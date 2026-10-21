Judi Dench rompe il silenzio su Cats: "Mi sentivo sbagliata fin dall'inizio"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:21

Sette anni. Sette lunghi anni sono passati da quando Cats è uscito nelle sale cinematografiche, diventando in poche settimane uno dei flop più rumorosi e discussi della storia recente di Hollywood. Eppure, per Judi Dench, il tempo non è stato sufficiente a lenire il disagio di quell'esperienza. Nella sua nuova autobiografia, intitolata "Is It Too Late to Make a Run for It?", l'attrice Premio Oscar non usa mezzi termini: quel film rappresenta uno "spreco" di "buona volontà e talento".





Dench, che nel film di Tom Hooper interpretava Old Deuteronomy,. "Oh Dio, non lo sopporto",, aggiungendo che anche Andrew Lloyd Webber, il creatore del musical originale, aveva atteso così a lungo per vedere la sua opera trasformata in film.Va più in profondità, toccando il cuore del problema:

"Capisco che i critici siano stati piuttosto ostili al film. Non ho mai visto il montaggio finale, quindi non posso giudicare. Tutto quello che posso dire è che nessuno parte con l'intenzione di dare una cattiva performance o di fare un brutto film. Fai del tuo meglio, offri qualcosa e speri che la gente salga a bordo e si unisca alla festa. A volte le cose semplicemente non funzionano: i tempi sono sbagliati, il cast non si amalgama, gli elementi non si fondono insieme. Ma le intenzioni delle persone sono per lo più onorevoli". - Judi Dench

L'attrice confida anche di essersi sentita "a disagio fin dall'inizio", di non sentirsi "giusta per il ruolo". Un'ammissione coraggiosa, considerando che parliamo di una delle interpreti più rispettate del panorama britannico e internazionale. Eppure, sottolinea con forza, "non ci sono cattivi nella realizzazione di Cats".

una volta come "cinque volpi che scopano sulla mia schiena", un'immagine colorita che la dice lunga sul suo rapporto con il costume di scena. La tecnologia CGI utilizzata per trasformare gli attori in felini antropomorfi è stata probabilmente l'elemento più controverso del film, generando reazioni che andavano dal disorientamento all'orrore.e da un passaparola tossico che ne ha compromesso irrimediabilmente le performance al botteghino. Dench è stata persino nominata ai Razzie Awards, i premi satirici che "celebrano", per la sua interpretazione. Tom Hooper, da parte sua, non ha più diretto un film da allora, un silenzio professionale che parla più di mille parole.