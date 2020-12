In questi giorni negli Stati Uniti si festeggiano i 25 anni (da noi tocca aspettare febbraio del 2021) di un classico per ragazzi degli anni novanta,, il film diretto da Joe Johnston e interpretato da, Bonnie Hunt, David Alan Grier, Kirsten Dunst e Bradley Pierce.

Ed è stato proprio Bradley Pierce, interprete di Peter Shepherd in Jumanji, a ricordare il lavoro insieme a Robin Williams, l’amatissimo attore scomparso l’11 agosto del 2014:

Lavorare con Robin Williams è stato speciale perché era una persona straordinaria e un perfomer incredibile. Era una fonte d’ispirazione per tutti sul set. Per la stragrande maggioranza del tempo, era in grado di trasformare quello che avrebbe dovuto essere, o che sarebbe potuto essere, un ambiente di lavoro estremamente stressante con tutte le sfide del dover dare forma a un film pieno di effetti speciali in un contesto fatto di autentico divertimento e giocosità. Facevamo sempre una ripresa buona prima che lui venisse lasciato a briglia sciolta per uno o due ciak ed era letteralmente memorabile.

Bradley Pierce ricorda anche di quando, per esigenze sceniche, dovette sfoggiare un pesante make-up da scimmia perché il suo personaggio veniva punito da Jumanji per aver cercato di barare:

Ci raccontava storie della sua esperienza col make-up di Mrs. Doubtfire. Lui era davvero così: voleva che tutte le persone intorno a lui potessero sentirsi a proprio agio e felici. Per me ha significato davvero tanto perché, da ragazzino di dodici, tredici anni che si ritrovavava a dover stare seduto su una sedia in sala trucco per tre ore come prima cosa del giorno, mi ritrovavo questa persona, un professionista straordinario ammirato da tutti, che capiva cosa significava quell’esperienza di make-up, intento a far sì che la cosa fosse più tollerabile per me.