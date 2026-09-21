Kate Beckinsale e i due post allarmanti cancellati: "Mi arrendo. Addio" i fan preoccupati
Kate Beckinsale cancella Instagram dopo messaggi inquietanti: "Mi arrendo". Dietro il gesto, lutto, dolore e cyberbullismo. La storia completa dell'attrice.
Quando una star di Hollywood cancella i propri post da Instagram, non è mai solo un gesto da prendere alla leggera. E quando quella star è Kate Beckinsale, l'icona action di Underworld e Van Helsing, e i messaggi che precedono la cancellazione dicono "Addio" e "Congratulazioni. Avete vinto. Mi arrendo", i fan hanno tutte le ragioni per preoccuparsi.
USA TODAY ha contattato i rappresentanti dell'attrice per un commento, ma al momento non sono arrivate risposte ufficiali. Il silenzio, in questi casi, spesso parla più delle parole. Per comprendere il peso di questi messaggi, è necessario fare un passo indietro e guardare all'anno terribile che Kate Beckinsale ha attraversato. Nel luglio 2025, l'attrice ha perso sua madre, morta di cancro dopo una lunga malattia. Prima ancora, nel 2024, era venuto a mancare il patrigno. Una doppia perdita devastante che si aggiunge a un trauma mai superato: la morte del padre biologico, avvenuta nel 1979 quando Kate aveva appena sei anni, stroncato da un infarto massiccio a soli 31 anni.
In un video emotivo pubblicato nel 2025, la Beckinsale aveva aperto il cuore con una franchezza rara: "Ho visto morire mio padre di 31 anni per un enorme infarto, poi ho visto morire il mio patrigno, e ho visto mia madre degenerare e morire". Parole che fotografano una sofferenza stratificata, un peso che nessuno dovrebbe portare. Ma il dolore privato, nell'era dei social media, diventa spesso carne da macello per gli hater. E Kate Beckinsale lo sa bene. Nei mesi successivi alla morte della madre, l'attrice ha dovuto affrontare non solo il lutto, ma anche una valanga di commenti cattivi sul suo aspetto fisico. Troppo magra, secondo i leoni da tastiera. Anoressica. Sotto effetto di droghe. Le accuse più infamanti, sparate senza pietà da chi non conosce nulla della sua storia.
"Ci sono uomini, donne e bambini che hanno visto o vissuto un orrore tale che il loro sistema nervoso è permanentemente alterato. Queste persone spesso non ricevano alcuna grazia. Dato che è invisibile e non potete sapere, forse propendete per essere più gentili con le persone, più compassionevoli. È davvero vero che quando non hai camminato un miglio nelle scarpe di qualcuno – per quanto eleganti pensi che siano quelle scarpe – non hai assolutamente idea di cosa quella persona possa portare, mascherare, affrontare giorno e notte". - Kate Beckinsale
Parole profetiche, alla luce dei post di domenica. Cosa ha spinto Kate Beckinsale a scrivere "Mi arrendo"? A chi era rivolto quel messaggio? Agli hater che la tormentano? Alla macchina dello showbiz? O semplicemente al dolore che sembra non darle tregua? Non possiamo saperlo con certezza. Ma possiamo ricordare che dietro ogni profilo Instagram, dietro ogni foto patinata, c'è una persona. E alcune di queste persone stanno combattendo battaglie che non possiamo vedere.