Je so’ pazzo, dove è stato girato il film su Pino Daniele: tutte le location

Pubblicazione: 19 ottobre alle 12:47

Napoli torna protagonista sul grande schermo con Je so’ pazzo, il film dedicato alla vita e alla musica di Pino Daniele. A interpretare il celebre cantautore è Massimiliano Caiazzo, chiamato a confrontarsi con una figura che ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale italiana. Diretto da Nicola Prosatore, il biopic attraversa le tappe fondamentali della storia dell’artista, dalle origini fino al successo, restituendo spazio anche al rapporto profondo con la sua città. Ma dove è stato girato Je so’ pazzo?

Le riprese hanno interessato soprattutto Napoli, con alcune scene realizzate anche a Castellammare di Stabia. Le location scelte dalla produzione contribuiscono a ricostruire l’atmosfera dei luoghi legati alla formazione personale e artistica del musicista. La città partenopea rappresenta molto più di una semplice ambientazione. Nei suoi vicolil'universo musicale di Pino Daniele, capace di fondere blues, jazz e tradizione napoletana.

Tra i luoghi più significativi figura Piazza del Plebiscito, scelta per ricreare il celebre concerto del 1981, uno degli eventi più importanti nella carriera del cantautore. Quella storica esibizione, davanti a una folla immensa, segnò un momento simbolico nel rapporto tra l'artista e il pubblico della sua città. La piazza, situata nel cuore monumentale di Napoli, diventa così uno degli scenari più evocativi del film, legando la memoria di un evento musicale alla sua ricostruzione cinematografica.

Tra le location di Je so’ pazzo ci sono anche il lungomare di via Caracciolo e la Riviera di Chiaia. Il panorama del Golfo, con il mare e il Vesuvio sullo sfondo, offre un contrappunto visivo alle strade più strette e ai quartieri popolari, accompagnando il racconto nelle sue diverse atmosfere. Un ruolo importante è affidato anche ai Quartieri Spagnoli, con i loro vicoli, le abitazioni ravvicinate e le botteghe. Sono luoghi che richiamano una Napoli quotidiana e autentica, utile a raccontare le radici sociali e culturali dell'artista.

La produzione ha utilizzato inoltre, due strade che contribuiscono a ricostruire il tessuto urbano della città. La scelta di alternare scorci monumentali e ambienti meno turistici permette di dare maggiore profondità alla storia, mantenendo al centro il legame tra Pino Daniele e Napoli. Il percorso del film supera i confini, dove alcune scene sono state girate nell'area portuale. Qui il paesaggio marittimo aggiunge nuove sfumature al racconto, ampliando la rappresentazione del territorio campano.

Le riprese, svolte tra marzo e maggio 2025, hanno quindi coinvolto luoghi diversi, accomunati dal rapporto con il mare, dalla vita di strada e dalla forte identità locale. Le location di Je so’ pazzo restituiscono l'immagine di una Napoli fatta di contrasti, energia creativa e memoria collettiva. Da Piazza del Plebiscito ai Quartieri Spagnoli, passando per il lungomare e le strade meno conosciute, ogni scenario contribuisce a raccontare il mondo da cui è nata la musica di Pino Daniele.

Per gli spettatori, il film rappresenta anche un'occasione per riscoprire questi luoghi e guardarli attraverso una prospettiva diversa: quella di un artista che ha trasformato la propria città in una fonte inesauribile d'ispirazione.