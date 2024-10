Jenna Ortega e Natalie Portman insieme nel film The Gallerist di Cathy Yan

Pubblicazione: 30 ottobre alle 11:57

Natalie Portman e Jenna Ortega sono in trattative per recitare in The Gallerist, diretto da Cathy Yan. La stessa Yan ha co-sceneggiatore il film con James Pedersen. Portman e Sophie Mas lo produrranno attraverso la loro casa di produzione MountainA, insieme a Jonathan King, Ash Sarohia, Tom McCarthy, Rae Baron, Sophie Mas e Zola Elgart Glassman.

Il film racconta la storia di una gallerista disperata che fa di tutto per vendere un cadavere all'Art Basel di Miami.

Cathy Yan, conosciuta soprattutto per aver diretto Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, è stata anche regista di uno degli ultimi episodi della serie HBO Succession.

Natalie Portman, fresca di nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in May December, ha appena concluso le riprese del lungometraggio Fountain of Youth. Jenna Ortega, che abbiamo visto recentemente in Beetlejuice Beetlejuice, inizierà invece a breve le riprese della seconda stagione di Mercoledì.