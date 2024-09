Joseph Quinn spiega perché ha accettato Il gladiatore 2 dopo i dubbi iniziali: "Sapevo che avrebbe fatto storcere il naso a molte persone"

Pubblicazione: 27 settembre alle 14:00

In una recente intervista per L’Officiel USA, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place - Giorno 1, The Fantastic Four - First Steps) ha parlato del suo ruolo come Imperatore Geta nel Gladiatore 2, sequel dell’omonimo successo del 2001 di Ridley Scott.

Ho visto Il gladiatore quando avevo circa 12 o 13 anni e ne fui incantato! Quel genere di regia e quel genere di film… non li vedi tutti i giorni. Ridley Scott é eccezionale in questo ed ero ben consapevole che avvicinarmi a quel mondo dopo tutti questi anni avrebbe fatto storcere il naso a molte persone.

L’attore ha rivelato che, inizialmente, anche se emozionato all’idea di partecipare ad un film di Scott, era molto titubante sull’accettare o meno, ben consapevole che, partecipare al sequel di un classico intramontabile e tanto amato, sarebbe stato un bel rischio per la sua carriera, in continua ascesa ma solo agli inizi.

Quinn ha però raccontato che tutti i suoi dubbi e perplessità sono svaniti quando ha saputo che si sarebbe unito al cast un nome in particolare, quello di Denzel Washington, e che avrebbe avuto l’opportunità di lavorare con lui:

A quel punto non potevo fare niente, non sarei mai stato in grado di negarmi quell’opportunità.

Il gladiatore 2 di Ridley Scott, sequel dell’omonimo colossale premio Oscar del 2001, arriverà nelle sale italiane a partire dal il 13 novembre.