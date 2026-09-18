Jennifer Aniston, prima di Friends c’è questo film horror: così è iniziata la sua brillante carriera
C’è un dettaglio della carriera di Jennifer Aniston che oggi sembra quasi impossibile: prima di diventare Rachel Green, l’attrice ha attraversato anni di piccoli ruoli, serie cancellate e persino un horror diventato cult. È proprio da quel percorso tutt’altro che lineare che nasce la star che il pubblico avrebbe poi conosciuto in Friends.
Jennifer Aniston rimane nella storia soprattutto per aver prestato il volto a Rachel Green, la ragazza di Long Island che entra nel Central Perk con l'abito da sposa, per diventare uno dei personaggi televisivi più celebri degli anni Novanta. Prima di Friends, però, Aniston era un'attrice ancora alla ricerca della propria strada, alle prese con una gavetta fatta di teatro, televisione e ruoli decisamente lontani dalle commedie romantiche che avrebbero caratterizzato buona parte della sua carriera.
Dopo il diploma alla Fiorello H. LaGuardia High School di New York nel 1987, comincia a cercare concretamente il proprio spazio nel mondo dello spettacolo. I primi passi arrivano soprattutto a teatro, con alcune produzioni Off-Broadway come For Dear Life e Dancing on Checker's Grave. Sono esperienze importanti per costruire il mestiere, ma ancora lontanissime dalla fama internazionale. La strada verso Hollywood, inoltre, non è affatto semplice. Aniston deve mantenersi anche attraverso lavori lontani dalla recitazione, tra cui attività da cameriera, telemarketing e bike messenger. Nel 1988 compare inoltre, senza essere accreditata, nel film Mac and Me.
All'inizio degli anni Novanta arrivano i primi incarichi televisivi più consistenti. Aniston entra nel cast di Molloy nel 1990 e prende parte anche a Ferris Bueller, adattamento televisivo del film con Matthew Broderick. Entrambe le esperienze si concludono rapidamente, ma rappresentano comunque un passaggio fondamentale per un'attrice ancora emergente. Nel frattempo arrivano altre apparizioni televisive, tra cui The Edge, Muddling Through, Quantum Leap e Herman's Head. Nessuno di questi progetti, però, riesce ancora a trasformare Aniston in una star.
Tuttavia Aniston ha spesso guardato a quella esperienza con una certa ironia e distanza. Non era certo il ruolo che avrebbe immaginato come trampolino verso la consacrazione, ma oggi Leprechaun rappresenta una curiosità irresistibile nella sua filmografia: la futura protagonista di Friends era già sul grande schermo, ma nei panni della vittima di un folle leprecauno. Il vero punto di svolta arriva nel 1994, quando Aniston si presenta alle audizioni per una nuova sitcom inizialmente conosciuta con titoli di lavorazione come Friends Like Us. La serie sarebbe diventata semplicemente Friends.
La curiosità più interessante riguarda proprio il casting. Aniston viene inizialmente considerata anche per il ruolo di Monica Geller, personaggio poi affidato a Courteney Cox. Dopo il provino, però, i produttori individuano in lei la Rachel perfetta. La scelta si rivela decisiva. Rachel Green diventa rapidamente uno dei volti centrali della sitcom e trasforma Jennifer Aniston in una celebrità mondiale. Friends rimane in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, e il successo del personaggio porta Aniston a conquistare importanti riconoscimenti, tra cui un Emmy e un Golden Globe.