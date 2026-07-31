Josh Hartnett contro un mostro marino: in arrivo su Netflix, una miniserie degna di Lovecraft

Pubblicazione: 31 luglio alle 12:14

L'oceano custodisce segreti. E quando questi segreti emergono dalle profondità, nessuna comunità è al sicuro. Netflix lo sa bene e si prepara a lanciare Below, una miniserie thriller in sei episodi che promette di terrorizzare gli abbonati a partire dall'8 ottobre 2026. Al centro della storia, un Josh Hartnett in grande spolvero nei panni di Calvin Penney, pescatore dal cuore grande ma dalla testa dura, costretto a confrontarsi con un incubo che emerge dalle acque gelide di Terranova.

La trama ruota attorno a un elemento apparentemente semplice ma tremendamente efficace: una creatura marina non identificata che inizia a seminare il panico in un piccolo villaggio di pescatori canadese. Quando gli attacchi della creatura si fanno sempre più frequenti e violenti, l'uomo capisce che proteggere suo figlio Wade, interpretato da Charlie Heaton, e il resto della comunità significa affrontare demoni sepolti da troppo tempo. Per farlo, Calvin si allea con una ricercatrice marina in visita sull'isola, ruolo affidato a Mackenzie Davis. Insieme dovranno non solo dare la caccia alla creatura, ma anche portare alla luce i segreti che l'isola nasconde da generazioni.

Netflix ci tiene a precisare un dettaglio fondamentale, ovvero che Below non è una serie supernatural. Niente fantasmi, niente maledizioni soprannaturali. Qui parliamo di una minaccia tangibile, biologica, reale. Un vero e proprio mostro marino che abita le acque al largo della costa. Una scelta narrativa che rende tutto ancora più inquietante, se possibile, perché elimina la possibilità di spiegazioni metafisiche e ci costringe ad accettare che là fuori, negli abissi inesplorati degli oceani, potrebbero davvero nascondersi creature che la scienza non ha ancora catalogato.

Below - Netflix

La serie, quello sobrio e tagliente che funziona così bene nei thriller nordici. Il creatore e showrunner Jesse McKeown ha costruito: la famiglia, la comunità, il cambiamento. Quel tipo di cambiamento che arriva volente o nolente, che sia sotto forma di crisi economica, trasformazione sociale o, nel caso specifico, mostro tentacolato affamato di pescatori. Oltre a ciò, non si può non notare ai rimandi alle atmosfere lugubri e inquietanti dei romanzi di H.P.Lovecraft.

Il teaser trailer rilasciato da Netflix non lascia spazio a dubbi: l'atmosfera è cupa, claustrofobica nonostante gli spazi aperti dell'oceano. La nebbia avvolge ogni scena, i volti dei personaggi sono segnati dalla preoccupazione, e quando la creatura fa la sua comparsa (anche solo suggerita), il senso di vulnerabilità è totale. Perché in mare aperto, su una barca che oscilla tra le onde, non c'è dove scappare.

La miniserie arriva in un momento in cui il pubblico cerca storie autoconclusive, che si possano divorare in un weekend senza l'impegno di stagioni infinite. Sei episodi sono la lunghezza perfetta per raccontare questa storia senza dilungarsi, mantenendo alta la tensione dall'inizio alla fine. E per chi pensava che Josh Hartnett fosse sparito dai radar, Below potrebbe rappresentare quel comeback che l'attore merita, lontano dai blockbuster urlati e vicino a un cinema più maturo, stratificato. L'8 ottobre 2026 segnatevi di evitare bagni in mare. O almeno di controllare cosa nuota sotto i vostri piedi.