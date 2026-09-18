Jennifer Aniston, prima di Friends c’è questo film horror: così è iniziata la sua brillante carriera

Pubblicazione: 18 settembre alle 11:52

Jennifer Aniston rimane nella storia soprattutto per aver prestato il volto a Rachel Green, la ragazza di Long Island che entra nel Central Perk con l'abito da sposa, per diventare uno dei personaggi televisivi più celebri degli anni Novanta. Prima di Friends, però, Aniston era un'attrice ancora alla ricerca della propria strada, alle prese con una gavetta fatta di teatro, televisione e ruoli decisamente lontani dalle commedie romantiche che avrebbero caratterizzato buona parte della sua carriera.

L'attrice nasce a Los Angeles l'11 febbraio 1969 in una famiglia legata al mondo dello spettacolo. Il padre, John Aniston, era un attore di origine greca noto soprattutto per la lunga partecipazione alla soap opera Il tempo della nostra vita, mentre la madre Nancy Dow lavorava come attrice, modella e scrittrice. La recitazione, dunque: Jennifer cresce respirando cinema e televisione e durante gli anni della scuola si avvicina anche al teatro e alle arti figurative.

Dopo il diploma alla Fiorello H. LaGuardia High School di New York nel 1987, comincia a cercare concretamente il proprio spazio nel mondo dello spettacolo. I primi passi arrivano soprattutto a teatro, con alcune produzioni Off-Broadway come For Dear Life e Dancing on Checker's Grave. Sono esperienze importanti per costruire il mestiere, ma ancora lontanissime dalla fama internazionale. La strada verso Hollywood, inoltre, non è affatto semplice. Aniston deve mantenersi anche attraverso lavori lontani dalla recitazione, tra cui attività da cameriera, telemarketing e bike messenger. Nel 1988 compare inoltre, senza essere accreditata, nel film Mac and Me.

Jennifer Aniston in Friends - Fonte: Warner Bros. Television

All'inizio degli anni Novanta arrivano i primi incarichi televisivi più consistenti. Aniston entra nel cast di Molloy nel 1990 e prende parte anche a Ferris Bueller, adattamento televisivo del film con Matthew Broderick. Entrambe le esperienze si concludono rapidamente, ma rappresentano comunque un passaggio fondamentale per un'attrice ancora emergente. Nel frattempo arrivano altre apparizioni televisive, tra cui The Edge, Muddling Through, Quantum Leap e Herman's Head. Nessuno di questi progetti, però, riesce ancora a trasformare Aniston in una star.

Ed ecco che arriva il cinema, ma in una forma decisamente inaspettata. Nel 1993 Jennifer Aniston interpreta Tory Redding inhorror diretto da Mark Jones e interpretato da Warwick Davis nei panni del sanguinario folletto irlandese. Il film racconta la storia di una ragazza che, insieme ad altre persone, si ritrova a dover affrontare una creatura ossessionata dal recupero del proprio tesoro. Per chi oggi associa Aniston a Rachel Green, vedere l'attrice in Leprechaun è quasi. Il film fu realizzato con un budget di circa 900 mila dollari e arrivò a incassare oltre 8,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada. Nel corso degli anni è diventato un titolo cult del cinema horror,

Tuttavia Aniston ha spesso guardato a quella esperienza con una certa ironia e distanza. Non era certo il ruolo che avrebbe immaginato come trampolino verso la consacrazione, ma oggi Leprechaun rappresenta una curiosità irresistibile nella sua filmografia: la futura protagonista di Friends era già sul grande schermo, ma nei panni della vittima di un folle leprecauno. Il vero punto di svolta arriva nel 1994, quando Aniston si presenta alle audizioni per una nuova sitcom inizialmente conosciuta con titoli di lavorazione come Friends Like Us. La serie sarebbe diventata semplicemente Friends.

La curiosità più interessante riguarda proprio il casting. Aniston viene inizialmente considerata anche per il ruolo di Monica Geller, personaggio poi affidato a Courteney Cox. Dopo il provino, però, i produttori individuano in lei la Rachel perfetta. La scelta si rivela decisiva. Rachel Green diventa rapidamente uno dei volti centrali della sitcom e trasforma Jennifer Aniston in una celebrità mondiale. Friends rimane in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, e il successo del personaggio porta Aniston a conquistare importanti riconoscimenti, tra cui un Emmy e un Golden Globe.

Da quel momento la carriera prende una direzione completamente diversa. Durante e dopo Friends, Aniston costruisce parallelamente un percorso cinematografico con commedie di grande successo come Una settimana da Dio, Ti odio, ti lascio, ti..., Io & Marley, Mia moglie per finta, Come ammazzare il capo... e vivere felici e Come ti spaccio la famiglia. Ma non rinuncia nemmeno a ruoli più drammatici, come quello di The Good Girl e soprattutto Cake, interpretazione che le vale importanti candidature.