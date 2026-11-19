Pubblicazione: 19 novembre alle 14:53

Il mondo dell'horror è in fermento. Monkeypaw Productions, la casa di produzione fondata da Jordan Peele, ha pubblicato sui social un video criptico che ha mandato in tilt i fan di Nightmare. Il filmato, apparso su TikTok senza preavviso né spiegazioni ufficiali, utilizza scene del film originale del 1984 diretto da Wes Craven.





nel suo debutto cinematografico. Attraverso effetti visivi moderni, il montaggio fa scomparire e riapparire il personaggio,: "Qualcosa sembra familiare". Come se non bastasse, la didascalia scelta da Monkeypaw recita "Qualunque cosa tu faccia, non addormentarti", un chiaro, che uccide le sue vittime attraverso gli incubi.

A luglio 2026, Paramount Pictures ha ottenuto i diritti nazionali per realizzare un nuovo capitolo del franchise attraverso la sua etichetta Paramount Primal. L'accordo è stato raggiunto direttamente con l'eredità di Wes Craven, coinvolgendo sua moglie Iya Labunka e suo figlio Jonathan, che figureranno come produttori insieme all'avvocato Marc Toberoff, l'uomo che ha aiutato la famiglia a riappropriarsi dei diritti sulla sceneggiatura originale. Secondo gli annunci ufficiali, il nuovo progetto trarrà ispirazione dalla sceneggiatura originale di Craven e si svilupperà all'interno dell'universo narrativo creato dal maestro dell'horror scomparso nel 2015.



Né Monkeypaw né Paramount hanno confermato o smentito una possibile collaborazione. Eppure, la coincidenza tra il teaser social e lo sviluppo del nuovo film ha scatenato un'ondata di speculazioni. D'altronde, Monkeypaw ha costruito negli anni una reputazione solida nel genere horror, producendo non solo i film acclamati dalla critica diretti da Peele stesso – Get Out, Us e Nope – ma anche progetti in collaborazione con altri studi, come il sequel di Candyman del 2021 e il thriller psicologico Him del 2025.





, riconosciuto per la sua capacità di fondere elementi psicologici e soprannaturali in narrazioni stratificate. Il suo debutto alla regia con Get Out gli valse l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale nel 2018, rendendolo il primo sceneggiatore nero a vincere in quella categoria. Questa sensibilità autoriale, unita a una visione moderna del terrore, potrebbe portare nuova linfa vitale al franchise di Nightmare, fermo dal remake del 2010.Mentre i fan, la strategia di marketing di Monkeypaw dimostra una comprensione profonda delle dinamiche social contemporanee.