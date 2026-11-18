Jeff Bezos sceglie personalmente il nuovo James Bond: l'ironia di un miliardario tech che controlla 007
Jeff Bezos ha scelto personalmente Robert Pattinson come nuovo James Bond 007. Amazon ha acquisito il controllo creativo del franchise dopo l'acquisto di MGM.
Il franchise di James Bond ha cambiato padrone, e con esso è cambiato il modo in cui viene scelto il volto del più iconico agente segreto del cinema. Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha rivelato di essere stato "pesantemente coinvolto" nella selezione di Robert Pattinson come nuovo 007, segnando un punto di svolta nella storia della saga che va oltre il semplice cambio di attore. La dichiarazione è arrivata durante la conferenza Silicon Valley & The World di Semafor, dove Bezos ha descritto nei dettagli il processo di casting che ha portato alla scelta definitiva. Un processo che Amazon ha gestito con il controllo totale dopo aver acquisito MGM e, successivamente, strappato ai produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson i diritti creativi del franchise. Una manovra che rappresenta la più grande rivoluzione nella gestione di Bond dalla nascita della saga cinematografica.
Inizialmente, Pattinson non era il favorito. Bezos ha ammesso candidamente che il team aveva delle riserve proprio sulla sua fama consolidata. L'idea era quella di puntare su un volto meno conosciuto, seguendo una tradizione che aveva funzionato con attori come Daniel Craig o Pierce Brosnan, che non erano ancora delle superstar globali quando furono scelti. La celebrity di Pattinson, già consolidata dai tempi di Twilight e poi elevata a credibilità artistica con film come The Lighthouse e The Batman, sembrava un potenziale ostacolo. Poi sono arrivati i provini. E tutto è cambiato. "C'era qualcosa di speciale in Rob e nelle sue performance", ha dichiarato Bezos. "È stato immediatamente indiscutibile. Denis, il regista, e tutti noi siamo stati immediatamente attratti da lui. Durante i test era così evidente: lui è James Bond".
Denis Villeneuve, il visionario regista dietro Dune e Arrival, è stato scelto da Amazon per dirigere questo nuovo capitolo, con una sceneggiatura firmata da Stephen Knight, creatore di Peaky Blinders. La produzione vede il coinvolgimento di pesi massimi come Amy Pascal e David Heyman, garantendo un mix di competenze hollywoodiane e visione autoriale. La decisione finale è stata presa venerdì scorso, dopo settimane di valutazioni. E se Bezos ha avuto voce in capitolo nella scelta dell'attore principale, è lecito aspettarsi che il suo coinvolgimento si estenda anche ad altre decisioni creative, compresa la scelta del villain del prossimo film. Ed è qui che emerge un'ironia che non sfugge agli appassionati della saga. I film di James Bond hanno una lunga tradizione di miliardari tech e magnati dei media come antagonisti.
James Bond è uno dei pochi franchise rimasti con una storia produttiva quasi familiare, legata ai Broccoli da oltre sessant'anni. Vedere quella tradizione spezzata in favore di un controllo corporativo più diretto potrebbe non piacere a tutti. Ma se i provini hanno convinto anche i più scettici che Pattinson è la scelta giusta, forse c'è speranza che questo nuovo capitolo sappia bilanciare le esigenze commerciali di Amazon con l'integrità artistica che ha reso Bond un'icona culturale. Il casting è completato, il regista è al lavoro, la sceneggiatura prende forma. Ora non resta che aspettare di vedere se il James Bond firmato Amazon saprà conquistare il pubblico o se, come direbbe un villain classico della saga, il vero nemico di 007 questa volta si nasconde nella sala riunioni di Seattle.