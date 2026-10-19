Jonathan “non ho vissuto nulla”: al GF Vip si apre sull'amore e sul desiderio che teme di non realizzare
A 45 anni, Jonathan Kashanian racconta al GF Vip i rimpianti sentimentali, la fama che ha condizionato la sua giovinezza e il sogno di costruire una famiglia.
Jonathan Kashanian si racconta senza filtri al Grande Fratello Vip, mostrando un lato della sua vita privata rimasto a lungo lontano dai riflettori. A 45 anni, l'esperto di stile ha confessato di non aver mai avuto una relazione sentimentale importante e di portare con sé alcuni rimpianti. Tra occasioni perdute, difficoltà nel trovare la persona giusta e desiderio di diventare padre, il concorrente ha condiviso con i coinquilini le sue paure più profonde. Una conversazione notturna che ha riportato alla luce anche il peso della popolarità raggiunta in giovane età.
A pesargli maggiormente non è soltanto l'assenza di una relazione stabile, ma anche la mancanza di ricordi legati a innamoramenti, corteggiamenti e flirt. Jonathan ha spiegato che, con il passare degli anni, è diventato sempre più difficile accettare di non aver condiviso determinate esperienze con qualcuno. Ripensando alla giovinezza, ha individuato nella notorietà raggiunta a soli 23 anni uno dei fattori che potrebbero aver influenzato il suo percorso. Il successo improvviso lo avrebbe privato della libertà di vivere con leggerezza nuove conoscenze. Arrivato ai trent'anni, sentiva ancora il bisogno di recuperare quelle esperienze, ma temeva di essere ormai fuori tempo.
Proprio questa sensazione lo porta oggi a seguire con particolare partecipazione le vicende sentimentali degli altri concorrenti. Attraverso i loro racconti, Jonathan riesce ad avvicinarsi a emozioni che sente di non aver conosciuto personalmente. I suoi amici hanno cercato di rassicurarlo, ricordandogli che innamorarsi non è un'esperienza riservata ai più giovani. Piera Meloni gli ha fatto notare che una relazione vissuta in età adulta può essere altrettanto intensa, mentre Megan Ria lo ha incoraggiato a lasciarsi andare, senza considerare l'età un ostacolo. La concorrente ha sottolineato che l'amore non rappresenta un premio da meritare e che Jonathan non deve attribuirsi colpe per ciò che non ha vissuto.
Nel passato di Jonathan Kashanian c'è stato un rapporto particolarmente significativo con Bianca Atzei. Nel 2018 i due avevano sviluppato un legame profondo, tanto che lui ha successivamente raccontato di aver immaginato la possibilità di diventare padre insieme alla cantante. Quel progetto non si è concretizzato e Atzei ha poi intrapreso una relazione con Stefano Corti. Oggi, all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, Jonathan continua a interrogarsi sulle occasioni mancate, ma il confronto con i coinquilini gli ha offerto anche una prospettiva diversa, la possibilità che un nuovo capitolo sentimentale possa iniziare indipendentemente dall'età e dalle esperienze vissute fino a questo momento.