Jurassic Park, il T-Rex terrorizzava davvero il set: il retroscena che pochi conoscono
La scena del tirannosauro che emerge dal recinto durante il temporale è entrata nella storia del cinema. Ma dietro quel realismo impressionante si nascondeva un problema tecnico capace di mettere in difficoltà persino la squadra degli effetti speciali di Steven Spielberg.
C'è un dettaglio di Jurassic Park che rende ancora più straordinaria una delle sequenze più celebri della storia del cinema: il gigantesco Tyrannosaurus rex che terrorizza i protagonisti durante una notte di pioggia non era soltanto una creatura spaventosa sullo schermo. Anche sul set, infatti, riuscì a creare qualche grattacapo. Il motivo? L'acqua utilizzata per simulare il temporale interferiva con il funzionamento del suo imponente animatronic, provocando movimenti incontrollati che non erano affatto previsti.
Per capire l'origine dell'inconveniente bisogna tornare al 1993, quando Jurassic Park portò sul grande schermo dinosauri capaci di sembrare incredibilmente reali. Per realizzarli, Spielberg si affidò anche al lavoro degli Stan Winston Studios, specializzati nella costruzione di creature meccaniche e animatroniche. Accanto a questi giganti tecnologici, la Industrial Light & Magic sviluppò gli effetti digitali che avrebbero cambiato il modo di rappresentare gli animali preistorici al cinema.
Il T-Rex della celebre scena del temporale era una struttura meccanica di dimensioni imponenti, ricoperta da un rivestimento che comprendeva gommapiuma. Ed è proprio qui che nacque il problema: il materiale assorbiva l'acqua della pioggia artificiale, diventando progressivamente più pesante.
La situazione era tanto particolare quanto paradossale: mentre Spielberg cercava di ottenere una scena credibile e terrificante, la macchina costruita per dare vita al predatore sembrava sviluppare una volontà propria. Le riprese potevano essere compromesse proprio da quel comportamento inatteso.
Secondo il retroscena raccontato dalla produttrice Kathleen Kennedy, i tremori del T-Rex arrivavano a sorprendere e spaventare la troupe. Il team dovette quindi organizzarsi per asciugare il rivestimento tra un ciak e l'altro, ricorrendo a una grande quantità di asciugamani e a degli asciugacapelli.
Il problema non cancellò la potenza della sequenza, ma dimostrò quanto fosse complesso combinare effetti meccanici, materiali realistici e condizioni ambientali controllate. Per il successivo Il mondo perduto - Jurassic Park, il gruppo di lavoro intervenne sul rivestimento del dinosauro, introducendo una soluzione a base di silicone per limitare l'assorbimento dell'acqua e ridurre il rischio che si ripetesse lo stesso inconveniente.
La storia di Jurassic Park comincia su Isla Nublar, un'isola immaginaria al largo della Costa Rica. Qui il miliardario John Hammond ha realizzato un progetto ambizioso: un parco tematico in cui i visitatori possono ammirare dinosauri riportati in vita grazie alle moderne tecniche di ingegneria genetica.
Mentre i visitatori partecipano al tour, Dennis Nedry, responsabile informatico del parco, sabota i sistemi di sicurezza per rubare embrioni destinati a una società concorrente. L'interruzione della corrente disattiva le recinzioni e blocca i veicoli proprio davanti al recinto del T-Rex. È a quel punto che il temporale trasforma la visita in un incubo. Il tirannosauro abbatte la barriera, attacca i mezzi e costringe Grant e i bambini Tim e Lex a cercare una via di fuga. Intanto, anche i pericolosi Velociraptor diventano una minaccia sempre più difficile da contenere.
Separati dagli altri, i protagonisti devono sopravvivere in un ambiente nel quale ogni sistema progettato per garantire la sicurezza si rivela insufficiente. Quando Grant scopre che i dinosauri si stanno riproducendo, emerge definitivamente il fallimento dell'idea di Hammond: la natura non si lascia governare come una semplice attrazione turistica.