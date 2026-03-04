Jumpers, il regista e i doppiatori italiani presentano a Roma il nuovo ed atteso film Pixar

Pubblicazione: 04 marzo alle 17:29

È stato presentato a Roma Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo e atteso film Pixar in arrivo nei cinema italiani dal 5 marzo 2026. In conferenza stampa erano presenti il regista Daniel Chong, la producer Nicole Paradis Grindle e le principali voci italiane del cast: Tecla Insolia, Giorgio Panariello, Rossella Izzo e Francesco Prando. Il film si propone come una commedia di fantascienza capace di intrecciare spettacolo, riflessione ambientale e crescita personale, parlando a pubblici diversi con un linguaggio accessibile ma stratificato.

Diretto da Daniel Chong, già creatore della serie “”, e prodotto da Nicole Paradis Grindle (nota per “Gli Incredibili 2”), il film racconta la storia di Mabel, amante degli animali che decide di utilizzare una tecnologia sperimentale per “trasferire” la propria coscienza in un castoro robotico realistico. L’obiettivo ècon il mondo animale e. Nel corso dell’avventura, Mabel stringe amicizia con il carismatico Re George, leader bonario dei castori, e si trova a dover riunire l’intero regno animale per fronteggiare una grave minaccia umana rappresentata dal sindaco Jerry Generazzo, antagonista della vicenda.

Tecla Insolia presta la voce a Mabel, personaggio con cui ha dichiarato di sentirsi profondamente in sintonia: ha raccontato di aver sempre difeso gli animali fin da piccola e di non comprendere la violenza, né tra esseri umani né verso le altre creature. La sua riflessione si lega a una sensibilità generazionale già consapevole delle emergenze ambientali e alla ricerca concreta di modi per “fare la differenza” nella vita quotidiana. Giorgio Panariello, voce di Re George, ha sottolineato come l’impegno verso gli animali non escluda quello verso le persone, ma anzi ne sia parte integrante. Rossella Izzo, che doppia la Regina degli Insetti, e Francesco Prando, voce del sindaco Generazzo, hanno parlato del rapporto empatico con i cani, descrivendo quanto la convivenza quotidiana con gli animali possa insegnare attenzione, ascolto e sensibilità.

Il tema del rispetto per la natura attraversa l’intero film: secondo la visione proposta, tutte le creature del pianeta sono connesse e l’essere umano è parte di questa rete. Daniel Chong ha spiegato che il percorso di Mabel segue il classico “viaggio dell’eroe”: da una condizione iniziale di isolamento alla scoperta di una comunità in cui trovare il proprio ruolo. Quando acquisisce un potere tecnologico straordinario, la protagonista inizialmente ne abusa, mentre Re George rappresenta un modello di leadership illuminata, capace di equilibrio e fiducia. La producer Nicole Paradis Grindle ha evidenziato il contributo di giovani attivisti ambientali dell’area di San Francisco, coinvolti durante lo sviluppo del progetto per diversi anni: un confronto che ha ispirato scelte narrative e tematiche.

Dal punto di vista stilistico,alterna registri differenti, fondendo avventura, umorismo e riflessione sociale. Chong ha citato tra le ispirazioni anchedi, in particolare per la: più realistica quando interagiscono con gli umani, più stilizzata e cartoon quando sono tra loro. La componente fantascientifica diventa così una parabola sull’uso della tecnologia: uno strumento che può generare rischi o opportunità a seconda di come viene impiegato. In conferenza è stato chiarito chenella creazione del film; solo in casi limitati è stato applicato il machine learning su materiali prodotti dagli artisti, senza sostituire il lavoro creativo umano. Per il regista, il cuore di un film Pixar resta l’interazione tra persone, esperienze e sensibilità diverse.

Un ulteriore elemento distintivo è la colonna sonora. Oltre alle musiche originali composte da Mark Mothersbaugh, il film integra brani di repertorio, scelta rara per Pixar. Canzoni come “Working for the Weekend” dei Loverboy, “You Make Me Feel Like Dancing” di Leo Sayer e “Rebel Girl” delle Bikini Kill diventano temi associati ad alcuni personaggi, contribuendo a creare un mosaico narrativo dinamico e contemporaneo.

Jumpers - Un salto tra gli animali - Pixar

Jumpers – Un salto tra gli animali si presenta dunque come un racconto che unisce spettacolo e consapevolezza, invitando a riflettere su equilibrio, connessione con la natura e responsabilità collettiva. L’appuntamento è nelle sale italiane dal 5 marzo 2026, con un film che ambisce non solo a intrattenere, ma anche a stimolare una riflessione concreta su come ciascuno possa contribuire al cambiamento.