Kate Beckinsale e i due post allarmanti cancellati: "Mi arrendo. Addio" i fan preoccupati

Pubblicazione: 21 settembre alle 11:00

Quando una star di Hollywood cancella i propri post da Instagram, non è mai solo un gesto da prendere alla leggera. E quando quella star è Kate Beckinsale, l'icona action di Underworld e Van Helsing, e i messaggi che precedono la cancellazione dicono "Addio" e "Congratulazioni. Avete vinto. Mi arrendo", i fan hanno tutte le ragioni per preoccuparsi.





in the off-chance someone who follows me has the ability to check in on Kate Beckinsale, it would probably be a good idea to do that now. I hope this just means she's quitting social media, but pic.twitter.com/fDFaAuevaW — priscilla page (@BBW_BFF) September 20, 2026

Domenica 20 settembre 2026, l'attrice britannica 53enne: la parola "Addio", senza alcuna didascalia. Poche ore dopo,ancora più criptico, scritto sopra l'immagine di un arcobaleno: "Congratulazioni. Avete vinto. Mi arrendo". Entrambi i post, lasciando i suoi oltre sette milioni di followerUSA TODAY ha contattato i rappresentanti dell'attrice per un commento, ma. Il silenzio, in questi casi, spesso parla più delle parole. Per comprendere il peso di questi messaggi, è necessario fare un passo indietro e. Nel luglio 2025,, morta di cancro dopo una lunga malattia. Prima ancora, nel 2024,. Una doppia perdita devastante che si aggiunge a un trauma mai superato: la morte del padre biologico, avvenuta nel 1979 quando Kate aveva appena sei anni, stroncato da un infarto massiccio a soli 31 anni.

In un video emotivo pubblicato nel 2025, la Beckinsale aveva aperto il cuore con una franchezza rara: "Ho visto morire mio padre di 31 anni per un enorme infarto, poi ho visto morire il mio patrigno, e ho visto mia madre degenerare e morire". Parole che fotografano una sofferenza stratificata, un peso che nessuno dovrebbe portare. Ma il dolore privato, nell'era dei social media, diventa spesso carne da macello per gli hater. E Kate Beckinsale lo sa bene. Nei mesi successivi alla morte della madre, l'attrice ha dovuto affrontare non solo il lutto, ma anche una valanga di commenti cattivi sul suo aspetto fisico. Troppo magra, secondo i leoni da tastiera. Anoressica. Sotto effetto di droghe. Le accuse più infamanti, sparate senza pietà da chi non conosce nulla della sua storia.





"Ci sono uomini, donne e bambini che hanno visto o vissuto un orrore tale che il loro sistema nervoso è permanentemente alterato. Queste persone spesso non ricevano alcuna grazia. Dato che è invisibile e non potete sapere, forse propendete per essere più gentili con le persone, più compassionevoli. È davvero vero che quando non hai camminato un miglio nelle scarpe di qualcuno – per quanto eleganti pensi che siano quelle scarpe – non hai assolutamente idea di cosa quella persona possa portare, mascherare, affrontare giorno e notte". - Kate Beckinsale

in cui spiegava come "ogni volta che pubblico una foto di me stessa, ricevo un'enorme quantità di commenti che mi dicono quanto sia disgustosa, che sono anoressica o sotto metanfetamine, o che ho perso troppo peso". Il paradosso amaro: ti prendi una pausa da Instagram per mesi dopo la morte di tua madre, cancelli tutti i tuoi post, spieghi in dettaglio cosa hai attraversato – incluso il fatto che la perdita di peso è uno dei primissimi segni fisici del lutto – e la risposta che ricevi è ancora più crudeltà. "Penso che le persone siano rotte", aveva scritto Kate.

Parole profetiche, alla luce dei post di domenica. Cosa ha spinto Kate Beckinsale a scrivere "Mi arrendo"? A chi era rivolto quel messaggio? Agli hater che la tormentano? Alla macchina dello showbiz? O semplicemente al dolore che sembra non darle tregua? Non possiamo saperlo con certezza. Ma possiamo ricordare che dietro ogni profilo Instagram, dietro ogni foto patinata, c'è una persona. E alcune di queste persone stanno combattendo battaglie che non possiamo vedere.