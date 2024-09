Joaquin Phoenix: la riservatezza del carisma, guarda il docu-ritratto dedicato al protagonista di Joker

Pubblicazione: 14 settembre alle 19:04

Mancano poche settimane all'uscita di Joker: Folie à Deux, l'atteso sequel del film per il quale Joaquin Phoenix ha vinto il premio Oscar. Nell'attesa, arte.tv dedica un tributo all'attore, talento poliedrico del cinema contemporaneo che deve la sua fama a personaggi dark ed eccentrici in grado di colpire l'immaginario collettivo.

Dotato di grande carisma e talento, Phoenix è un attore imprevedibile tanto dentro quanto fuori dal set, come dimostrano anche fatti recenti. Anche grazie a queste stravaganze, però, è diventato uno degli talenti più richiesti e amati degli ultimi anni.

Joaquin Phoenix: la riservatezza del carisma, la trama

Ecco quindi che arte.tv , piattaforma streaming europea, presenta gratuitamente, un docu-ritratto firmato dal registache ripercorre la carriera dell’attore statunitense. Il film è disponibile gratuitamente fino al 18 settembre, potete vederlo direttamente qui sotto.

Nato a Porto Rico, terzo di cinque figli, Phoenix ha alle sue spalle una vita tormentata, segnata dalla scomparsa prematura del fratello attore River, icona del cinema dei primi anni Novanta, morto per overdose a 23 anni. A lungo etichettato come “il fratello di”, Joaquin Phoenix ha cementato negli anni la propria identità artistica, lavorando con grandi registi: da Gus Van Sant in Da Morire (1995), passando per Ridley Scott ne Il Gladiatore (2000) e Paul Thomas Anderson in The Master (2012), fino ad arrivare a Todd Phillips in Joker (2019), film con cui Phoenix ha conquistato il premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. L’attesissimo sequel Joker: Folie à Deux, che lo vedrà recitare insieme a Lady Gaga, arriverà nelle sale italiane il 2 ottobre.

Guarda Joaquin Phoenix: la riservatezza del carisma

Ma non c’è solo il cinema: quello che emerge nel documentario di Tom Ehrhardt è il ritratto di un uomo carismatico, attento alla sua privacy e instancabile difensore della causa animalista. Joaquin Phoenix è infatti vegano dall’età di 3 anni e sostenitore di diverse organizzazioni per i diritti degli animali, tra cui PETA.