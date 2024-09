J.K. Rowling sta scrivendo un nuovo libro: un romanzo "futuristico"

Pubblicazione: 19 settembre alle 15:32

J.K. Rowling negli ultimi anni è stata impegnata nella scrittura di una serie di romanzi gialli sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. Protagonista dei libri è un investigatore privato che vive a Londra: Cormoran Strike.

La scrittrice però ha altri progetti in testa e, rispondendo a una domanda arrivatale su X che le chiedeva se avesse mai pensato di scrivere un'odissea spaziale, ha risposto:

Ci sono tre libri diversi che potrei scrivere dopo Strike, tutti già iniziati perché sono una stacanovista. Quello che ho intenzione di finire per primo è futuristico, ma non un'odissea spaziale, mi dispiace. Decisamente legato alla Terra.

Non conosciamo altri dettagli, ma sappiamo che ha in programma di realizzare altri tre libri di Strike per arrivare a dieci volumi complessivi. Quindi, forse, tra qualche anno potremo leggere il romanzo futuristico della Rowling . In sviluppo c'è poi l'adattamento cinematografico di un altro romanzo della scrittrice,