflix nella quale interpreta Valerio a partire dal 2025.rappresenta quindi un cambiamento significativo: non più soltanto un personaggio di finzione, ma una figura realmente esistita, con un'identità artistica precisa e un rapporto speciale con il proprio pubblico.

Per avvicinarsi al cantautore napoletano, Caiazzo ha affrontato una preparazione particolarmente intensa, che ha coinvolto anche l'aspetto fisico. Secondo le informazioni diffuse sul film, l'attore ha preso circa venti chili per avvicinarsi alla corporatura del musicista nel periodo raccontato. La trasformazione, tuttavia, non si esaurisce nell'aspetto esteriore. Interpretare Pino Daniele significa confrontarsi con una personalità complessa e con un artista che ha saputo fondere blues, jazz, rock e tradizione partenopea, costruendo un suono iconico ben oltre i confini della Campania.

Caiazzo ha dovuto inoltre studiare musica, esercitarsi con il canto e imparare a simulare sul set l'esecuzione dei brani seguendo le tracce vocali utilizzate nella produzione. La voce che si ascolta nel film non è quindi semplicemente la sua: il lavoro dell'attore consiste anche nel rendere credibili i gesti, il respiro e il rapporto fisico con la musica. Nicola Prosatore, che lo aveva già diretto in Piano Piano, ha spiegato di aver individuato in lui l'interprete adatto grazie alla conoscenza del suo metodo di lavoro. A convincerlo sarebbe stata soprattutto la determinazione con cui Caiazzo affronta i ruoli, unita alla disponibilità a sostenere una sfida che richiede preparazione tecnica e sensibilità emotiva.

segue Pino Daniele dalle prime esperienze di vita nel quartiere popolare di Napoli fino al concerto del 1981 in piazza del Plebiscito, un momento simbolico nella sua affermazione artistica. La sceneggiatura attraversa gli incontri, gli amori, le collaborazioni musicali e la progressiva definizione di uno stile capace di superare le barriere tra generi differenti. La regia di Prosatore sceglie però di non raccontare. Un elemento centrale è il rapporto con il padre Gennaro e l'infanzia trascorsa con le zie, dopo essere stato affidato loro dalla famiglia. È una dimensione privata che il film utilizza per esplorare le possibili origini di alcune inquietudini e della determinazione del futuro cantautore.

Durante la preparazione, il regista ha potuto consultare testimonianze e materiali poco conosciuti, tra cui una registrazione preliminare di Je so’ pazzo conservata dal figlio Alessandro Daniele. Il provino documenta una versione iniziale del testo diversa da quella diventata famosa e offre alla narrazione cinematografica uno spunto per riflettere sul clima sociale della Napoli di fine anni Settanta. Nel cast figura anche Mariasole Pollio, che interpreta Dorina Giangrande, prima moglie di Pino Daniele e madre di Alessandro. Accanto a lei ci sono Giuseppe Brunetti e Giovanni Ludeno. Il film prende così forma attraverso una combinazione di vicende personali, ambiente storico e creatività musicale.