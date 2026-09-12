Jennifer Lawrence sbarca finalmente su Instagram ma c’è già un motivo che potrebbe spingerla ad abbandonarlo

Pubblicazione: 12 settembre alle 17:57

Jennifer Lawrence ha fatto qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava quasi impossibile: è arrivata ufficialmente su Instagram. L'attrice premio Oscar, per anni una delle star di Hollywood più restie a esporsi pubblicamente sui social, ha aperto il suo profilo e non ha perso tempo prima di mettere in chiaro una cosa. L'esperimento potrebbe durare molto poco.

Il profilo ufficiale è apparso ilcon il nomee la spiegazione della scelta è già perfettamente in linea con l'ironia dell'attrice: nella bio Lawrence precisa semplicemente che “” e. Il giorno successivo è arrivato anche il primo Reel e, invece di una presentazione patinata o di un grande annuncio legato a uno dei suoi prossimi film,ha preferito rivolgersi direttamente ai suoi nuovi follower. Il messaggio è molto semplice: niente cattiverie.

“Ci sto provando. Se qualcuno dice qualcosa di negativo, lascerò immediatamente. Senza fare domande”, scherza Lawrence nel video, prima di alzare ulteriormente la posta e avvertire che riuscirà in qualche modo a sapere persino se qualcuno penserà qualcosa di cattivo sul suo conto. Una minaccia evidentemente ironica, ma che contiene anche qualcosa del complicato rapporto che l'attrice ha sempre avuto con i social network.

Jennifer Lawrence in Hunger Games, fonte: Lionsgate

Lawrence ha rincarato la dose nelle sue prime Instagram Stories, chiedendo agli utenti di ricordare che eventuali commenti cattivi o aggressivi potrebbero avere conseguenze sul “bambino”. Subito dopo ha chiarito chi fosse quel bambino: lei stessa. Il debutto non è certo passato inosservato, ed ancora prima di pubblicare il primo video, l'attrice aveva già attirato centinaia di migliaia di follower e, nelle ore successive, il contatore ha rapidamente superato il milione.

riportava inizialmente circa, diventati. Variety aveva invece registrato quasi un milione di follower nelle prime 24 ore. Un'accoglienza prevedibile considerando che, per molto tempo,era stata praticamente un fantasma sui social. Questo non significa che non li utilizzasse affatto. Già diversi anni fa l'attriceutilizzati essenzialmente per osservare ciò che accadeva online senza partecipare pubblicamente alla conversazione.

Ma essere presente con un profilo ufficiale era tutta un'altra storia. Nel 2018 aveva raccontato a InStyle di essere una sorta di “voyeur” online: guardava senza parlare, consapevole soprattutto delle possibili conseguenze di ogni intervento pubblico. Ancora prima aveva negato di avere account ufficiali e aveva scherzato sulla propria scarsa familiarità con Twitter. Il rapporto di Lawrence con Internet è stato complicato anche da esperienze ben più serie.

Nel 2014 l'attrice fu infatti una delle vittime della massiccia violazione di account iCloud che portò alla diffusione online di fotografie private di numerose celebrità. Lawrence descrisse successivamente quanto accaduto come una violazione sessuale e respinse l'idea che dovesse essere lei a scusarsi per quelle immagini. Il suo arrivo ufficiale su Instagram rappresenta quindi un cambiamento non proprio irrilevante. E i primi dettagli del profilo raccontano già qualcosa dei suoi interessi.

Tra gli account seguiti dall'attrice compaiono Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Josh Hutcherson, Stephen Colbert, Keke Palmer, Kim Kardashian, Amy Schumer e Dakota Johnson, oltre naturalmente al marito Cooke Maroney. Ma c'è anche un nome decisamente meno prevedibile:. Non è soltanto una scelta scherzosa. Lawrence sta infatti sviluppando insieme all'amica Emma Stone un film dedicato proprio all'iconico personaggio dei Muppet,. Il suo nuovo profilo potrebbe quindi diventare anche uno spazio attraverso il quale promuovere i numerosi progetti cinematografici che la attendono.

Il momento scelto per approdare sui social, del resto, è particolarmente intenso per la sua carriera. Lawrence ha lavorato con Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio a What Happens at Night e continua a sviluppare altri progetti anche come produttrice. Dopo anni trascorsi a osservare Instagram da lontano, Jennifer Lawrence ha dunque deciso di entrare ufficialmente nella conversazione. Lo ha fatto esattamente nel modo in cui molti fan avrebbero probabilmente immaginato: prendendosi poco sul serio e mettendo subito le mani avanti. Resta soltanto da capire quanto durerà. Perché, almeno stando al suo primo avvertimento, potrebbe bastare persino un pensiero cattivo per convincerla a sparire di nuovo.