Kaiju No. 8 potrebbe cambiare volto: Sony pronta a trasformare il celebre anime in un film con attori reali?

Pubblicazione: 20 ottobre alle 10:00

Kaiju No. 8 potrebbe essere il prossimo grande anime a trasformarsi in un film live-action, e dietro al progetto ci sarebbe nientemeno che Sony Pictures. Dopo il successo internazionale del manga di Naoya Matsumoto e della sua trasposizione animata, la compagnia starebbe valutando la possibilità di portare sul grande schermo le avventure di Kafka Hibino con attori in carne e ossa. Un'operazione che, se confermata, potrebbe rappresentare un passo importante per una delle serie giapponesi più popolari degli ultimi anni, anche se per il momento non esiste ancora alcun annuncio ufficiale.

A riportare l'indiscrezione è stato, conosciuto online anche come DanielRPK, secondo il qualeavrebbe avviato lo sviluppo di un adattamento. L'informazione, condivisa inizialmente con i suoi abbonati e successivamente rilanciata sui social, è stata ripresa da diverse testate internazionali, tra cui ComicBook.com e AnimeMojo. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il progetto potrebbe prendere la forma di un lungometraggio cinematografico, anche se le informazioni disponibili non sono ancora sufficienti per stabilire con certezza quale sarà il formato definitivo.

Non sono stati indicati registi, sceneggiatori o attori coinvolti e, soprattutto, né Sony né Crunchyroll hanno confermato l'esistenza della produzione. È quindi importante sottolineare che, almeno per ora, si tratta esclusivamente di un rumor. L'eventuale interesse di Sony, tuttavia, non sarebbe particolarmente sorprendente, visto che la società controlla Crunchyroll, piattaforma che ha contribuito alla diffusione internazionale dell'anime, e negli ultimi anni ha dimostrato di voler investire sempre di più negli adattamenti di proprietà intellettuali giapponesi.

Sony is developing a Kaiju No. 8 film adaptation https://t.co/Yly9B2RhmV — Daniel Richtman (@DanielRPK) October 18, 2026

A rendere l'indiscrezione ancora più interessante è una novità annunciata proprio all'inizio di ottobre. Il 7 ottobre 2026, infatti, Sony Pictures Entertainment ha presentato Crunchyroll Storyworks, una nuova divisione pensata per rafforzare la collaborazione con l'industria creativa giapponese e sviluppare progetti destinati al pubblico internazionale. Tra gli obiettivi dichiarati della struttura figura proprio la trasformazione degli anime giapponesi in produzioni live-action, con un'attenzione particolare al coinvolgimento degli autori originali e alla tutela dell'identità delle opere. A guidare la divisione è Tohru Iokibe, dirigente Sony con esperienza nello sviluppo e nella valorizzazione di franchise.

Questo annuncio non costituisce naturalmente una conferma del, che non è stato menzionato tra i progetti ufficiali. Dimostra però che un adattamento di questo tipo sarebbe perfettamente coerente con la strategia che Sony ha deciso di seguire. Per comprendere il potenziale di un'operazione simile basta guardare alla storia originale.racconta, un uomo di oltre trent'anni che lavora per un'azienda specializzata nella rimozione dei resti dei giganteschi mostri che minacciano il Giappone.

Da ragazzo, Kafka sognava di entrare nelle Forze di Difesa e combattere i kaiju al fianco dell'amica d'infanzia Mina Ashiro, ma con il passare degli anni aveva finito per abbandonare le proprie ambizioni. L'incontro con il giovane Reno Ichikawa lo spinge però a tentare nuovamente di realizzare il suo sogno, proprio mentre un evento inaspettato cambia radicalmente la sua esistenza: Kafka acquisisce la capacità di trasformarsi a sua volta in un potentissimo kaiju. Da quel momento, il protagonista si ritrova in una posizione paradossale, costretto a nascondere la propria identità mentre cerca di entrare nell'organizzazione incaricata di eliminare creature come lui.

È proprio questa combinazione di combattimenti spettacolari, mostri giganteschi e conflitti personali ad aver contribuito al successo dell'opera. Il manga, pubblicato sulla piattaforma Shonen Jump+ di Shueisha a partire dal 2020, si è concluso nel luglio 2025, mentre l'adattamento animato realizzato da Production I.G, con il contributo di Studio Khara per il design dei mostri, ha debuttato nel 2024. La seconda stagione è arrivata nel 2025 e, nel frattempo, il franchise ha raggiunto anche le sale cinematografiche con Kaiju No. 8: Mission Recon, un film riepilogativo della prima stagione accompagnato da un episodio inedito dedicato a Soshiro Hoshina.

Ilcomporterebbe comunque sfide non indifferenti. Una parte fondamentale del fascino della serie risiede infatti nella rappresentazione dei, nelle trasformazioni die nelle battaglie che coinvolgono creature di dimensioni colossali. Per riprodurre questi elementi in maniera convincente servirebbero effetti visivi particolarmente ambiziosi, oltre a una direzione artistica capace di conservare il carattere dell'opera originale. Sony, del resto, non sarebbe nuova a progetti di questo genere, poiché il colosso giapponese è stato associato negli ultimi anni anche a un adattamento cinematografico di, altro celebre manga giapponese la cui trasposizione con attori reali rappresenta una sfida creativa e produttiva.

Nel caso di Kaiju No. 8, però, resta ancora da capire se il presunto interesse dello studio si tradurrà effettivamente in un film. Non sono disponibili indicazioni su un possibile calendario di produzione, una data di uscita o eventuali trattative con il cast. Per il momento, dunque, il live-action di Kaiju No. 8 rimane soltanto un'indiscrezione, ma arriva in un momento in cui Sony sta investendo concretamente nel rapporto tra anime e cinema tradizionale. E se il progetto dovesse davvero vedere la luce, la sfida più grande non sarebbe soltanto portare Kafka Hibino sul grande schermo, ma riuscire a ricreare con attori reali quell'equilibrio tra spettacolo, ironia ed emozione che ha reso la sua storia così amata.