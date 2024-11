Juno Temple ricorda quando voleva recitare in Alice in Wonderland di Tim Burton ed è stata respinta: "Ero distrutta"

Pubblicazione: 04 novembre alle 17:33

Nel 2010 Mia Wasikowska ha interpretato la protagonista nel film di Tim Burton Alice in Wonderland e nel suo sequel del 2016. A sognare di interpretare Alice c'era però anche un'altra attrice: Juno Temple. Purtroppo Temple non solo non ha avuto la parte, ma non è nemmeno riuscita ad ottenere un'audizione.

Racconta l'attrice:

Penso che il prima possibile nella carriera sia necessario capire il motivo per cui arriva un “no”. Ovviamente, a volte non si può fare a meno di prenderla sul personale. Avevo 17 anni quando Tim Burton realizzò Alice in Wonderland. Ho una copia della prima edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie che tengo accanto al letto, come se fosse una Bibbia. Era un ruolo da sogno per me. Volevo interpretare Alice così tanto. Ricordo che il mio agente mi chiamò, e la prima cosa che mi disse fu: “Sei seduta? Volevamo solo dirti che Tim Burton non pensa che tu sia adatta per Alice, quindi non ci sarà nessuna audizione per te". Ero distrutta.

Ma aspetta. Ho visto il film. E ho capito una cosa davvero importante per me, a 17 anni: non ero adatta per Alice. Sono la Regina di Cuori. Quando vedi il prodotto finale, capisci sempre perché non eri la persona giusta per quel ruolo, in quel momento. Ho fatto l’audizione per alcuni di quei remake Disney e la verità è che non sono Cenerentola.

Continua:

Fonte / Interview Magazine

La carriera di Juno Temple non sembra però aver risentito di quel mancato ruolo. L'attrice ha infatti interpretato, tra le altre cose, due ruoli molto diversi da quelli di una principessa Disney e molto apprezzati: Keeley Jones in Ted Lasso e Dot in Fargo 5.