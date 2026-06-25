Jumpers 2 si farà? C'è l'idea per un folle sequel: stravolgerebbe il primo film

Pubblicazione: 25 giugno alle 12:15

Il successo di Jumpers - Un salto tra gli animali ha aperto le porte a discussioni concrete su un possibile seguito. Il film d'animazione, uscito nei cinema a marzo 2026, ha rappresentato una pietra miliare per Pixar: il trentesimo lungometraggio dello studio. Con un incasso globale di 372 milioni di dollari e recensioni entusiastiche da parte della critica, Jumpers - Un salto tra gli animali ha invertito la tendenza negativa che aveva colpito le storie originali Pixar negli ultimi anni. Ora che il film è disponibile in digitale e su Disney+, i riflettori si sono spostati su una domanda che tormenta i fan: ci sarà un seguito?

Jumpers - Un salto tra gli animali - Disney/Pixar

In un'intervista rilasciata ain occasione dell'uscita home video, Bobby Moynihan, voce del personaggio Re George, ha rivelato di avere già. E si tratta di una proposta che ribalta completamente la premessa del primo capitolo. Nel film originale, la studentessa universitaria Mabel Tanaka trasferisce la propria mente in un castoro robotico, dando vita a un'avventura surreale e commovente. L'idea di Moynihan per il sequel va nella direzione opposta: George dovrebbe "saltare" in un corpo umano. Il motivo? Mabel si candida a sindaco contro Mayor Jerry, e George diventa il suo campaign manager. Un'inversione narrativa che

Piper Curda, che presta la voce a Mabel Tanaka, ha accolto l'idea con entusiasmo immediato, dichiarandosi "assolutamente disponibile" a tornare per un sequel. L'attrice ha sottolineato come le avventure di Mabel e George offrano materiale narrativo praticamente infinito, con i due personaggi che si cacciano continuamente nei guai.

Jumpers - Un salto tra gli animali - Disney/Pixar

Ma le idee del cast non si fermano qui. Moynihan ha lanciato altre proposte durante l'intervista, alcune decisamente fuori dagli schemi. Una di queste prevede, mentre un'altra immagina un progettodove i personaggi si ritrovano a correre nello spazio con "macchine a tema castoro". Curda ha risposto con un suggerimento altrettanto sorprendente: un sequel che si trasforma in un crime procedural oscuro e drammatico.

Le reazioni del team creativo sono state caute ma positive. Daniel Chong, regista di Jumpers - Un salto tra gli animali, ha ammesso che esiste "un forte desiderio" di riunirsi per un sequel. Tuttavia, ha riaffermato la filosofia dello studio: Pixar non dà il via libera a un film se non c'è una storia degna di essere raccontata. Curiosamente, la produttrice del film, Nicole Paradis Grindleha, commentato l'idea di Moynihan definendola "non male", lasciando intendere che la proposta potrebbe avere un certo potenziale.

Nel frattempo, i fan possono rivedere Jumpers - Un salto tra gli animali comodamente da casa, ora che il film è disponibile sulle piattaforme digitali e in streaming su Disney+. La domanda rimane aperta: Pixar troverà una storia abbastanza forte da giustificare un ritorno nel mondo di Hoppers? Le idee del cast dimostrano che l'entusiasmo c'è, e anche il potenziale narrativo. Ora spetta ai creativi dello studio decidere se e come trasformare quella scintilla iniziale in un sequel che possa replicare, o superare, il successo del primo capitolo.