Jordan Peele dirigerà il prossimo Nightmare? Emergono indizi e un video misterioso
Jordan Peele e Monkeypaw pubblicano un video misterioso su Nightmare. Il regista di Get Out potrebbe dirigere il nuovo film su Freddy Krueger in arrivo nel 2026.
Il mondo dell'horror è in fermento. Monkeypaw Productions, la casa di produzione fondata da Jordan Peele, ha pubblicato sui social un video criptico che ha mandato in tilt i fan di Nightmare. Il filmato, apparso su TikTok senza preavviso né spiegazioni ufficiali, utilizza scene del film originale del 1984 diretto da Wes Craven.
A luglio 2026, Paramount Pictures ha ottenuto i diritti nazionali per realizzare un nuovo capitolo del franchise attraverso la sua etichetta Paramount Primal. L'accordo è stato raggiunto direttamente con l'eredità di Wes Craven, coinvolgendo sua moglie Iya Labunka e suo figlio Jonathan, che figureranno come produttori insieme all'avvocato Marc Toberoff, l'uomo che ha aiutato la famiglia a riappropriarsi dei diritti sulla sceneggiatura originale. Secondo gli annunci ufficiali, il nuovo progetto trarrà ispirazione dalla sceneggiatura originale di Craven e si svilupperà all'interno dell'universo narrativo creato dal maestro dell'horror scomparso nel 2015.
Né Monkeypaw né Paramount hanno confermato o smentito una possibile collaborazione. Eppure, la coincidenza tra il teaser social e lo sviluppo del nuovo film ha scatenato un'ondata di speculazioni. D'altronde, Monkeypaw ha costruito negli anni una reputazione solida nel genere horror, producendo non solo i film acclamati dalla critica diretti da Peele stesso – Get Out, Us e Nope – ma anche progetti in collaborazione con altri studi, come il sequel di Candyman del 2021 e il thriller psicologico Him del 2025.