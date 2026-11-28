Pubblicazione: 28 novembre alle 12:47

Quando due leggende del cinema si scontrano, anche un semplice momento di distrazione può trasformarsi in una polemica che fa il giro del mondo. È quello che è successo tra William Shatner, l'iconico capitano Kirk di Star Trek, e John Carpenter, il maestro dell'horror che ha dato vita a Halloween. Un incontro mancato in una greenroom di Orlando, Florida, ha scatenato una serie di dichiarazioni che hanno acceso i social media e diviso i fan di entrambi.





al podcast Dropping Names, condotto da Brent Spiner e Jonathan Frakes, quest'ultimo volto noto ai trekkie per il ruolo del comandante Riker in Star Trek: The Next Generation. Durante la chiacchierata,apparentemente innocuo che si è rapidamente trasformato in un j'accuse pubblico contro Shatner."Questo tipo era seduto in greenroom, al telefono così. Ho pensato: 'Beh, vado a presentarmi'. Gli ho detto: 'Salve, signor Shatner, sono John Carpenter'". A quel punto,"piacere",. L'affondo finale è arrivato senza giri di parole: "Questo pezzo di m**** non ha alzato lo sguardo dal telefono. È uno s******".

Parole forti, che hanno immediatamente fatto il giro della rete. Ma la risposta di Shatner non si è fatta attendere. Con il suo caratteristico senso dell'umorismo e una dose di autoironia che ha disarmato molti critici, l'attore 95enne ha condiviso su Instagram un messaggio indirizzato direttamente a Carpenter, trasformando quello che poteva diventare uno scontro aspro in un momento di classe e intelligenza comunicativa.

"Non so perché non ho alzato lo sguardo, ma evidentemente non ti ho sentito. Probabilmente stavo leggendo un'ottima recensione di uno dei tuoi film e mi aveva catturato l'attenzione al punto da non alzare gli occhi"., che mescola scusa e complimento in un equilibrio perfetto. L'attore ha poi proseguito, definendolo "ovviamente uno dei grandi registi del cinema".Ma, dove Shatner ha: "La prossima volta che mi vedi, per favore vieni a presentarti, perché davvero non so che aspetto hai e apparentemente tu sai che aspetto ho io. Ma mi piacerebbe salutarti, e questo pezzo di m**** ti confiderebbe la sua ammirazione. I miei migliori saluti, William Shatner".

La risposta ha raccolto immediato consenso anche tra i colleghi. Jonathan Frakes, presente al podcast dove Carpenter aveva lanciato le accuse, ha commentato il post di Shatner con un "Ben giocato, Bill" accompagnato dal saluto vulcaniano, il gesto iconico di Spock in Star Trek. Un endorsement significativo che sembra chiudere il cerchio, almeno dal punto di vista della comunità trekkie.





Il silenzio del regista lascia aperta la porta a diverse interpretazioni: imbarazzo per la situazione esplosa oltre le intenzioni, riflessione sulla propria reazione eccessiva, o semplicemente la scelta di lasciar decantare una polemica nata più da un malinteso che da reale ostilità., al di là delle parole forti e delle scuse eleganti,. Uno troppo assorto nel proprio schermo, l'altro troppo sensibile alla percezione di essere ignorato. Una storia molto umana, in fondo, che ci ricorda come anche le leggende del cinema siano vulnerabili alle piccole incomprensioni della vita quotidiana.