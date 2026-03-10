Joshua Jackson loda James Van Der Beek: il toccante omaggio alla star di Dawson's Creek

Pubblicazione: 10 marzo alle 20:38

La scomparsa di James Van Der Beek ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e in particolare il cast della serie che lo ha reso famoso. Joshua Jackson, che con lui ha condiviso gli anni di Dawson's Creek, ha parlato pubblicamente del lutto durante un’intervista al programma televisivo Today. L’attore ha spiegato che il processo di elaborazione della perdita è ancora in corso e che la tragedia assume un significato diverso oggi, soprattutto da quando è diventato padre. Le sue parole mostrano quanto la morte di Van Der Beek abbia lasciato un segno non solo professionale ma anche umano.

James Van Der Beek nel ruolo di Dawson Leery - Prime Video

JacksonGet Body Checked Against Cancer, realizzata in collaborazione con la NHL e AstraZeneca. Durante la conversazione gli è stato chiesto se avesse già elaborato la perdita dell’amico e collega. L’attore ha risposto che il dolore arriva in modi diversi e che, per lui,da accettare. Secondo Jackson, l’enormità della tragedia emerge soprattutto osservando ciò che la perdita significa per i figli e per la moglie dell’attore.

James Van Der Beek era stato diagnosticato con un tumore al colon-retto al terzo stadio nell’agosto del 2023. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, è morto l’11 febbraio all’età di 48 anni. L’attore lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi che negli anni avevano condiviso con lui esperienze artistiche e personali. Ripensando agli anni trascorsi sul set di Dawson’s Creek tra il 1998 e il 2003, Jackson ha ricordato quel periodo come uno dei più importanti della sua vita e della sua carriera. La serie, infatti, ha portato improvvisamente i giovani attori sotto i riflettori internazionali, segnando l’inizio del loro percorso professionale nel mondo dello spettacolo. Jackson ha spiegato che quell’esperienza è stata “formativa” per entrambi e che i ricordi legati a quel momento rimangono pieni di affetto.

Locandina della quinta stagione di Dawson's Creek - Prime Video

Nel suo ricordo, Jackson ha sottolineato chelasciata da Van Der Beek. Secondo l’attore, l’amico era soprattutto un uomo guidato da forti convinzioni e da una fede che gli ha permesso di affrontare anche le difficoltà più grandi con dignità e grazia.nella vita della sua famiglia.

Dopo la sua morte, molti membri della comunità televisiva hanno voluto rendere omaggio all’attore. Tra questi anche Katie Holmes, sua collega nella serie, e Kevin Williamson, creatore di Dawson’s Creek, che hanno ricordato pubblicamente l’impatto umano e artistico di Van Der Beek. Le loro parole si sono unite a quelle di numerosi fan e colleghi che continuano a celebrarne il talento e la personalità.

La vicenda dimostra come le storie raccontate sullo schermo possano creare legami profondi tra le persone che vi lavorano e tra il pubblico che le segue. Nel caso di Dawson’s Creek, la serie non ha rappresentato solo un successo televisivo degli anni Novanta, ma anche un momento di crescita personale e professionale per molti dei suoi protagonisti. Il ricordo di James Van Der Beek rimane quindi legato sia alla sua carriera sia al segno umano lasciato nelle vite di chi lo ha conosciuto.