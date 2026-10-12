Jurassic Park, il T-Rex terrorizzava davvero il set: il retroscena che pochi conoscono

Pubblicazione: 12 ottobre alle 14:10

C'è un dettaglio di Jurassic Park che rende ancora più straordinaria una delle sequenze più celebri della storia del cinema: il gigantesco Tyrannosaurus rex che terrorizza i protagonisti durante una notte di pioggia non era soltanto una creatura spaventosa sullo schermo. Anche sul set, infatti, riuscì a creare qualche grattacapo. Il motivo? L'acqua utilizzata per simulare il temporale interferiva con il funzionamento del suo imponente animatronic, provocando movimenti incontrollati che non erano affatto previsti.

Il dinosauro non si rompeva letteralmente,. Un inconveniente che costrinse la troupe a ripetere alcune riprese. Un retroscena curioso, soprattutto se si pensa che proprio quella sequenza contribuì a rendere il film diun capolavoro della fantascienza e degli effetti speciali.

Per capire l'origine dell'inconveniente bisogna tornare al 1993, quando Jurassic Park portò sul grande schermo dinosauri capaci di sembrare incredibilmente reali. Per realizzarli, Spielberg si affidò anche al lavoro degli Stan Winston Studios, specializzati nella costruzione di creature meccaniche e animatroniche. Accanto a questi giganti tecnologici, la Industrial Light & Magic sviluppò gli effetti digitali che avrebbero cambiato il modo di rappresentare gli animali preistorici al cinema.

Una scena di Jurassic Park - Fonte: Universal Pictures

Il T-Rex della celebre scena del temporale era una struttura meccanica di dimensioni imponenti, ricoperta da un rivestimento che comprendeva gommapiuma. Ed è proprio qui che nacque il problema: il materiale assorbiva l'acqua della pioggia artificiale, diventando progressivamente più pesante.

L'umidità e il peso aggiuntivo mettevano in difficoltà il sistema,In alcune circostanze, il movimento sembrava quasi quello. Per gli operatori, tuttavia, non si trattava di un effetto desiderato

La situazione era tanto particolare quanto paradossale: mentre Spielberg cercava di ottenere una scena credibile e terrificante, la macchina costruita per dare vita al predatore sembrava sviluppare una volontà propria. Le riprese potevano essere compromesse proprio da quel comportamento inatteso.

Secondo il retroscena raccontato dalla produttrice Kathleen Kennedy, i tremori del T-Rex arrivavano a sorprendere e spaventare la troupe. Il team dovette quindi organizzarsi per asciugare il rivestimento tra un ciak e l'altro, ricorrendo a una grande quantità di asciugamani e a degli asciugacapelli.

Il risultato è uno degli aneddoti più curiosi legati alla lavorazione del film: una scena diventata sinonimo di perfezione cinematografica richiedeva, dietro le quinte,. Anche il volume del ventre poteva cambiare visibilmente, perché la gommapiuma tratteneva l'acqua.

Il problema non cancellò la potenza della sequenza, ma dimostrò quanto fosse complesso combinare effetti meccanici, materiali realistici e condizioni ambientali controllate. Per il successivo Il mondo perduto - Jurassic Park, il gruppo di lavoro intervenne sul rivestimento del dinosauro, introducendo una soluzione a base di silicone per limitare l'assorbimento dell'acqua e ridurre il rischio che si ripetesse lo stesso inconveniente.

La storia di Jurassic Park comincia su Isla Nublar, un'isola immaginaria al largo della Costa Rica. Qui il miliardario John Hammond ha realizzato un progetto ambizioso: un parco tematico in cui i visitatori possono ammirare dinosauri riportati in vita grazie alle moderne tecniche di ingegneria genetica.

Per ottenere il parere di alcuni esperti prima dell'apertura al pubblico, Hammond invita sull'isola il paleontologola paleobotanicae il matematico. Con loro c'è anchel'avvocato che rappresenta gli investitori. Durante la visita, gli ospiti scoprono che gli animali sono stati ricreati utilizzando materiale genetico estratto da zanzare preistoriche conservate nell'ambra, completando le sequenze mancanti con DNA di altre specie. Lo stupore iniziale lascia presto spazio alle preoccupazioni.. La sua famosa riflessione sulla capacità della vita di trovare una strada anticipa ciò che accadrà.

Mentre i visitatori partecipano al tour, Dennis Nedry, responsabile informatico del parco, sabota i sistemi di sicurezza per rubare embrioni destinati a una società concorrente. L'interruzione della corrente disattiva le recinzioni e blocca i veicoli proprio davanti al recinto del T-Rex. È a quel punto che il temporale trasforma la visita in un incubo. Il tirannosauro abbatte la barriera, attacca i mezzi e costringe Grant e i bambini Tim e Lex a cercare una via di fuga. Intanto, anche i pericolosi Velociraptor diventano una minaccia sempre più difficile da contenere.

Separati dagli altri, i protagonisti devono sopravvivere in un ambiente nel quale ogni sistema progettato per garantire la sicurezza si rivela insufficiente. Quando Grant scopre che i dinosauri si stanno riproducendo, emerge definitivamente il fallimento dell'idea di Hammond: la natura non si lascia governare come una semplice attrazione turistica.