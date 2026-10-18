Johnny Depp, Paul Bettany svela un retroscena inaspettato sulla loro amicizia: “Non ci parliamo da anni”

Pubblicazione: 18 ottobre alle 09:30

Johnny Depp e Paul Bettany sono stati considerati per anni due grandi amici di Hollywood, soprattutto dopo aver condiviso il set di diversi film e dopo che alcuni loro messaggi privati erano finiti al centro del processo che aveva coinvolto l'attore di Pirati dei Caraibi e l'ex moglie Amber Heard. Eppure, a distanza di tempo, è proprio Bettany a raccontare una versione decisamente diversa del loro rapporto, rivelando un dettaglio che fino a oggi non era stato chiarito: i due non si parlavano già da anni quando scoppiò la controversia giudiziaria e da allora non hanno più avuto contatti.

L'attore britannico, conosciuto soprattutto per aver, è tornato sull'argomento durante una recente intervista concessa al quotidiano The Times, ripercorrendo uno dei momenti più delicati della propria carriera. Una vicenda nella quale si era ritrovato coinvolto, ma per una. “Non parlavo con Johnny da anni quando è successo tutto questo e da allora non gli ho più parlato”,, chiarendo quanto fosse distante dalla realtà l'immagine che

L'attore ha infatti raccontato di essere rimasto particolarmente sorpreso dal modo in cui veniva descritto pubblicamente il suo rapporto con Depp. “Venivo dipinto come un amico intimo di una persona con cui non parlavo da anni”, ha aggiunto, sottolineando come proprio questo aspetto fosse stato, ai suoi occhi, uno degli elementi più strani dell'intera vicenda. Una dichiarazione che assume un significato particolare considerando quanto i loro nomi fossero stati accostati durante i procedimenti giudiziari. I due attori avevano effettivamente lavorato insieme in diverse occasioni, a cominciare da The Tourist, il film del 2010 con Angelina Jolie.

Johnny Depp in Pirati dei Caraibi, fonte: Walt Disney Pictures

Successivamente si erano ritrovati sul set di Transcendence, uscito nel 2014, e Mortdecai, arrivato nelle sale nel 2015. Collaborazioni che avevano contribuito ad alimentare l'idea di un'amicizia molto stretta, rafforzata anche dalle dichiarazioni rilasciate pubblicamente in passato. A riportare il loro rapporto sotto i riflettori erano stati però alcuni messaggi scambiati nel 2013, diventati pubblici nel 2020 durante la causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro l'editore del tabloid britannico The Sun. Il giornale aveva utilizzato un'espressione particolarmente pesante nei confronti dell'attore, facendo riferimento alle accuse di violenza domestica formulate da Amber Heard.

La causa si era conclusa con una sconfitta per Depp: il tribunale britannico aveva ritenuto sostanzialmente veritiere le affermazioni contestate. La vicenda aveva poi avuto, dove nel 2022 Depp e Heard si erano affrontati in un altro processo per diffamazione, terminato con. Durante i procedimenti erano emerse anche, nelle quali comparivano riferimenti violenti ad, formulati dai due attori con toni cheaveva successivamente ricondotto a un umorismo ispirato ai Monty Python.

La diffusione di quei messaggi aveva suscitato numerose polemiche e aveva inevitabilmente attirato l'attenzione anche su Bettany. L'interprete di Visione, tuttavia, ha spiegato di aver scelto consapevolmente di non intervenire pubblicamente per chiarire la natura del rapporto con Depp. Una decisione legata soprattutto alla volontà di non alimentare ulteriormente una controversia che aveva già assunto dimensioni enormi. “Ho deciso di non dire nulla perché penso che le persone mi conoscano”, ha raccontato, ricordando di essere sposato da 23 anni con Jennifer Connelly e di condurre una vita particolarmente riservata nonostante la notorietà.

Vision Quest, fonte: Marvel

Bettany ha lasciato intendere di aver confidato nel fatto che la vicenda, almeno per quanto lo riguardava, sarebbe stata considerata marginale e avrebbe progressivamente perso attenzione. Non è la prima volta che l'attore affronta pubblicamente l'argomento e già nel 2022 aveva parlato del disagio provato nel vedere esaminati e diffusi i propri messaggi privati, invitando a riflettere su quanto potesse essere spiacevole ritrovarsi con anni di conversazioni personali sottoposte all'attenzione degli avvocati e dell'opinione pubblica.

Le nuove dichiarazioni arrivano mentreè tornato al centro dell'attenzione grazie a, la serie Marvel dedicata al personaggio di Visione, che prosegue il percorso narrativo iniziato con. Un'occasione che gli ha permesso di parlare non soltanto della propria carriera, ma anche di alcuni episodi del passato che continuano a essere associati al suo nome. Ovviamente resta impossibile stabilire, sulla base delle sole parole dell'attore, che cosa abbia portato all'interruzione dei rapporto con Johnny Depp, visto chené ha attribuito la fine dei contatti al processo con Amber Heard.

Ha invece voluto chiarire un punto preciso: quando i loro messaggi diventarono di dominio pubblico, quella vicinanza che molti davano per scontata apparteneva già al passato. Ed è forse proprio questo l'aspetto più sorprendente della sua rivelazione. Mentre il mondo continuava a considerarli amici inseparabili, Johnny Depp e Paul Bettany avevano già smesso di sentirsi da anni. E, stando alle parole dell'attore britannico, nemmeno tutto quello che è accaduto successivamente è bastato a farli tornare in contatto.