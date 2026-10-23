JustWatch diventa una piattaforma streaming: film e serie TV gratis anche in Italia, ma c'è una sorpresa

Pubblicazione: 23 ottobre alle 09:00

Il mondo dello streaming accoglie un nuovo protagonista, anche se questa volta si tratta di un nome che milioni di appassionati di cinema e serie TV conoscono già molto bene. JustWatch, il celebre servizio utilizzato per scoprire dove guardare film e programmi televisivi, ha deciso infatti di compiere un passo importante, trasformandosi in una vera e propria piattaforma di streaming. La novità si chiama JustWatch TV, è già disponibile anche in Italia e presenta una caratteristica destinata ad attirare parecchia attenzione: una parte del catalogo può essere guardata completamente gratis, senza nemmeno dover creare un account.

Ile segna un cambiamento significativo per un servizio che, fino a questo momento, aveva svolto soprattutto il ruolo di intermediario tra gli spettatori e le principali piattaforme digitali. Chi cercava un film su JustWatch poteva scoprire se fosse disponibile suma doveva poi spostarsi altrove per iniziare la visione. Adesso, invece, alcuni contenuti possono essere riprodotti direttamente su JustWatch, senza passare attraverso altre applicazioni. La novità più interessante riguarda naturalmente, la versione gratuita del servizio. Questa formula permette di accedere a una selezione di film e serie TV senza pagare alcun abbonamento, accettando semplicemente la presenza di interruzioni pubblicitarie durante la riproduzione.

Secondo le prime segnalazioni spuntate in rete, il catalogo gratuito italiano comprende al lancio circa 210 titoli, un numero destinato comunque a cambiare con l'arrivo di nuovi contenuti. Si tratta quindi di una proposta già piuttosto articolata, anche se non paragonabile per dimensioni ai cataloghi delle piattaforme più conosciute. Per iniziare a guardare un film gratuitamente, inoltre, non è necessario registrarsi. Basta accedere al sito ufficiale di JustWatch oppure utilizzare una delle applicazioni già disponibili per smartphone e dispositivi compatibili, un dettaglio tutt'altro che secondario, soprattutto in un mercato nel quale molti servizi richiedono la creazione di un profilo anche per accedere ai contenuti gratuiti.

JustWatch TV is here! And the streaming game will never be the same! Discover a growing collection of movies and TV shows you can stream for FREE, from hidden gems to familiar favorites. Find something worth watching and start streaming now on @JustWatch TV! US: https://t.co/Dn2QEomyoP Canada: https://t.co/3mRVy6hNEU UK: https://t.co/jdblKnkjgg Ireland: https://t.co/FrwrSMG0h4 Germany: https://t.co/yDN7wL1azM Austria: https://t.co/jnmb6oJJ6b Spain: https://t.co/RyIGri91mS Italy: https://t.co/gYK7P7fLGg Australia: https://t.co/F9mq7VdvLU New Zealand: https://t.co/qY5YuKjYoC — JustWatch (@JustWatch) October 20, 2026

Ma la nuova piattaforma non si limita a questa formula. Accanto alla versione Free debutta infatti JustWatch TV Plus, un abbonamento pensato per chi preferisce guardare film e serie senza interruzioni pubblicitarie e desidera accedere a una selezione aggiuntiva di contenuti. Il prezzo è di 3,99 euro al mese, con la possibilità di usufruire di sette giorni di prova gratuita. Al lancio viene proposta anche una formula decisamente particolare: un abbonamento a vita da 49,99 euro, presentato come un'offerta disponibile per un periodo limitato. Quest'ultima possibilità potrebbe attirare l'attenzione di chi non vuole aggiungere un altro pagamento mensile alle proprie spese, ma è importante chiarire che l'abbonamento a vita riguarda il servizio JustWatch TV Plus e i contenuti inclusi nella sua offerta, non l'accesso illimitato a tutti i film e alle serie TV presenti nel motore di ricerca JustWatch.

