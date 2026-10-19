Je so’ pazzo, dove è stato girato il film su Pino Daniele: tutte le location
Dove è stato girato Je so’ pazzo? Da Piazza del Plebiscito ai Quartieri Spagnoli, tutte le location del film su Pino Daniele.
Napoli torna protagonista sul grande schermo con Je so’ pazzo, il film dedicato alla vita e alla musica di Pino Daniele. A interpretare il celebre cantautore è Massimiliano Caiazzo, chiamato a confrontarsi con una figura che ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale italiana. Diretto da Nicola Prosatore, il biopic attraversa le tappe fondamentali della storia dell’artista, dalle origini fino al successo, restituendo spazio anche al rapporto profondo con la sua città. Ma dove è stato girato Je so’ pazzo?
Tra i luoghi più significativi figura Piazza del Plebiscito, scelta per ricreare il celebre concerto del 1981, uno degli eventi più importanti nella carriera del cantautore. Quella storica esibizione, davanti a una folla immensa, segnò un momento simbolico nel rapporto tra l'artista e il pubblico della sua città. La piazza, situata nel cuore monumentale di Napoli, diventa così uno degli scenari più evocativi del film, legando la memoria di un evento musicale alla sua ricostruzione cinematografica.
Tra le location di Je so’ pazzo ci sono anche il lungomare di via Caracciolo e la Riviera di Chiaia. Il panorama del Golfo, con il mare e il Vesuvio sullo sfondo, offre un contrappunto visivo alle strade più strette e ai quartieri popolari, accompagnando il racconto nelle sue diverse atmosfere. Un ruolo importante è affidato anche ai Quartieri Spagnoli, con i loro vicoli, le abitazioni ravvicinate e le botteghe. Sono luoghi che richiamano una Napoli quotidiana e autentica, utile a raccontare le radici sociali e culturali dell'artista.
Le riprese, svolte tra marzo e maggio 2025, hanno quindi coinvolto luoghi diversi, accomunati dal rapporto con il mare, dalla vita di strada e dalla forte identità locale. Le location di Je so’ pazzo restituiscono l'immagine di una Napoli fatta di contrasti, energia creativa e memoria collettiva. Da Piazza del Plebiscito ai Quartieri Spagnoli, passando per il lungomare e le strade meno conosciute, ogni scenario contribuisce a raccontare il mondo da cui è nata la musica di Pino Daniele.
Per gli spettatori, il film rappresenta anche un'occasione per riscoprire questi luoghi e guardarli attraverso una prospettiva diversa: quella di un artista che ha trasformato la propria città in una fonte inesauribile d'ispirazione.