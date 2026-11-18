Pubblicazione: 18 novembre alle 10:08

Il franchise di James Bond ha cambiato padrone, e con esso è cambiato il modo in cui viene scelto il volto del più iconico agente segreto del cinema. Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha rivelato di essere stato "pesantemente coinvolto" nella selezione di Robert Pattinson come nuovo 007, segnando un punto di svolta nella storia della saga che va oltre il semplice cambio di attore. La dichiarazione è arrivata durante la conferenza Silicon Valley & The World di Semafor, dove Bezos ha descritto nei dettagli il processo di casting che ha portato alla scelta definitiva. Un processo che Amazon ha gestito con il controllo totale dopo aver acquisito MGM e, successivamente, strappato ai produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson i diritti creativi del franchise. Una manovra che rappresenta la più grande rivoluzione nella gestione di Bond dalla nascita della saga cinematografica.





L'approccio di Amazon è stato metodico e tradizionale, quasi in contrasto con l'immagine tech dell'azienda.. Nomi che ormai sono noti: Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden, Nicholas Hoult e, naturalmente, Robert Pattinson. Ma non si è trattato di semplici audizioni., su set costruiti appositamente. Un investimento di tempo e risorse che dimostra quanto sia alta la posta in gioco per il colosso di Seattle.. L'idea era quella di puntare su un volto meno conosciuto, seguendo una tradizione che aveva funzionato con attori come Daniel Craig o Pierce Brosnan, che non erano ancora delle superstar globali quando furono scelti. La celebrity di Pattinson, già consolidata dai tempi di Twilight e poi elevata a credibilità artistica con film come The Lighthouse e The Batman, sembrava un potenziale ostacolo. Poi sono arrivati i provini. E tutto è cambiato. "C'era qualcosa di speciale in Rob e nelle sue performance",. "È stato immediatamente indiscutibile. Denis, il regista, e tutti noi siamo stati immediatamente attratti da lui. Durante i test era così evidente: lui è James Bond".

Denis Villeneuve, il visionario regista dietro Dune e Arrival, è stato scelto da Amazon per dirigere questo nuovo capitolo, con una sceneggiatura firmata da Stephen Knight, creatore di Peaky Blinders. La produzione vede il coinvolgimento di pesi massimi come Amy Pascal e David Heyman, garantendo un mix di competenze hollywoodiane e visione autoriale. La decisione finale è stata presa venerdì scorso, dopo settimane di valutazioni. E se Bezos ha avuto voce in capitolo nella scelta dell'attore principale, è lecito aspettarsi che il suo coinvolgimento si estenda anche ad altre decisioni creative, compresa la scelta del villain del prossimo film. Ed è qui che emerge un'ironia che non sfugge agli appassionati della saga. I film di James Bond hanno una lunga tradizione di miliardari tech e magnati dei media come antagonisti.





. L'ulteriore consolidamento del controllo creativo, sottraendo di fatto potere ai Broccoli che avevano guidato la saga per generazioni, ha confermato i timori di chi temeva una hollywoodizzazione spinta del personaggio.. Pattinson negli ultimi anni ha dimostrato di saper scegliere progetti audaci e registi visionari, da David Cronenberg ai fratelli Safdie, passando per Robert Eggers e Matt Reeves. La sua presenza potrebbe garantire un Bond meno formulaico, più disposto a rischiare. Resta da vedere come il pubblico reagirà a questo nuovo equilibrio di potere dietro le quinte.

James Bond è uno dei pochi franchise rimasti con una storia produttiva quasi familiare, legata ai Broccoli da oltre sessant'anni. Vedere quella tradizione spezzata in favore di un controllo corporativo più diretto potrebbe non piacere a tutti. Ma se i provini hanno convinto anche i più scettici che Pattinson è la scelta giusta, forse c'è speranza che questo nuovo capitolo sappia bilanciare le esigenze commerciali di Amazon con l'integrità artistica che ha reso Bond un'icona culturale. Il casting è completato, il regista è al lavoro, la sceneggiatura prende forma. Ora non resta che aspettare di vedere se il James Bond firmato Amazon saprà conquistare il pubblico o se, come direbbe un villain classico della saga, il vero nemico di 007 questa volta si nasconde nella sala riunioni di Seattle.