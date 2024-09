John Ashton è morto: l'interprete del sergente Taggart nella saga di Beverly Hills Cop aveva 76 anni

Pubblicazione: 30 settembre alle 10:15

Deadline riporta che John Ashton, attore noto per il ruolo del sergente Taggart nella serie cinematografica Beverly Hills Cop, è morto nei giorni scorsi all'età di 76 anni.

John era un marito, un fratello, un padre e un nonno affettuoso che mancherà profondamente a tutti coloro che lo conoscevano. John lascia un'eredità di amore, dedizione e servizio. La sua memoria sarà per sempre custodita dalla moglie, dai figli, dai nipoti, così come dal fratello, dalle sorelle, dalla famiglia allargata e da tutti coloro che lo hanno amato. L'impatto di John sul mondo sarà ricordato e celebrato per le generazioni future.

Secondo quanto dichiarato dal suo portavoce, l'interprete è morto "in pace" dopo una battaglia contro il cancro:

Fonte / Deadline

Nato a Springfield nel febbraio 1948, Ashton è apparso, tra gli altri, anche in Prima di mezzanotte, La tenera canaglia, Gone Baby Gone. Recentemente, ha inoltre ripreso i panni di Taggart in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F , nuovo film della saga con Eddie Murphy dallo scorso luglio su Netflix.