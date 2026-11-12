Johnny Depp interpreta un personaggio stravagante in questo nuovo film (anche meglio di Jack Sparrow)
Johnny Depp torna al cinema come Scrooge nel nuovo film di Ti West. Dal 12 novembre nelle sale italiane: cast stellare, atmosfere gotiche e il classico di Dickens.
La nebbia avvolge le strade acciottolate della Londra vittoriana. Tre presenze misteriose si aggirano nell'oscurità, pronte a cambiare per sempre il destino di un uomo consumato dall'avarizia. Da oggi, 12 novembre, arriva nelle sale italiane Scrooge e gli spiriti del Natale, distribuito da Eagle Pictures, una nuova e audace rilettura del Canto di Natale di Charles Dickens che promette di riscrivere le regole del classico natalizio. A dirigere questa operazione c'è Ti West, regista che ha fatto dell'horror la sua cifra stilistica e che ora si cimenta con uno dei racconti più amati della letteratura mondiale. La scelta non è casuale: West porta la sua sensibilità gotica e la capacità di costruire tensione in un territorio apparentemente lontano dal suo, trasformando il viaggio di redenzione di Ebenezer Scrooge in un'esperienza cinematografica dai toni cupi e suggestivi.
La storia segue il viaggio soprannaturale di Ebenezer Scrooge, un uomo anziano e avaro che nella notte della Vigilia di Natale riceve la visita di tre spiriti: il Fantasma del Natale Passato, il Fantasma del Natale Presente e il Fantasma del Natale Futuro. Ognuno di questi incontri lo costringe ad affrontare verità scomode sulla propria vita, sulle scelte compiute e sulle conseguenze dell'egoismo che ha coltivato per decenni. È una corsa contro il tempo per guadagnarsi una seconda possibilità di redenzione prima che sia troppo tardi. Il Canto di Natale, pubblicato da Charles Dickens nel 1843, è diventato nel tempo un classico immortale del periodo natalizio, un racconto sulla trasformazione morale che continua a parlare alle generazioni. La sua forza risiede nella capacità di toccare corde universali: il rimpianto per le occasioni perdute, il valore della generosità, l'importanza delle relazioni umane al di là della ricchezza materiale.
Quello che distingue Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West è l'approccio dichiaratamente gotico. Il regista non si limita a riproporre la storia in chiave classica, ma la plasma secondo la sua visione autoriale, quella che lo ha reso uno dei nomi più interessanti del cinema horror contemporaneo. Il risultato è un film che promette di essere tanto un'avventura natalizia quanto un'esperienza cinematografica carica di tensione e atmosfera. La scelta di ambientare il film nella fumosa Londra vittoriana ricostruita con cura maniacale contribuisce a rafforzare questa sensazione. I vicoli bui, le case diroccate, il contrasto tra la ricchezza di pochi e la miseria di molti diventano lo sfondo perfetto per una storia che parla anche di giustizia sociale, tema caro a Dickens e ancora tremendamente attuale.