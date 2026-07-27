Karate Kid, che fine hanno fatto gli attori? La rinascita di Ralph Macchio ha sorpreso tutti i fan

Pubblicazione: 27 luglio alle 15:17

Per vincere domani - The Karate Kid è uscito nel 1984 diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Diretto da John G. Avildsen, già premio Oscar per Rocky, il lungometraggio trasformò una semplice storia di bullismo e crescita personale in un fenomeno culturale destinato a durare per decenni. Il grande riscontro ottenuto dal film diede vita a una vera e propria saga, proseguita con Karate Kid II - La storia continua... nel 1986 e Karate Kid III - La sfida finale nel 1989. Nel 1994 arrivò poi un quarto capitolo, diretto da Christopher Cain, che introdusse una protagonista completamente nuova. Ancora oggi il film continua a conquistare nuovi spettatori grazie alle repliche televisive e al successo della serie sequel Cobra Kai, che ha riportato in scena molti dei personaggi originali. Sicuramente la sua forza è nei suoi protagonisti e nei messaggi universali che racconta: disciplina, rispetto, sacrificio e capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta.

Ma che fine hanno fatto gli attori che hanno dato vita aal maestro Miyagi e agli altri personaggi entrati nella storia del cinema? Prima ricordiamo la trama: la vicenda ruota attorno a Daniel LaRusso, adolescente che lascia il New Jersey insieme alla madre per trasferirsi in California dopo la morte del padre. L'inserimento nella nuova scuola non è affatto facile: il ragazzo diventa infatti il bersaglio di Johnny Lawrence e degli allievi del dojo Cobra Kai, guidati dal severissimo sensei John Kreese.

La svolta arriva con l'incontro del signor Miyagi, apparentemente un semplice manutentore, che si rivela invece un autentico maestro di karate. Attraverso un metodo d'insegnamento fuori dagli schemi, fatto di esercizi apparentemente banali come il celebre "dai la cera, togli la cera", Daniel impara non solo a combattere, ma soprattutto ad affrontare la vita con equilibrio e consapevolezza. Il memorabile finale del torneo Under 18, con il celebre "colpo della gru", è ormai una delle sequenze più iconiche della storia del cinema.

Ralph Macchio e Noriyuki "Pat" Morita in una scena di Karate Kid - Fonte: Columbia Pictures

Per Ralph Macchio, allora poco più che ventenne, Karate Kid rappresentò il vero trampolino di lancio. Il volto dell'italoamericano Daniel LaRusso divenne immediatamente riconoscibile in tutto il mondo e l'attore partecipò anche ai due sequel usciti nel 1986 e nel 1989. Negli anni successivi, tuttavia, la carriera non seguì la stessa traiettoria del successo ottenuto con il film. Pur lavorando in televisione e al cinema, Macchio non riuscì più a trovare un ruolo capace di eguagliare quello che lo aveva reso famoso. Apparve in produzioni come Ugly Betty, partecipò alla versione americana di Ballando con le stelle e fece divertenti cameo interpretando se stesso.

La vera rinascita arrivò nel 2018 con. La serie ha ribaltato il punto di vista della storia, mostrando. Il successo mondiale dello show ha riportatoal centro della scena, conquistando anche un pubblico che non aveva mai visto il film del 1984.

Tuttavia se esiste un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo, quello è sicuramente il maestro Miyagi. Noriyuki "Pat" Morita riuscì a trasformare un ruolo che poteva sembrare secondario nell'anima dell'intero racconto. Dietro l'ironia e i celebri insegnamenti si nascondeva infatti un uomo profondamente segnato dalla perdita della moglie e del figlio durante la Seconda guerra mondiale. La sua interpretazione fu talmente intensa da valergli una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista, un riconoscimento raro per un film destinato principalmente al pubblico adolescente.

Dopo Karate Kid continuò a lavorare tra cinema e televisione, prendendo parte a numerose serie di successo e dedicandosi anche al doppiaggio. Morì nel 2005 all'età di 73 anni, lasciando un'eredità artistica che continua ancora oggi a emozionare milioni di spettatori.