Ilcomprende anche alcune funzionalità avanzate della guida, come filtri di ricerca aggiuntivi, liste personalizzate e strumenti per organizzare meglio i titoli da guardare. Gli abbonati possono inoltre beneficiare disui noleggi effettuati attraverso il servizio dedicato. E proprio il noleggio rappresenta la terza componente del nuovo progetto. Con, la società punta infatti a offrire anche film acquistabili per la visione temporanea, attraverso un pagamento separato. Si tratta di, pensato soprattutto per chi desidera vedere un titolo specifico senza sottoscrivere un ulteriore servizio mensile.

Al momento del debutto, tuttavia, il catalogo italiano presenta alcune limitazioni, con circa 110 titoli disponibili nel piano Plus e una selezione ancora contenuta nello Store. Numeri che fotografano soltanto la situazione iniziale e che potrebbero cambiare con l'ampliamento progressivo dell'offerta. C'è inoltre un aspetto importante da considerare: non tutti i film disponibili su JustWatch TV sono necessariamente doppiati in italiano. Alcuni contenuti possono essere proposti soltanto in lingua originale, anche quando le relative schede informative sono tradotte. Per questo motivo, prima di avviare la riproduzione, conviene controllare le opzioni audio e gli eventuali sottotitoli disponibili.

La piattaforma punta comunque a crescere rapidamente e per il lancio di JustWatch TV sono stati coinvolti circa 30 partner internazionali, tra cui nomi importanti come Paramount, Fremantle, New Regency, Bleecker Street e Vortex Media. L'obiettivo è ampliare il catalogo attraverso nuovi accordi e proporre una selezione di opere che non si limiti necessariamente ai titoli più popolari del momento. Ed è proprio qui che emerge uno degli elementi più interessanti della strategia di JustWatch. La società dispone infatti di una quantità enorme di informazioni sulle abitudini degli spettatori, grazie a un servizio utilizzato da oltre 50 milioni di utenti in tutto il mondo. Le ricerche effettuate sulla piattaforma possono contribuire a individuare film particolarmente richiesti, produzioni difficili da trovare e contenuti che potrebbero meritare una nuova occasione di visibilità.

L'intenzione è quindi quella di costruire un catalogo capace di unire selezione editoriale e analisi degli interessi del pubblico,. Non soltanto grandi produzioni, dunque, ma anche film meno conosciuti, opere di culto e titoli che rischiano di perdersi nell'offerta sempre più frammentata dell'intrattenimento digitale. Naturalmente, l'arrivo dinon significa che tutti i film e le serie presenti sul sito siano diventati gratuiti. La funzione originale del servizio continuerà a esistere:permetterà ancora di cercare contenuti disponibili su altre piattaforme, indicando dove possono essere guardati e a quali condizioni. La differenza è che,, gli utenti potranno iniziare direttamente la riproduzione, scegliendo la modalità gratuita o quella prevista dal proprio abbonamento.

In questo modo, ricerca e visione diventano due funzioni dello stesso servizio. Il lancio italiano rappresenta soltanto una prima fase di un progetto internazionale destinato ad allargarsi nei prossimi mesi. La società ha già anticipato l'intenzione di aggiungere nuovi partner e ampliare progressivamente la disponibilità dei contenuti, anche se non è stato ancora comunicato un calendario preciso per i prossimi aggiornamenti. Resta da capire se questa strategia riuscirà davvero a conquistare una fetta significativa del pubblico, soprattutto considerando la concorrenza di piattaforme ormai consolidate e la continua crescita dei servizi gratuiti finanziati dalla pubblicità. Una cosa, però, è già evidente: JustWatch non vuole più limitarsi a suggerire dove vedere un film, ma punta a diventare anche il luogo in cui guardarlo. E in un periodo nel quale gli abbonamenti continuano a moltiplicarsi, la possibilità di accedere a centinaia di contenuti senza spendere nulla potrebbe rivelarsi un argomento particolarmente convincente.