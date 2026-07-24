Johnny Depp sorprende il Comic-Con: irriconoscibile come Scrooge per promuovere il suo ritorno a Hollywood

Pubblicazione: 24 luglio alle 09:15

Se oggi pomeriggio vi foste trovati a camminare tra le strade affollate di San Diego durante il Comic-Con, avreste potuto incrociare Johnny Depp senza nemmeno accorgervene. L'attore si è presentato in pieno centro città completamente truccato da Ebenezer Scrooge, il celebre personaggio di Charles Dickens che interpreta nel suo attesissimo ritorno al cinema hollywoodiano, così da celebrare il rilascio del primo trailer del film.

L'apparizione non era stata annunciata. Nessun panel ufficiale, nessuna conferenza stampa, nessun comunicato anticipato. Eppure, quando Depp si è materializzato davanti al negozio, una folla consistente lo stava già aspettando. La scelta della location non è casuale, visto cherichiama direttamente il celebre romanzo dickensiano "", in cui Scrooge è il protagonista avaro e cinico che verrà redento attraverso l'incontro con i fantasmi del Natale.

Un modo elegante e teatrale per promuovere Ebenezer, il film Paramount in uscita il 13 novembre che segna ufficialmente il ritorno di Depp nelle produzioni dei grandi studio. L'ultima volta che l'attore aveva calcato i tappeti rossi del Comic-Con era il luglio 2018, quando aveva presentato nella leggendaria Hall H il suo ruolo di Grindelwald in "Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald". Due anni dopo, la Warner Bros. gli aveva chiesto di dimettersi dal franchise dopo aver perso una causa legale legata alla turbolenta separazione dall'ex moglie Amber Heard.

Johnny Depp Comic Con surprise (if you can really call it that, seeing as hundreds showed up in anticipation): the actor shows up in full Ebenezer Scrooge make up for an elaborate promo for his upcoming Paramount movie EBENEZER pic.twitter.com/sWZLJDJhOb — Borys Kit (@Borys_Kit) July 23, 2026

Da quel momento, Depp è sostanzialmente sparito dai radar hollywoodiani, lavorando principalmente in produzioni indipendenti e internazionali. Ma il 2026 segna una svolta, visto che dopo Ebenezer, l'attore sarà protagonista anche di "Day Drinker" della Lionsgate, previsto per il 2027. Il suo ritorno era stato anticipato già ad aprile al CinemaCon di Las Vegas, dove aveva presentato le prime immagini del film, ma apparire al Comic-Con, l'evento pop per eccellenza, ha un significato simbolico differente, visto che si tratta del palcoscenico dove le star incontrano direttamente i loro fan più devoti.

Comunque ricordiamo cheè diretto da, il, e vanta un cast di peso: Andrea Riseborough nei panni del Fantasma del, Ian McKellen nel ruolo di Jacob Marley e Rupert Grint, l'indimenticabile Ron Weasley di Harry Potter, che interpreta Bob Cratchit.è diventato quasi una tradizione per le star di Hollywood.

Bryan Cranston si è aggirato per la convention indossando una maschera di Walter White, il suo personaggio in Breaking Bad. Jack Black si è travestito da Stormtrooper. Henry Cavill ha girato con una maschera di Guy Fawkes, ma vedere Johnny Depp, con tutto il peso mediatico e la storia recente che si porta dietro, aggirarsi truccato da vecchio avaro tra la folla ha un sapore particolare.

"Ti amiamo, Johnny", urlavano i fan mentre l'attore si esibiva in un elaborato siparietto in perfetto stile Scrooge. La reazione del pubblico testimonia che, nonostante anni difficili e lontano dai riflettori principali, il suo carisma rimane intatto, ma ora la domanda è se Ebenezer riuscirà a trasformare questo affetto del pubblico in un successo commerciale capace di rilanciare definitivamente una carriera che sembrava compromessa.

Il film arriverà nelle sale a metà novembre, in piena stagione pre-natalizia, periodo ideale per una rivisitazione del classico dickensiano. La scelta di affidare il progetto a Ti West, autore con uno stile visivo marcato e una sensibilità horror, suggerisce che non si tratterà del solito racconto edificante natalizio. Potrebbe essere una versione più oscura, più complessa, più stratificata del personaggio di Scrooge.

Per Depp, il cerchio si chiude. Da Grindelwald cacciato dalla Warner a Scrooge accolto dalla Paramount. Da attore sotto processo mediatico a protagonista che cammina tra i suoi fan. Da Hollywood che gli volta le spalle a Hollywood che gli riapre le porte. La sua passeggiata mascherata per San Diego non è solo una trovata promozionale: è la metafora di una rinascita che passa attraverso la trasformazione, proprio come il personaggio che interpreta.