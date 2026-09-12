Jennifer Lawrence sbarca finalmente su Instagram ma c’è già un motivo che potrebbe spingerla ad abbandonarlo
Jennifer Lawrence apre finalmente il suo profilo Instagram ufficiale, ma nel primo video avverte già i fan: potrebbe abbandonare tutto immediatamente.
Jennifer Lawrence ha fatto qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava quasi impossibile: è arrivata ufficialmente su Instagram. L'attrice premio Oscar, per anni una delle star di Hollywood più restie a esporsi pubblicamente sui social, ha aperto il suo profilo e non ha perso tempo prima di mettere in chiaro una cosa. L'esperimento potrebbe durare molto poco.
“Ci sto provando. Se qualcuno dice qualcosa di negativo, lascerò immediatamente. Senza fare domande”, scherza Lawrence nel video, prima di alzare ulteriormente la posta e avvertire che riuscirà in qualche modo a sapere persino se qualcuno penserà qualcosa di cattivo sul suo conto. Una minaccia evidentemente ironica, ma che contiene anche qualcosa del complicato rapporto che l'attrice ha sempre avuto con i social network.
Lawrence ha rincarato la dose nelle sue prime Instagram Stories, chiedendo agli utenti di ricordare che eventuali commenti cattivi o aggressivi potrebbero avere conseguenze sul “bambino”. Subito dopo ha chiarito chi fosse quel bambino: lei stessa. Il debutto non è certo passato inosservato, ed ancora prima di pubblicare il primo video, l'attrice aveva già attirato centinaia di migliaia di follower e, nelle ore successive, il contatore ha rapidamente superato il milione.
Ma essere presente con un profilo ufficiale era tutta un'altra storia. Nel 2018 aveva raccontato a InStyle di essere una sorta di “voyeur” online: guardava senza parlare, consapevole soprattutto delle possibili conseguenze di ogni intervento pubblico. Ancora prima aveva negato di avere account ufficiali e aveva scherzato sulla propria scarsa familiarità con Twitter. Il rapporto di Lawrence con Internet è stato complicato anche da esperienze ben più serie.
Nel 2014 l'attrice fu infatti una delle vittime della massiccia violazione di account iCloud che portò alla diffusione online di fotografie private di numerose celebrità. Lawrence descrisse successivamente quanto accaduto come una violazione sessuale e respinse l'idea che dovesse essere lei a scusarsi per quelle immagini. Il suo arrivo ufficiale su Instagram rappresenta quindi un cambiamento non proprio irrilevante. E i primi dettagli del profilo raccontano già qualcosa dei suoi interessi.
Il momento scelto per approdare sui social, del resto, è particolarmente intenso per la sua carriera. Lawrence ha lavorato con Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio a What Happens at Night e continua a sviluppare altri progetti anche come produttrice. Dopo anni trascorsi a osservare Instagram da lontano, Jennifer Lawrence ha dunque deciso di entrare ufficialmente nella conversazione. Lo ha fatto esattamente nel modo in cui molti fan avrebbero probabilmente immaginato: prendendosi poco sul serio e mettendo subito le mani avanti. Resta soltanto da capire quanto durerà. Perché, almeno stando al suo primo avvertimento, potrebbe bastare persino un pensiero cattivo per convincerla a sparire di nuovo.