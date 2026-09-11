Josh O’Connor nel nuovo film dal regista de Il grande Lebowski (ma ci sono dubbi sull’uscita)

Pubblicazione: 11 settembre alle 07:30

Nel mondo del cinema esistono progetti che sembrano materializzarsi dal nulla, avvolti in un'aura di mistero che alimenta la curiosità degli appassionati. Jack of Spades è uno di questi. Joel Coen, senza il fratello Ethan per la seconda volta consecutiva dopo il suo eccezionale Macbeth del 2021, ha completato le riprese di un nuovo film a Glasgow nel novembre 2025. Il cast è condito da attori dal grande richiamo come Josh O'Connor, visto di recente in Challenger di Luca Guadagnino, Frances McDormand e Damian Lewis. Eppure, nonostante mesi siano trascorsi dalla fine della produzione, il lungometraggio non ha ancora fatto la sua comparsa né nei festival né nelle sale cinematografiche.

Fargo - Working Title Films

La. Mentre Ethan Coen si è imbarcato, con Honey Don't e Drive Dolls Away, in una serie lesbo-poliziesca che, Joel ha lavorato nell'ombra a un progetto che finalmente inizia a prendere forma nelle informazioni che filtrano dagli addetti ai lavori. L'attrice Lesley Manville aveva dichiarato a Deadline che il film, ma le previsioni più realistiche indicano

Ma qual è il cuore narrativo di questo progetto così avvolto nel segreto? La conferma è arrivata: Jack of Spades è un adattamento di un romanzo gotico poco conosciuto, The Alien: A Story of Middle Age, scritto da Frances Frederica Montrésor nel 1901. La scelta di questa fonte letteraria oscura rivela l'inclinazione di Joel Coen verso materiali narrativi che sfuggono al mainstream, proseguendo quella sensibilità intellettuale e la vicinanza alla cultura europea che aveva già dimostrato con Macbeth.

Secondo quanto riportato da Variety, una prima versione di Jack of Spades è stata proiettata per un gruppo selezionato di studios. Il primo montaggio arrivava a una durata di circa 150 minuti, e le fonti parlano di un'opera che mostra "un'immensa promessa". Il film è prodotto da Blueprint Pictures e Indian Paintbrush, ma la questione della distribuzione rimane aperta. Si era parlato di un interesse da parte di Focus Features, ma al momento non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Il fatto che il film sia stato punted, ovvero rimandato al 2027, nonostante le dichiarazioni ottimistiche di alcuni membri del cast, suggerisce che dietro le quinte si stiano ancora definendo accordi e strategie di uscita.

Macbeth - Apple Originals

Resta da capire quando e come il pubblicoL'assenza dai festival del 2026 è sorprendente per un progetto di questo profilo.avrebbero sicuramente accolto con entusiasmo il nuovo lavoro di Joel Coen. Il fatto che non sia apparso in nessuna di queste vetrine prestigiose suggerisce chein corso sulla distribuzione o forse il desiderio di perfezionare ulteriormente il montaggio.

Nel frattempo, mentre Ethan Coen esplora altri territori creativi e Joel affila la sua voce solista, gli appassionati non possono fare altro che attendere. L'idea che esista già, completo e pronto, un film che combina il talento di uno dei grandi autori americani con una storia gotica dimenticata, con un cast stellare, in primis con una stella nascente come quella di O'Connor, è al tempo stesso frustrante ed eccitante.