William Zabka e Martin Kove in una scena di Karate Kid - Fonte: Columbia Pictures

Poi c’è William Zabka: negli anni Ottanta era considerato il volto perfetto del bullo cinematografico. E Johnny Lawrence sembrava destinato a rimanere semplicemente l'antagonista di Daniel, ma il tempo ha completamente cambiato la prospettiva. Dopo alcuni anni trascorsi soprattutto in produzioni indipendenti, Zabka si dedicò anche alla regia e alla sceneggiatura, ottenendo perfino una candidatura agli Oscar come produttore del cortometraggio Most.

La consacrazione arrivò però proprio grazie a Cobra Kai. La serie ha mostrato Johnny come un uomo pieno di difetti ma anche profondamente umano, regalando nuova complessità a un personaggio che nel film appariva quasi esclusivamente come il classico rivale. Per molti spettatori è stata una vera rivalutazione del personaggio. Tra tutti i giovani protagonisti del film, Elisabeth Shue è probabilmente quella che ha costruito la carriera cinematografica più importante. Dopo aver interpretato Ali Mills, il grande amore di Daniel, ha lavorato con alcuni dei registi più prestigiosi di Hollywood, prendendo parte a produzioni come Ritorno al futuro - Parte II, Ritorno al futuro - Parte III, Via da Las Vegas, L'uomo senza ombra e numerosi altri film. Anche la televisione le ha regalato soddisfazioni grazie a serie come CSI e The Boys. Non è mancato neppure il ritorno nell'universo di Karate Kid, con una partecipazione speciale in Cobra Kai molto apprezzata dai fan storici.

E che dire di John Kreese? È uno dei cattivi più ricordati del cinema anni Ottanta. Martin Kove gli ha regalato un'intensità particolare, trasformandolo in qualcosa di più di un semplice antagonista. Ex militare, convinto sostenitore della filosofia del "nessuna pietà", Kreese rappresenta l'esatto opposto degli insegnamenti del maestro Miyagi. Negli anni l'attore ha lavorato in decine di serie televisive e film, continuando però a essere identificato soprattutto con il leader del Cobra Kai. Anche lui è tornato nella serie sequel, dove il personaggio acquista ulteriori sfumature psicologiche.

Anche molti membri del Cobra Kai sono rimasti impressi nella memoria degli spettatori. Chad McQueen, figlio della leggenda Steve McQueen, interpretava Dutch, il più aggressivo della banda. Parallelamente alla recitazione coltivò la passione per le corse automobilistiche, ma un grave incidente durante una competizione pose fine alla sua carriera sportiva. In seguito fondò un'azienda specializzata nella realizzazione di vetture ad alte prestazioni. È scomparso nel 2024.

Elisabeth Shue, Ralph Macchio e Noriyuki "Pat" Morita in una scena di Karate Kid - Fonte: Columbia Pictures

Rob Garrison, interprete di Tommy, lasciò progressivamente il mondo dello spettacolo. Poco prima della sua morte, avvenuta nel 2019, riuscì comunque a tornare nei panni del personaggio che lo aveva reso celebre, regalando ai fan uno dei momenti più emozionanti di Cobra Kai. Randee Heller, la madre di Daniel, ha invece proseguito una lunga carriera televisiva, apparendo in serie molto popolari e tornando anch'essa nel sequel dedicato all'universo di Karate Kid.

Uno degli aspetti più affascinanti del film riguarda proprio il modo in cui vennero costruiti gli insegnamenti del maestro Miyagi. Le celebri attività domestiche assegnate a Daniel non erano semplici trovate narrative, ma rappresentavano un modo originale per spiegare il concetto di memoria muscolare e disciplina. Il film contribuì inoltre a cambiare l'immagine delle arti marziali nel cinema occidentale. A differenza di molte produzioni dell'epoca, il karate non veniva presentato soltanto come una tecnica di combattimento, ma come un percorso educativo e spirituale.

Anche il finale rappresentò una scelta coraggiosa. La vittoria di Daniel non nasce dalla superiorità fisica, ma dalla fiducia acquisita grazie agli insegnamenti del suo maestro. E ancora più significativo è il gesto conclusivo di Johnny, che riconosce il valore dell'avversario consegnandogli il trofeo: un momento di sportività che rompe definitivamente la logica del "nemico".