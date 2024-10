Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:36

Jeremy Allen White, come noto, interpreterà Bruce Springsteen nel film biografico Deliver Me From Nowhere.

È oggi disponibile la prima foto che potete ammirare qui di seguito:

La prima foto ufficiale dal film

Il film, scritto e diretto da Scott Cooper (Crazy Heart, Hostiles), è tratto dal libro di Warren Zanes del 2023 Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska.

Le riprese si terranno in New Jersey e a New York, con alcune scene aggiuntive a Los Angeles. Nel cast anche Stephen Graham nei panni del padre di Springsteen, Paul Walter Hauser in quelli del chitarrista Mike Batlan e Odessa Young, che dovrebbe interpretare un interesse amoroso. Jeremy Strong, invece, dovrebbe interpretare Jon Landau, manager di lunga data di Springsteen.

L'uscita è fissata nel 2025.