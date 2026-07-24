Johnny Depp sorprende il Comic-Con: irriconoscibile come Scrooge per promuovere il suo ritorno a Hollywood
Johnny Depp è apparso a sorpresa al Comic-Con di San Diego, trasformato in Ebenezer Scrooge per promuovere il nuovo film di Ti West ed anticipando il suo ritorno nelle grandi produzioni hollywoodiane.
Se oggi pomeriggio vi foste trovati a camminare tra le strade affollate di San Diego durante il Comic-Con, avreste potuto incrociare Johnny Depp senza nemmeno accorgervene. L'attore si è presentato in pieno centro città completamente truccato da Ebenezer Scrooge, il celebre personaggio di Charles Dickens che interpreta nel suo attesissimo ritorno al cinema hollywoodiano, così da celebrare il rilascio del primo trailer del film.L'apparizione non era stata annunciata. Nessun panel ufficiale, nessuna conferenza stampa, nessun comunicato anticipato. Eppure, quando Depp si è materializzato davanti al negozio Scrooge and Marley nel quartiere Gaslamp, una folla consistente lo stava già aspettando. La scelta della location non è casuale, visto che il negozio richiama direttamente il celebre romanzo dickensiano "A Christmas Carol", in cui Scrooge è il protagonista avaro e cinico che verrà redento attraverso l'incontro con i fantasmi del Natale.
Un modo elegante e teatrale per promuovere Ebenezer, il film Paramount in uscita il 13 novembre che segna ufficialmente il ritorno di Depp nelle produzioni dei grandi studio. L'ultima volta che l'attore aveva calcato i tappeti rossi del Comic-Con era il luglio 2018, quando aveva presentato nella leggendaria Hall H il suo ruolo di Grindelwald in "Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald". Due anni dopo, la Warner Bros. gli aveva chiesto di dimettersi dal franchise dopo aver perso una causa legale legata alla turbolenta separazione dall'ex moglie Amber Heard.
Da quel momento, Depp è sostanzialmente sparito dai radar hollywoodiani, lavorando principalmente in produzioni indipendenti e internazionali. Ma il 2026 segna una svolta, visto che dopo Ebenezer, l'attore sarà protagonista anche di "Day Drinker" della Lionsgate, previsto per il 2027. Il suo ritorno era stato anticipato già ad aprile al CinemaCon di Las Vegas, dove aveva presentato le prime immagini del film, ma apparire al Comic-Con, l'evento pop per eccellenza, ha un significato simbolico differente, visto che si tratta del palcoscenico dove le star incontrano direttamente i loro fan più devoti.Comunque ricordiamo che Ebenezer è diretto da Ti West, il filmmaker noto per la trilogia horror X, e vanta un cast di peso: Andrea Riseborough nei panni del Fantasma del Natale Passato, Tramell Tillman come Fantasma del Natale Presente, Ian McKellen nel ruolo di Jacob Marley e Rupert Grint, l'indimenticabile Ron Weasley di Harry Potter, che interpreta Bob Cratchit. Camminare mascherati tra i cosplayer del Comic-Con è diventato quasi una tradizione per le star di Hollywood.
Bryan Cranston si è aggirato per la convention indossando una maschera di Walter White, il suo personaggio in Breaking Bad. Jack Black si è travestito da Stormtrooper. Henry Cavill ha girato con una maschera di Guy Fawkes, ma vedere Johnny Depp, con tutto il peso mediatico e la storia recente che si porta dietro, aggirarsi truccato da vecchio avaro tra la folla ha un sapore particolare.
"Ti amiamo, Johnny", urlavano i fan mentre l'attore si esibiva in un elaborato siparietto in perfetto stile Scrooge. La reazione del pubblico testimonia che, nonostante anni difficili e lontano dai riflettori principali, il suo carisma rimane intatto, ma ora la domanda è se Ebenezer riuscirà a trasformare questo affetto del pubblico in un successo commerciale capace di rilanciare definitivamente una carriera che sembrava compromessa.
Il film arriverà nelle sale a metà novembre, in piena stagione pre-natalizia, periodo ideale per una rivisitazione del classico dickensiano. La scelta di affidare il progetto a Ti West, autore con uno stile visivo marcato e una sensibilità horror, suggerisce che non si tratterà del solito racconto edificante natalizio. Potrebbe essere una versione più oscura, più complessa, più stratificata del personaggio di Scrooge.
Per Depp, il cerchio si chiude. Da Grindelwald cacciato dalla Warner a Scrooge accolto dalla Paramount. Da attore sotto processo mediatico a protagonista che cammina tra i suoi fan. Da Hollywood che gli volta le spalle a Hollywood che gli riapre le porte. La sua passeggiata mascherata per San Diego non è solo una trovata promozionale: è la metafora di una rinascita che passa attraverso la trasformazione, proprio come il personaggio che interpreta.