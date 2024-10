Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 10 ottobre alle 17:46

Il nuovo film di Karate Kid sarà presentato al New York Comic-Con, che si terrà dal 17 al 20 ottobre.

Il titolo, scopriamo oggi, saràe vedrà la partecipazione di

L'appuntamento è fissato a venerdì 18 ottobre (in Italia sarà notte inoltrata).

Il nuovo film diuscirà nel 2025. Nel castera già apparso nel quinto film della saga, The Karate Kid – La leggenda continua , nei panni di Mr. Han, ruolo in cui tornerà per la nuova pellicola accanto a Ralph Macchio, il Daniel Larusso dei film originali.