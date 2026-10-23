JustWatch diventa una piattaforma streaming: film e serie TV gratis anche in Italia, ma c'è una sorpresa
JustWatch lancia la sua piattaforma streaming anche in Italia: film e serie TV gratis senza registrazione, abbonamento Plus a pagamento e tutte le novità.
Il mondo dello streaming accoglie un nuovo protagonista, anche se questa volta si tratta di un nome che milioni di appassionati di cinema e serie TV conoscono già molto bene. JustWatch, il celebre servizio utilizzato per scoprire dove guardare film e programmi televisivi, ha deciso infatti di compiere un passo importante, trasformandosi in una vera e propria piattaforma di streaming. La novità si chiama JustWatch TV, è già disponibile anche in Italia e presenta una caratteristica destinata ad attirare parecchia attenzione: una parte del catalogo può essere guardata completamente gratis, senza nemmeno dover creare un account.
Secondo le prime segnalazioni spuntate in rete, il catalogo gratuito italiano comprende al lancio circa 210 titoli, un numero destinato comunque a cambiare con l'arrivo di nuovi contenuti. Si tratta quindi di una proposta già piuttosto articolata, anche se non paragonabile per dimensioni ai cataloghi delle piattaforme più conosciute. Per iniziare a guardare un film gratuitamente, inoltre, non è necessario registrarsi. Basta accedere al sito ufficiale di JustWatch oppure utilizzare una delle applicazioni già disponibili per smartphone e dispositivi compatibili, un dettaglio tutt'altro che secondario, soprattutto in un mercato nel quale molti servizi richiedono la creazione di un profilo anche per accedere ai contenuti gratuiti.
Ma la nuova piattaforma non si limita a questa formula. Accanto alla versione Free debutta infatti JustWatch TV Plus, un abbonamento pensato per chi preferisce guardare film e serie senza interruzioni pubblicitarie e desidera accedere a una selezione aggiuntiva di contenuti. Il prezzo è di 3,99 euro al mese, con la possibilità di usufruire di sette giorni di prova gratuita. Al lancio viene proposta anche una formula decisamente particolare: un abbonamento a vita da 49,99 euro, presentato come un'offerta disponibile per un periodo limitato. Quest'ultima possibilità potrebbe attirare l'attenzione di chi non vuole aggiungere un altro pagamento mensile alle proprie spese, ma è importante chiarire che l'abbonamento a vita riguarda il servizio JustWatch TV Plus e i contenuti inclusi nella sua offerta, non l'accesso illimitato a tutti i film e alle serie TV presenti nel motore di ricerca JustWatch.
Al momento del debutto, tuttavia, il catalogo italiano presenta alcune limitazioni, con circa 110 titoli disponibili nel piano Plus e una selezione ancora contenuta nello Store. Numeri che fotografano soltanto la situazione iniziale e che potrebbero cambiare con l'ampliamento progressivo dell'offerta. C'è inoltre un aspetto importante da considerare: non tutti i film disponibili su JustWatch TV sono necessariamente doppiati in italiano. Alcuni contenuti possono essere proposti soltanto in lingua originale, anche quando le relative schede informative sono tradotte. Per questo motivo, prima di avviare la riproduzione, conviene controllare le opzioni audio e gli eventuali sottotitoli disponibili.
La piattaforma punta comunque a crescere rapidamente e per il lancio di JustWatch TV sono stati coinvolti circa 30 partner internazionali, tra cui nomi importanti come Paramount, Fremantle, New Regency, Bleecker Street e Vortex Media. L'obiettivo è ampliare il catalogo attraverso nuovi accordi e proporre una selezione di opere che non si limiti necessariamente ai titoli più popolari del momento. Ed è proprio qui che emerge uno degli elementi più interessanti della strategia di JustWatch. La società dispone infatti di una quantità enorme di informazioni sulle abitudini degli spettatori, grazie a un servizio utilizzato da oltre 50 milioni di utenti in tutto il mondo. Le ricerche effettuate sulla piattaforma possono contribuire a individuare film particolarmente richiesti, produzioni difficili da trovare e contenuti che potrebbero meritare una nuova occasione di visibilità.
In questo modo, ricerca e visione diventano due funzioni dello stesso servizio. Il lancio italiano rappresenta soltanto una prima fase di un progetto internazionale destinato ad allargarsi nei prossimi mesi. La società ha già anticipato l'intenzione di aggiungere nuovi partner e ampliare progressivamente la disponibilità dei contenuti, anche se non è stato ancora comunicato un calendario preciso per i prossimi aggiornamenti. Resta da capire se questa strategia riuscirà davvero a conquistare una fetta significativa del pubblico, soprattutto considerando la concorrenza di piattaforme ormai consolidate e la continua crescita dei servizi gratuiti finanziati dalla pubblicità. Una cosa, però, è già evidente: JustWatch non vuole più limitarsi a suggerire dove vedere un film, ma punta a diventare anche il luogo in cui guardarlo. E in un periodo nel quale gli abbonamenti continuano a moltiplicarsi, la possibilità di accedere a centinaia di contenuti senza spendere nulla potrebbe rivelarsi un argomento particolarmente convincente.