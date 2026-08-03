Jurassic Park, 33 anni dopo: che fine hanno fatto i giovani protagonisti del celebre film?

Pubblicazione: 03 agosto alle 16:23

Era il 1993 quando un cancello metallico con la scritta “Jurassic Park” si aprì davanti agli occhi del pubblico di tutto il mondo, lasciando intravedere una delle meraviglie più incredibili mai portate sul grande schermo: dinosauri veri, ricreati grazie alla genetica, pronti a dominare un’isola trasformata in un parco divertimenti. Steven Spielberg non realizzò soltanto un film d’avventura, ma un’opera che ha davvero cambiato per sempre il cinema.

Tratto dal romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park arrivò nelle sale americane il 9 giugno 1993 e in Italia il 17 settembre dello stesso anno. La pellicolacombinati con sofisticati animatronic realizzati dalla squadra di. Il risultato fu talmente realistico da convincere milioni di spettatori che quelle creature preistoriche potessero davvero tornare sulla Terra.

A distanza di decenni, il fascino del film non è mai tramontato. La saga è proseguita con sequel e con la trilogia di Jurassic World interpretata da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ma il cuore dei fan continua a battere soprattutto per il gruppo di scienziati che affrontò il caos sull’isola di Isla Nublar. Ma che fine hanno fatto oggi gli interpreti originali di Jurassic Park?

Una scena di Jurassik Park - Fonte: Universal Pictures

Il personaggio più amato dai fan rimane probabilmente il paleontologointerpretato daL’attore, nato a Omagh, nell’Irlanda del Nord, nel 1947 e cresciuto in Nuova Zelanda, aveva già alle spalle una lunga carriera internazionale prima di vestire il cappello e il gilet del celebre studioso di dinosauri. Neill aveva conquistato il pubblico con film come Possession di Andrzej Żuławski, Ore 10: calma piatta, Caccia a Ottobre Rosso con Sean Connery e Un grido nella notte, per il quale ricevette importanti riconoscimenti. La consacrazione mondiale arrivò però proprio

Dopo il primo capitolo, tornò nei panni di Alan Grant in Jurassic Park III del 2001 e quasi vent’anni dopo fece emozionare nuovamente i fan con Jurassic World – Il dominio (2022), dove ritrovò Laura Dern e Jeff Goldblum. Negli ultimi anni Neill aveva continuato a lavorare tra cinema e televisione, alternando produzioni internazionali alla sua grande passione per la viticoltura nella tenuta neozelandese Two Paddocks, fondata nel 1993.

Nel 2023 aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un linfoma al terzo stadio e aveva spiegato di aver scritto il libro autobiografico Did I Ever Tell You This? anche come testimonianza personale per la sua famiglia. In un’intervista al programma australiano Today, aveva ricordato anche il curioso episodio del provino per diventare James Bond, ammettendo con ironia di non essersi sentito particolarmente a suo agio durante quella selezione.

Sam Neill è morto il 13 luglio 2026 a Sydney, all’età di 78 anni, dopo una polmonite. La sua famiglia ha raccontato che la scomparsa è stata improvvisa e che l’attore era circondato dai suoi cari. La sua interpretazione di Alan Grant rimane uno dei simboli più riconoscibili del cinema degli anni Novanta.

Nel ruolo della paleobotanica Ellie Sattler c’era invece Laura Dern, attrice appartenente a una delle famiglie più importanti di Hollywood: figlia degli interpreti Bruce Dern e Diane Ladd. Prima di Jurassic Park aveva già lavorato con registi visionari come David Lynch in Velluto blu e Cuore selvaggio, costruendo una carriera caratterizzata da scelte artistiche coraggiose. Dopo il successo mondiale del film di Spielberg, Dern è diventata una delle interpreti più apprezzate del cinema americano. Ha ricevuto numerosi premi e nel 2020 ha conquistato l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Storia di un matrimonio. Ha inoltre ottenuto grande popolarità televisiva grazie alla serie Big Little Lies e ha fatto parte dell’universo di Star Wars interpretando il viceammiraglio Amilyn Holdo in Gli ultimi Jedi.

Il ritorno nei panni di Ellie Sattler in Jurassic World – Il dominio ha rappresentato un omaggio alla saga originale e al legame speciale tra gli attori del primo film. Poi c'è lui: Ironico, brillante e imprevedibile, ossia Ian Malcolm, il matematico esperto di teoria del caos interpretato da Jeff Goldblum, è ancora oggi uno dei personaggi più citati della saga. Prima di Jurassic Park, Goldblum aveva già recitato in film come La mosca di David Cronenberg, ma il ruolo dello scienziato con la camicia nera aperta e le celebri battute sulla natura incontrollabile lo trasformò in una star mondiale.L’attore ha mantenuto negli anni una presenza costante al cinema e in televisione. È tornato nella saga con Il mondo perduto – Jurassic Park nel 1997 e successivamente nei capitoli più recenti del franchise. Ha partecipato anche ai film Marvel nei panni del Gran Maestro in Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder, oltre ad aver collaborato con registi come Wes Anderson.

Ma andiamo a loro, i bambini di Jurassic Park. Cosa fanno oggi? Nel film erano Tim e Lex Murphy, i nipoti di John Hammond costretti ad affrontare una delle avventure più pericolose mai viste al cinema. Joseph Mazzello, che nel 1993 aveva appena dieci anni, ha continuato a recitare dopo Jurassic Park. Tra i suoi ruoli più importanti c’è quello di John Deacon, bassista dei Queen, nel film premio Oscar Bohemian Rhapsody del 2018. Negli anni ha alternato cinema e televisione, lavorando anche dietro la macchina da presa.

Ariana Richards, invece, dopo il successo mondiale del film ha progressivamente ridotto la sua presenza sullo schermo dedicandosi soprattutto alla pittura. La sua attività artistica l’ha portata a esporre le proprie opere e a costruire una nuova identità lontana dal ruolo che l’aveva resa famosa.

Nel cast di Jurassic Park comparivano anche due attori destinati a diventare volti amatissimi del cinema. Samuel L. Jackson interpretava Ray Arnold, l’ingegnere capo del parco. All’epoca non era ancora la superstar internazionale che sarebbe diventata dopo film come Pulp Fiction, Star Wars e numerose produzioni Marvel. Oggi è considerato uno degli attori più prolifici e riconoscibili della sua generazione. Wayne Knight, invece, interpretava Dennis Nedry, il tecnico informatico responsabile del sabotaggio che scatena il disastro sull’isola. Dopo Jurassic Park ha continuato a lavorare tra cinema, televisione e doppiaggio, mantenendo una carriera molto attiva.