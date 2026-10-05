Jurassic World, la Rinascita 2: Scarlett Johansson torna, ma il nuovo regista è il nome più sorprendente

Pubblicazione: 05 ottobre alle 10:02

Il mondo dei dinosauri è pronto a tornare al cinema, ma il nuovo capitolo della saga Jurassic World sta attraversando un'importante fase di cambiamento. Dopo il rilancio affidato nel 2025 a Jurassic World: La Rinascita, Universal e Amblin stanno lavorando al seguito, ma una delle certezze iniziali è improvvisamente venuta meno. Gareth Edwards, regista del film precedente, non dirigerà infatti il nuovo episodio. La separazione è stata attribuita a quelle che Hollywood definisce ormai abitualmente “creative differences”, senza che siano stati resi pubblici i dettagli del confronto tra il filmmaker e lo studio. Universal ha comunque sottolineato positivamente l'esperienza maturata con Edwards durante la realizzazione di La Rinascita.

E adesso arriva la parte più interessante per i fan:Secondo le indiscrezioni più recenti, il nome che avrebbe scalato rapidamente le gerarchie di Universal è quello di. Il regista spagnolo non sarebbe ancora ufficialmente alla guida del progetto, né risulterebbe aver concluso un accordo definitivo, ma sarebbe considerato. La scelta avrebbe anche un significato particolare: Bayona conosce già perfettamente l'universo di Jurassic World. È stato infatti il regista di Jurassic World: Il regno distrutto, uscito nel 2018 e interpretato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Il suo eventuale ritorno rappresenterebbe quindi un collegamento diretto con la precedente trilogia, ma anche un cambio di stile piuttosto interessante. Bayona ha dimostrato di sapersi muovere tra blockbuster spettacolari e atmosfere più cupe, come testimoniano The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte e, più recentemente, La società della neve. Per Universal sarebbe inoltre una scelta tutt'altro che casuale: dopo l'uscita di Edwards, lo studio sembra intenzionato a trovare un regista che riesce a gestire contemporaneamente spettacolo, creature digitali e una storia abbastanza forte da rilanciare ulteriormente il franchise.

Una scena di Jurassic World La Rinascita - Fonte: Universal Pictures

E Scarlett Johansson? Tornerà? Sul fronte del cast, la situazione appare decisamente più solida. La protagonista di La Rinascita, Scarlett Johansson, è attesa nuovamente nei panni di Zora Bennett, personaggio che ha guidato il nuovo capitolo della saga. Con lei dovrebbero tornare anche Mahershala Ali, interprete di Duncan Kincaid, e Jonathan Bailey, che veste i panni del paleontologo Henry Loomis. Si tratta però, al momento, di ritorni attesi e non di un cast completo ufficialmente annunciato da Universal.

La presenza di Johansson è particolarmente importante perché La Rinascita aveva scelto di ripartire quasi da zero, introducendo nuovi personaggi invece di riportare al centro della storiaLa sua Zora potrebbe quindi diventare uno dei punti fermi della nuova era di Jurassic World. Un'altra certezza riguarda invece la scrittura:dovrebbe tornare a occuparsi della sceneggiatura.

Il suo coinvolgimento è particolarmente significativo: Koepp è infatti uno degli sceneggiatori più legati alla storia della saga, avendo scritto il copione dell'originale Jurassic Park del 1993. È inoltre tornato per Jurassic World: La Rinascita, contribuendo al progetto che ha inaugurato questa nuova fase del franchise. Questo significa che, nonostante il cambio di regista, Universal sembra voler mantenere una certa continuità creativa almeno sul piano della sceneggiatura.

Jurassic World La Rinascita - Fonte: Universal Pictures

Ed è proprio qui che comincia il mistero: al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla storia del sequel. La Rinascita aveva raccontato una missione estrema sull'isola di Saint-Hubert, dove Zora e la sua squadra dovevano recuperare materiale genetico da tre gigantesche creature preistoriche. L'avventura aveva introdotto nuovi personaggi e soprattutto nuovi mostri, tra cui il terrificante Distortus rex e i Mutadon. Il finale lasciava però spazio a ulteriori sviluppi, soprattutto per Zora e Loomis. Non è ancora chiaro se il sequel ripartirà direttamente dalle conseguenze della missione oppure se compirà un salto temporale, portando i protagonisti in una situazione completamente nuova. E non è da escludere che il cambio di regista possa avere conseguenze anche sulla direzione narrativa del progetto.

Anche. Le informazioni circolate indicano ilcome possibile anno di arrivo del film e si parla di una possibile partenza delle riprese nel 2027, ma il calendario definitivo dipenderà anche dalla conclusione delle trattative con il nuovo regista e dalla disponibilità degli interpreti. Per ora, dunque, il dato più importante è uno: il sequel è in sviluppo, Scarlett Johansson dovrebbe tornare e Universal sta cercando di sostituire Edwards con un nome di grande esperienza. E se davvero fosse, Jurassic World: La Rinascita 2 potrebbe assumere un'identità molto diversa da quella immaginata inizialmente.