Jumpers: il nuovo film Pixar è appena arrivato nelle sale e già conosciamo l'uscita in streaming su Disney+

Il nuovo film Pixar Jumpers è approdato nelle sale cinematografiche il 5 marzo 2026, segnando un altro capitolo nella strategia rinnovata dello studio di animazione per quanto riguarda le uscite teatrali. Dopo la pandemia, durante la quale Disney aveva abituato il pubblico a vedere i suoi titoli direttamente in streaming, la casa di Topolino ha ripristinato l'esclusività delle sale, con risultati altalenanti: trionfi come Inside Out 2 e delusioni come Elio. Ma per chi preferisce godersi le avventure animate comodamente dal divano, la domanda è una sola: quando arriverà Jumpers su Disney+?



La risposta si basa sulla strategia di Disney, che negli ultimi anni ha mantenuto una certa coerenza nelle tempistiche di passaggio dal cinema allo streaming. Per Jumpers, il debutto sulla piattaforma è previsto per inizio giugno 2026, seguendo un calendario che lo studio ha applicato con precisione matematica ai suoi titoli d'animazione.

Una scena del film Jumpers Un Salto tra gli Animali, fonte: Pixar





Disney ha sviluppato negli ultimi tre anni una delle finestre teatrali più generose tra i grandi studios hollywoodiani, concedendo ai propri film circa tre mesi di esclusiva nelle sale prima del passaggio allo streaming. Nel caso specifico di Pixar, questa strategia ha mostrato due pattern distinti: i film originali come Elemental ed Elio hanno aspettato 89 giorni prima di approdare su Disney+, mentre il blockbuster Inside Out 2 ha goduto di un periodo leggermente più lungo, pari a 103 giorni. Partendo dalla data di uscita cinematografica del 5 marzo, questo porterebbe Jumpers su Disney+ mercoledì 3 giugno 2026.



Se però il film dovesse superare le aspettative e registrare un successo superiore al previsto, Disney potrebbe optare per una finestra più ampia, posticipando il debutto streaming fino al 17 giugno al massimo. Entrambe le date cadono di mercoledì, il giorno tipicamente scelto dalla piattaforma per i nuovi arrivi cinematografici.



La domanda che aleggia intorno a Jumpers non riguarda solo quando arriverà in streaming, ma anche cosa dirà il suo percorso complessivo sul futuro delle produzioni originali d'animazione. Il pubblico italiano, storicamente affezionato ai film Pixar e con un forte legame con Disney Plus, giocherà un ruolo importante nel determinare questo destino. Giugno non è poi così lontano, ma per scoprire se Jumpers diventerà un nuovo classico o semplicemente un titolo nel catalogo, forse vale la pena non aspettare.